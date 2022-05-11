N. H. Pilate Middle School has recently released its 2022-2023 1st Nine-Weeks Principal’s List and Honor Roll List.
Students receiving honors include
Principal’s List
Sixth Grade – Kailyn Dukes
Eighth Grade –Brelyn McLaurin, Melissa Norman
Honor Roll
Sixth Grade – Hayden Adkins, Lateeciah Beal, Jay’da Cooper, Justin Easterling, Triston
Franklin, Jamaury Griffin, Za’kylon Larkin, Charity McGill, Cali’deasia Nash, Luis Rivera, Taylin Robinson, Laney Williams
Seventh Grade – Anesia Alexander, Casey Boyd, Amariyuanna Brown, Jazmin Buckley, Hannah-Grace Carter, Laila Ickom, Damari McCune, Laila Mitchell, Jonnoah Skinner, M’kaya Tillman
Eighth Grade – Anniston Adkins, Akyrin Berry, Mikya Bloodsaw, Ja’keria Broach, Quayshawn Curry, Ka’liviah Graffree, Ladarrius Hardaway, Mariah Johnson, Jamiya Jones, Omarion Milsap, Jymetrius Pruitt, Anessah Spivey, Jeniah Walker