UPSD 2022-23 First Nine Weeks Honor Roll

Fri,10/21/22-1:00PM, 139 Reads

Superintendent’s List Second Grade: Elaina Brackeen, Ethan Campbell, Morgan Campbell, Finley Driskell, Gracynn Ferguson, Paisleigh Goss, Zoey Hadley, Gracyn Harrison, Emilee Hobby, Jerilyn Jayroe, Thorin Parker, Tucker Richardson, Magnolia Rickles, Piper Robinson, Paisley Snow, Banks Stockton, Kazli Talley, Nilah Tyson, Levi Warren, Ryder Williams, Myles Winstead. Third Grade: Liliana Adkins, Ziggy Anderson, Bryant Bozeman, Lola Branning, Laken Burns, Colbie Cain, William Cleveland, Delta Darby, Camryn Hansford, Harper Herrington, Addison Hickmon, Exo Moore, Colton Morris, Jase Moulds, Eliza Pope, Easton Robinson, Presley Russell, Baylee Ryals, Brantley Skinner, Nathan Turner. Fourth Grade: Logan Brown, Emma Chandlee, Jackson Chaney, Amanda Gibson, Alex Goforth, Laurynn Hickmon, Sophie Le, Mia Norsworthy, Sadler Tillman Fifth Grade: Kenley Burns, Brice Cannon, Aleira Davis, Kallie Dienhart, Aliyah Ficklin, Colt Fulton, D’mani Gibson, Addison Horton, Jack Jones, Patrick Kennedy, Robert King, Karson Leach, Julia Kate Manning, Tripp Pace, Eden Pope, Parker Pullin, Layla Sistrunk, Micah Smercak, Mason Spivey, Izzy Grace Whitehead, Bella Williamson, Bennie Winstead Sixth Grade: Brayden Boone, Jaliyah Brown, Stella Burroughs, Anna Coleman, Aubrie Coleman, Chapman Conn, Brooklyn Darby, Raeleigh Dickerson, Ann-Hadli Ezell, Brianne Gainey, Jackson Harrison, Ashlyn Hisaw, Caden James, Peyton Killen, Riddick Killen, Abbi Loper, Xander Madden, Hannah Mckinney, Lexie Page, Hallea Pope, Karson Ramirez, Luke Rush, Braxlee Shumaker, Ryann Smith, Maggie Carlyle Townsend, Olivia White, Easten Williams, Griffin Winstead, Maggi Wright Seventh Grade: Maggie Campbell, Bella Fultz, LeAnn Goss, Hannah Pullin Eighth Grade: Sadie Adkins, Case Henry, Macie Parker, John Perry Ninth Grade: Camiron Campbell, Abigail Cleveland, Posey Edmondson, Jude Feasel, Jacob Freeman, Julia Harrison, Annley Howell, Turner Johnson, Jacie Leach, Maggie Long, Destiny Moulds, Autumn Payne, Rylee Pullin, Devon Rich, Hannah Smercak, Ava Smith, Albany Winstead, Makenlee Yeager Tenth Grade: Jude Alexander, Lacee Bishop, Vaiden Bouder, Mason Bradley, Karter Cockerham, Chloe Cooper, Landrey Hanna, Omarri Holliday, Demond Larkin, Mary Clara Sessums, Cory Smith, Heath Stelberg Eleventh Grade: Sydney Coward, Kale Grayson, Claire Hennington, Nic Henry, Jackson Johnson, Kinsley Johnson, Caden Long, Maggie Peebles, Jaylin Rogers, Emma Smith, Hallie Smith, Heidi Strickland Twelfth Grade: Keith Bishop, Martina Card, Maddie Cook, Brylen Edmondson, Julia Espinoza, Morgan Hisaw, Sydnee Killen, Jacob King, Angelic Le, Matthew Lott, Jaxen McKay, Britley Milling, Kamryn Robinson, Bankston Rush, Anna Shaw, Jonathan Shelton, Ashley Smith, Lois Sullivan, Davia Tucker, Haley Walker, Joshua Williams, Isabella Wolverton Principal’s List: Second Grade: Axl Atkins, Elizabeth Belk, Adalyn Clark, Remi Dickerson, Niquita Everson, Naomi Ficklin, Chandler Goss, Bryant Graham, Trevor Hickmon, Za’kyen Jackson, Jayden James, Ma’kaitlynn Jones, Emiley King, Henry Lee, Dyzire McClelland, Kayelynne Pientowski, Jackson Reynolds, Gavin Russell, Ever Sam, Mariah Tatum, Rosalee Thrash, Rustyn Tillman, Mylaa Walker, London Wilcher. Third Grade: Gentry Cassel, Chase Cockerham, Brailey Conn, Raelyn