Altare Baptist Church

244 Newton Calhoun Road

Newton, 39345

601-683-3304

Antioch Baptist Church

RR 298

Little Rock, 39337

601-986-8771

Antioch Christian Church

3017 Hwy 503

Newton, 39345-9213

601-683-6595

Beatline Baptist Church

4985 Caney Creek Rd

Conehatta

39057-9799

Beatline Baptist Church

12345 Rd. 505

Union, 601-656-9216

Bethel Baptist Church of Newton County

4150 Bethel Roberts Rd

Newton, 39345

601- 357-0451

Bethel M B Church

16578 Hwy 80

Hickory, 39332

601-646-5568

Bethsaida Baptist Church

10690 Rd. 517

Union, 601-656-5048

Beulah Baptist Church

12954 Hickory Little Rock Rd.

Union

601-635-2515

Blue Springs Church

Little Rock

Calvary Baptist Church

110 Ford Ave

Newton, 39345

601-683-3637

Cedar Grove Baptist Church

2548 Cedar Grove Road

Newton, 39345

601-683-3627

Center Ridge Baptist Church

233 Archie Road

Chunky, 39323

601- 986-2835

Chunky Baptist Church

23738 Hwy 80

Chunky, 39323

601-655-8223

Church Arise

28 West Broad St

Decatur, 39327

Church of God Camp

2520 Gene Loper Drive

Decatur, 39327

601-635-3146

Church of God Camp

2520 Good Hope Road

Decatur, 39237

601-635-2145

Church of God In Christ

132 Medgar Evers Dr.

Decatur, 39327

601-635-3199

Church Partiage Enon Baptist

12301 Road 248

Union, 39365

601-656-8148

Clarke-Venable Baptist Church

362 W Broad Street

Decatur, 39327

601-635-2828

Conehatta Missionary Baptist Church

8580 Hwy 489

Conehatta, 39057

601-775-3888

Congregation Church of God

305 Gum Street

Union, 39365

601-774-0641

Corinth Baptist Church

232 Corinth Road

Newton, 39345

601-683-6700

Covenant Life Church

1979 Battlefield Rd

Collinsville, 39325

601-986-8839

Covenant Life Church

624 Hwy 19

Newton, 39345

Cross Roads Church

518 Crossroads Rd

Decatur, 39327

601-635-3622

Decatur Church of God

Hwy. 503

Decatur, 39327

Decatur Methodist Church

Decatur, 39327

601-635-2042

Decatur United Methodist

268 W Broad Street

Decatur, 39327

601-635-3219

Duffee Church of Christ

11782 Hwy 494

Newton, 39345

601-986-2485

Ebenezer Church

Newton

Enon Baptist Church

12301 Rd. 248

Union

Erin Lucern Church of God

Union

Erin Presbyterian Church

712 Rigdon Road

Union, 39365

601-635-2465

Eureka Church

Lake

Evans Tabernacle

Union

Faith Tabernacle Church

Little Rock

Fellowship Church

Decatur

First Baptist Church-Union

400 Main Street

Union, 39365

601-774-8144

First Baptist Church-Newton

307 E Church St

Newton, 39345

601-683-2066

First Presbyterian Church, Union

804 E Jackson Road

Union, 39365

601-774-9257

Friendship Baptist Church

Hwy 80

Hickory, 39332

601-646-5766

Gilmer’s Church

Sebastopol

Good Hope Church

Chunky

Good Hope Church

Decatur

Good Hope Missionary Baptist Church

1895 Farbauch Rd

Newton, 39345

601-683-2432

Greater Love Ministries

12190 Road 4300

Union, 39365

601-650-0010

Green Grove Baptist Church

6510 Point Wanita Lake Rd

Chunky, 39323

601-655-8777

Green Grove Church

Lake

Greenland Baptist Church

Union

Greenwood Church

Decatur

Hazel Baptist Church

3175 Hwy 489

Lake, 39092

601-775-3060

Hebron Church

Union

Hickory Baptist Church

197 Jackson Street

Hickory, 39332

601-646-5663

Hopewell Baptist Church

7001 Hopewell Road

Collinsville, 39325

601-986-2468

Hudson’s Chapel Church of God

Union

Jackson Road Baptist Church

308 West Jackson Rd

Union, MS. 39365

601-604-3971

Jerusalem Baptist Church

Lawrence Ebenezer Road

Newton, 39345

601-683-6986

Kingdom Hall of Jehovah Witness

300 Waverly Crescent

Newton, 39345

Lake Holiness Church

Lake

Lebanon Church

Decatur

Liberty Church

Hickory

Liberty Church

Little Rock

Little Rock Missionary Baptist Church

12403 Hwy 503

Decatur, 39327

601-635-4824

Little Zion Church

Newton

Lucern Methodist Church

1663 Erin Lucern Road

Decatur, 39327

601-635-2592

Macedonia Baptist Church

1347 Macedonia Road

Decatur, 39237

601-743-5832

Macedonia Church

Decatur

Macedonia Church of God In Christ

600 Martin Luther King Jr. Dr.

Newton, 39345

601-683-3619

Midway Baptist Church

52 Thames Road

Decatur, 39327

601-635-3310

Midway Baptist Church

