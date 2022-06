The Newton County High School Class of 2022 held its traditional graduation ceremony on May 20 at 8 p.m. inside the football stadium.

Class Officers are

• Class President: Kylar Walker

•Class Vice president: Kaitlyn Jackson

•Secretary: Jazmine Williams

•Treasurer: Natalie Lampton

•Reporter: Cortney Shelwood

The Star Teacher was Dr. Cynthia Slaughter, and the Star Student was Maya Olmstead.

Valedictorian is Alyssa McMullan. Salutatorian is Maya Olmstead

Principal: Cody Killen

Assistant Principals: Dawn Hollingsworth and Tabitha Chaney

Counselor: Jessica Thomas

Registrar: Amberly Amis

Members of the Class of 2022 included: Angela Maria Aguilar, Griffin Lee Bailey, Rodregez Jamal Bender, Michael Zachary Berryhill, Donald Esco Blake, Kayla Delyn Bounds, Maggie Anne Bounds, Baileigh Ann Boutwell, Jaylynn Grace Briscoe, DeAndre Isaiah Broach, Logan Rylee Brooks, Ethan Matthew Bunty, Abbye Cerelle Chertkow, Alex Nichole Chesney, Mason Zane Cooley, Ethan Jake Cottles, Jayvis Deonna Craft, Colin Andrew Crowder, Kaitlyn Marie Cutway, Dominic Rashun Denson, Sidney Kate Dorman, Casey Marie Dube, Cameron Keon Dukes, Zanya Lasabreanna Dukes, Jacob Van Duncan, Krystyn Autumn Dykes, Grant Harrison Estes, Malachi Ray Estes, Esteban Migail Fernandez, Brenah Rae Flint, Wesley Dewayne Foreman, Isaac Ray Frink, Zackary Taylor Goforth, John Douglas Graham Jr., Hanna Elizabeth Grayson, Cameron Scott Gressett, Alexis Christine Hamilton, Regan Dee Hand, Madison Lynn Haney, Koy’e Jaivon Hardaway, Brent Morgan Heidelberg, Tylere Harmon Heidelberg, Tyron Malik Henderson, Joseph Hunter Hennington, Janiya Shaneice Henry, Houston Wade Hill, William Cole Hillman, John Gage Hollingsworth, Gatlin Bryce Huber, Emily Elise Hunsaker, Jamario Jamal Ickom, Kaitlyn Elizabeth Jackson, Wilson Hunter Jackson, Rachael Danelle Jenkins, Paetyn Greenlee Johnson, Symeria Latrice Johnson, Jesse Warren Laird, Natalie Brooke Lampton, MaKayla Tyesha LeKatryn Lancaster, David Parker Lang, Graham Cole Lewis, Terrence Logan Loper, Jordan Shawnette Mack, Marilyn Marin-Martinez, Nicholas Antonio Martinez, Braxton Coley May, Devyon Cassius May, Sherkeera Aailyah Tymika May, William Kyle Mayes, Stella Corinne McCarty, McKenlee Sydnee McDaniel, Cameron Gage_ McDonald, Hannah Marie McDougle, Alyssa Emmae McMullan, Isaiah Tremayne Moore, Brooklyn Paige Mowdy, Remini Nickey, Maya Chia-Ying Olmstead, Madelynn Klaire Pinson, Kendrick Luis Quijano, Benjamin Tyler Ray, Austin Cody Rigdon, Kendyl Ellyse Rodriguez, Mary Gail Rogers, Jack Dakota Ross, Rileigh Brooke Scott, Makenzie Lauren Sessions, Cortney Tana Shelwood, Madeline Claire Shinn, Meredith Rose Sibley, Kishinah Lashae Sims, Riley Michelle Skipper, Brannon Creek Smith, Breanna Lee Stewart, Hallie Grace Stribling, Baili Noelle Taylor, Alexis Ai Nhi Thi Tran, Kenneth Holder Usry, Lexie Nichole Usry, Samuel Velazquez, Kyler Clayton Walker, Katelyn Marie Wall, Kyren Kalil Wansley, Czarina Jazmine Alliah Williams, Kelcei McKenzie Williams, Malice Williams, Bethanie Denise Omba Citoli Willis, Ellie Michelle Winter and Tyson Gregory Wood.