Evans, Savanna Freeman, Lily Fultz, William Fultz, Avery Harris, Braelyn Holley, Emma Horton, Adrian Jackson, Abilene McCoy, Jackson McDaniel, Carson Myers, Blakely Oliver, Mikah Reeves, Catcher Robinson, Brycen Russell, Jennavecia Tull, Maddox Vallas, Ella Wilcher. Fourth Grade: Miken Bouchillon, Abbey Breedlove, Jamir Brown, Jackson Caton, Brice Chisolm, Logan Comer, Harley Conn, Jonathan Conover, Madison Dorman, Paisley Driskell, Mya Fields, Cheyann Freeman, Jack Fultz, Bentley Goss, Easton Green, Anderson Horton, Phillip Kennedy, Paris Lindsey, Judson McDaniel, Hadley Kate McElhenney, Kallie Oakley, Jacob Perry, Shelby Roberts, Chael Skinner, Coleman Smith, Karsyn Staton, Leah Stokes, Nehemiah Tyson, Braxton Vallas, Oaklee Warren, Camdyn White, Aubrey Wilkinson, Ranger Williams, Noah Wootan. Fifth Grade: Amelia Brasher, Cash Cockerham, Hailey Collins, Cooper Conn, Journee Donald, Braydon Eshee, Elizabeth Hall, Dekenzie Hobson, Jakavien Jones, Aiden Keen, Shelby King, Karsyn Ladner, Oliver Lopez, Braydenn Maxey, Ja’kailyn Murrell, Emma Smith, Jordan Spivey, Addison Sullivan, Allison Sullivan, Nick Warren, Ashton Wilcher, Cameron Williams, Rylee Williams, Mia Wilson Sixth Grade: Braylen Adkins, Jack Alawine, Trace Booker, Nic Brown, Jolee Caton, Maci Kate Copeland, Ryder Furr, Riley Goforth, Colton Gregory, Layton Hanna, Zakiya Hunter, Jaxon Ladner, Paisley Majure, Hayden Neese, Kayden Oakley, Kysen Patrick, Ava Smith, Jagger Stephens, Kapp Ward, Remington Williams Seventh Grade: Joely Kate Adkins, Kasten Anderson, Noah Bankston, Charleston Campbell, Cooper Capps, Makayla Collins, JonTyler Cook, Levi Donald, Nathan Douglas, Erin Ferguson, Paxton Gibson, WaverLeigh Gore, Bella Keen, Olivia Landrum, Aspen Lovern, Caroline Manning, Brady Milling, Ryanne Oliver, Aiden Robertson, Sawyer Robinson, Austin Smith, Brody Smith, Dathan Smith, Nolan Smith, Kai Staton, Savannah Stokes, Zoe Strickland, Sha’mya White Eighth Grade: Maggie Atkinson, Marylynn Biffle, William Breedlove, Stephanie Creel, Gabe Dollar, Hayden Ferguson, Kooper Fultz, Brennon Hamm, Kiley King, Ben Leach, Jonas Moore, Cruz Pace, Morgan Pientowski, Malon Williams, Mariah Williams, Hayden Williamson Ninth Grade: James Adkins, Meseanna Boler, Ethan Brasher, Zie Anderson, Will Chaney, Zack Goforth, JW Gray, Izzy King, Alyssa Ledlow, Austin Lee, Abigail Leewer, Reece McCarty, Denver McCoy, Ian McKay, Garrett Norton, Caleb Parker, Jasmine Pickens, Hayden Smith, Jordan Smith, Cody Whittington, Jackson Whittle Tenth Grade: Kaleb BIshop, Dinaiya Blaylock, Suzanne Burnett, Cecilia Burroughs, Kelsey Coats, Jordan Conrad, Madison Hollingsworth, Alex Horne, Gabriel Le, Rileigh Majure, Aly Milling, Lane Nelson, Kallie Parker, Miranda Rigdon, Alyssa Williamson, Tristan Williamson Eleventh Grade: Connor Adkins, McKinlee Bankston, Ava Boatwright, Peyton Dean, Hayden Dolan, Delanie Edwards, Hannah Faurot, Ky’yon Harris, Kyler Jones, Elijah Kilpatrick, Kylee Madden, Javonte Moore, Kelsey Parker, Chloe Ray, Lauryn Roebuck, Gentry Ward Twelfth Grade: Natalie Burns, Jamall Clay, Aidan Ferguson, Khanesha Fisher, Nick Fletcher, Casey Foy, Kaitlyn Harrison, Jacob Howell, Ben Land, Josh McCrary, Hailey O’Berry, Maddie Rash, Morgan Shaw

Copyright 2022 Emmerich Newspapers, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

Copy Link