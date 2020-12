Students named to the 2020 fall semester honor roll, which includes those full-time students selected to the President’s List, Dean’s List and Honorable Mention List, have been announced at East Central Community College.

Full-time students are those who complete 15 or more hours during the semester.

PRESIDENT’S LIST

Those named to the President’s List, full-time students with a 4.0 grade point average, and their respective hometowns include the following:

COLLINSVILLE: Jasmin Brooks, Kyle Ethridge, Parker Hoskins, Brian Pace and Alison Watson

CONEHATTA: Sydnie Ferris and Lynn Wyatt

DECATUR: Joseph Beckham, Natalia Beltran Diaz, Abigail Clarke, Eli Finnegan, Delaney Haralson, Sarah Horn, Aleese Loper, William McElhenney, Alana McMullan, Anna Moore, Alanna Sayers, Hayden Wall and Autumn Willis

HICKORY: Connor Boggan and Laurel Shinn

LAKE: Tia Adams and Alex Jennings

LITTLE ROCK: Heston Harrison, Matthew Howell and Garret Nelson

NEWTON: Jamesa Bias, Felicia Bobbitt, Lucas Foley, Kurt Mayes and Audrey Pugh

PHILADELPHIA: Aza Burton, Cheyenne Doty, Brayden Harris, Savannah Jones, Malina Mangrum, Mason Payne, Ashley Savell, Anna Sistrunk and Keyton Thomas

SEBASTOPOL: Nina Miles

UNION: Evelyn Adams, Malcom McDonald, Amber McDonald, Christopher Strickland and Talayah Townsend

WALNUT GROVE: Bethany Davidson, Ashley Netherland and Samantha Olmedo

DEAN’S LIST

The Dean’s List includes the following full-time students who achieved a 3.5 to 3.99 grade point average.

CHOCTAW: Daven Willis

CHUNKY: Cheyenne Brown

COLLINSVILLE: Sarah Richards

CONEHATTA: Brodie Denson, Karlie Jackson and Molliekai Vaughn

DECATUR: Alexandria Bounds, Clay Cooley, Justin Davis, Toby Garrison, Mitcham Gentry, Elizabeth Hollingsworth, Ashley Hollingsworth, Erin Hunsaker, Angel Kelly, Kirsten Loper, Genesis Lyons, Ashton Massey, Harber Reese, Brittany Thomas and Hunter Walker

HICKORY: Kailyn Davis, Rhianna Gentry, Lorren Ivey, Piper Rose and Carley Watkins

LAKE: Justice Battle, Debrodrick Donald, Alana Edmonds, Kaytlin Hillman, Jada Jones and Myla Sanders

LAWRENCE: Joshua Walker

LITTLE ROCK: Tanner Brown, Jacob Hitt, Emily Mott, Chloe Pinson and Marlon Price

NEWTON: Tyler Bedford, Karli Blackledge, Raven Hillie, Madison Jay, Carlie Kitchings, Jordan Mason, Margaret McDonald, Brandon Temple, Jordan Wall and Alexandria Weir

PHILADELPHIA: Olivia Adams, Makaylin Alex, Maliah Black, Anna Blair, Hailey Burrage, Bradley Collins, Peyton Farmer, Olivia Ferguson, Griffin Gentry, Mary Hall, Phillips Hines, Bailey Howard, Breanna Lasiloo, Terria Mcinnis, Noah Pickett, Elizabeth Roark, Randi Rogers, Spicey Scales, Kristina Taylor, Lucas Thomas, Andrew Timmons, Ronnie Verry and Vivian Yerks

SEBASTOPOL: Haven Moorehead and Branson Parker

UNION: Johnathan Atkinson, Lauren Baysinger, Kelsey Bounds, Zacharie Collins, Hazelle Esposito, Rocky Ferguson, David Fryery, Madison Graham, Jared Hancock, Christopher Johnston, Tray Jones, James McElhenney, Zane McElhenney, Viet Nguyen, Meagan Rea and Ansley Rigby

WALNUT GROVE: Malachi Beasley, DeMekeia Odom and Tiffany Ward

HONORABLE MENTION

The following full-time students were named to the Honorable Mention List and earned a 3.0 to 3.49 grade point average:

CHOCTAW: Destini Hernandez and Xavier Sam

CHUNKY: Jager Graham

COLLINSVILLE: Crystal Clark and Laila Sisson

CONEHATTA: Shelby Bates, Halien Fortenberry and Jacob Morgan

DECATUR: Lauren Addy, Logan Barrett, Nolan Cater, Olivia Clark, Jacquelyn Everett, Katelynn Gipson, Brandon Griffin, Macy Hale, Caitlyn Hughes, Aaron Kelly, Lakayla McCune, Tanisha McMullan, Maggie Nowell, Christopher Phillips, Amos Rigdon, William Rushing, Lois Stevens, James Wall, Madyson Warren, Brandon Williams and Jennifer Windham

HICKORY: Abigail Gist, Joshua Mott and Wesley Williams

LAKE: Patricia Bang, Thomas Boone, Marla Graham, Leslie Phillipson and LeNise Robinson

LAWRENCE: Hubert Blasingame, Brandon Booth, Rebecca Coonce and Savanna Hill

LITTLE ROCK: Luke Alexander, Donavon McCoy and Erica Williams

NEWTON: James Chesney, Audrey Garrison, Jakhiala Johnson, A’miracle May, Shakia Norman, and Tony Shelwood

PHILADELPHIA: Aaliayah Andrews, John Barrett, Joshua Bassett, Quinton Billie, Jennavia Bollin, Natalie Breazeale, Malia Burnside, Johnathan Clark, Ashley Crapps, Kaedre Denson, Natalia Euyoque, Chandler Fortenberry, Nksio Gibson, Krystle Goforth, Riley Goforth, Harley Haggard, Isabella Hicks, Justin Holdiness, Brandon Hunter, Jackson Joiner, Ashley Kennedy, Sadie Kirkland, Layne Lepard, Macy Loper, Logan Maxwell McArthur, Erika McGee, Katelyn Melton, Jaiden Moore, Calvin Morris, Olivia Nicholson, Cody Nicholson, Emma Roark, Kristopher Robertson, Kailynn Robertson, Shantasia Ruffin, Kayleigh Sellers, Zo Springwater, Trevor Stovall, Reagan Thornton, Logan Vaughn, Ciara Viverette, Amyia Welch, John Willis, Latif Zaffar and Jia Ming Zheng

SEBASTOPOL: Karli King

UNION: Alexander Adkins, Trinton Barfoot, Lauren Bounds, Nathan Bryan, Ashton Crouther, Madison Delancey, Kenayzha Germany, Samantha Hancock, Acie Leach, Branton Lowery, Adam Richardson, Hanna Richardson, Richmond Robinson, Skylar Smith, Jaden Stinner, James Vance, Emily Williams and Madison Woodson

WALNUT GROVE: Brandon Devine, Kaylon Giles, Marley Hall, KeHanna Holley, Victoria Jones and Michael McDill