1954 Old Hwy

Newton, 39345

601-683-7461

Midway Church

1816 Old Hwy 15 Rd.

Decatur, 601-683-7990

Mississippi State Ministries

12530 Road 127

Union, 39365

601-656-8828

Morning Star Baptist Church

54 4th Avenue

Decatur, 39327

601-683-6773

Mount Moriah Church

Newton

Mount Pleasant Church

Chunky

Mount Vernon Church

Little Rock

Mount Zion Church

Conehatta

Mount Zion Church

Union

Mt. Moriah Baptist Church

249 Stamper Road

Newton, 39345

601-683-6676

Mt. Pleasant Baptist Church

Battlefield Road

Collinsville

39325

601-986-2987

Mt. Vernon Baptist Church

4523 Hwy 503

Newton, 39345

601-683-6238

Mt. Zion United Methodist Church

13001 Road 210

Union, 39365

601-774-9412

Neshoba Baptist Church

10251 Road 339

Union, 39365

601-774-8352

New Ireland Baptist Church

9397 Hwy 492

Union, 39365

601-774-5400

New Testament Baptist Church

817 W Church St

Newton, 39345

601-683-2284

Newton Christian Church

12101 Hwy 15

Newton, 39345

601-635-5961

Newton Church of Christ

115 Pecan St

Newton, 39345

Newton County Baptist Association

14288 MS 15

Decatur, 39327

Newton First Methodist Protestant Church

Newton

Newton Presbyterian Church

202 East Church Street

Newton, 39345

601-683-3617

Newton United Methodist Church

600 Decatur St

Newton, 39345

Pilgrim Grove Presbyterian Church

Newton, 39345

601-683-9400

Pilgrim Rest Church

Decatur

Pilgrim Rest MB Church

1554 Turkey Creek Road

Newton, 39345

601-683-7812

Pinckney Church

348 Pinckney Church Rd.

Union, 601-774-8990

Pine Bluff Church

Decatur

Pine Grove Baptist Church

13281 Hwy 492 E

Union, 39365

601-656-1919

Pine Grove Church

Chunky

Pine Ridge Church

Decatur

Pine Ridge Church

Lake

Pine Ridge MB Church

784 Pine Ridge Church Road

Decatur, 39327

601-635-3649

Pleasant Grove Baptist Church

2000 Pleasant Grove Road

Little Rock, 39337

601-986-5653

Pleasant Grove Baptist Church

Pilate Avenue

Newton, 39345

601-683-6768

Pleasant Hill Missionary Baptist Church

2525 Hwy 504

Newton, 39345

Pleasant Ridge Baptist Church

Hickory

Pleasant Valley Church

Decatur

Poplar Church

596 Poplar Road

Conehatta, 39057

601-635-3130

Poplar Springs Baptist Church

Meehan-Savoy Road

Chunky, 39323

601-655-8033

Poplar Springs Church

Hickory

Prospect Church

12003 Nutt Rd

Collinsville, 39325

Reid Chapel Church of God

Hwy. 492

Conehatta, 39057

Rock Branch Church

Union

Rock Creek Church

Union

Roman Hill Church

Decatur

Rosehill Baptist Church

213 Willow Street

Union, 39365

601-774-5704

Saint Catherine Church

Conehatta

Saint Clyde Church

Newton

Saint Hill Church

Newton

Saint John Church

Newton

Saint Mary Church

Decatur, 39092

601-775-3081

Salem Baptist Church

2296 Salem Road

Newton, 39345

Sand Springs Church

Decatur

Sandridge Baptist Church

366 Moncrief Road

Hickory

Shady Grove Church

Conehatta

Sharon Church

Newton, 39345

601-683-6835

Shiloh Missionary Baptist Church

1311 Shiloh Church Road

Union

Spring Hill Church

2903 Spring Hill Rd.

Union, 39365

601-774-5451

Springhill M B Church

2903 Spring Hill Road

Newton, 39345

601-683-6222

St. Hill Baptist Church

2905 Pine Bluff Road

Newton, 39345

601-683-6763

St. John Missionary Baptist Church

362 Lawrence Bethel Road

Decatur, 39327

601-635-2291

St. Mary’s Baptist Church

433 Mapp Road

Conehatta, 39057

601-625-8979

Sulphur Springs Baptist Church

331 Sulphur Springs Rd

Union

Sunny Hill Church

Newton, 39345

601-646-5786

Sylvester United Methodist Church

905 Martin Luther King Jr. Dr.

Newton, 39345

The Sanctuary of Newton

103 S. Main St.

Newton, 39345

Trinity Episcopal Church

539 S Main St

Newton, 39345

601-683-6594

Triumph the Church & Kingdom of God & Christ

405 Oak Street

Chunky

Truelight Church

Newton

Union Pentecostal Church

10123 Rd 321

Union, 39365

601-504-4144

Union United Methodist Church

E Jackson Road

Hickory, 39332

601-646-5786

Wesley Chapel United Methodist Church

49 Church Street

Decatur

White Plains Church

Lawrence, 39336

601-683-7082

White Plains Church

Sebastopol

White Stone Missionary Baptist Church

370 Grennie Morrow Road

Lawrence