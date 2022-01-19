The following students were received academic honors for the first semester of the 2021-2022 school year:
Headmaster-
K-5: Rebecca Lynn Godwin, Kensley Goodwin, Sadie Morgan, Camden Neese, Michael King
First Grade: Cooper Alexander, Halee Champion, Asa Duke, Jensen Kilpatrick, Blaine Walker, Rig Wall, Maitland Hollingsworth
Second Grade: Frankie Applewhite, Carter Brashier, Tilinka Kilpatrick, Lilly Mazzella, Clate Robinson, Bryson Thorne, Asher Tramill, Griffin West
Third Grade: Parker Burt, Strykar Hollingsworth, Knox Jackson, Mason Savell
Fourth Grade: Harry Applewhite
Fifth Grade: Grady Bergeron, Elijah Herrington, Parker Jones, Marli-Clare Kelly, Hannah Mayo, Olivia Morgan, Huck Newman, Amelia Williams, Samantha Williams
Sixth Grade: Gianna Little, Ashlyn Chapman, Addison Godwin, Dathan Smith, Cooper Thrash, Lacey Thrash
Seventh Grade: Phoenix Watson, Madilyn Smith, Brady Thorne, Maggie Vance, Braiden Walker
Eighth Grade: Christopher West
Ninth Grade: Sydnee Cosgrove, Addisyn Fox, Dawn Hanner, Morgan Herrington, Addison Mathis, Lillian Nutt, Bentley Rose, Cory Smith, Tyler Thrash
Sophomores: Addison Bergeron, Jackson Bunyard, Ayden McDill, Bella Miley, Chloe Taylor, Macie Woodham
Juniors: Lexie Barrett, Lilly Hollingsworth, Elijah Merrell, Embrey Reese, Rylee Robinson, Savannah Smith, Reed Terrell, Madeline Vance, Trinity Watson
Seniors: Madelyn Helm, Colby Hollingsworth, Macy Smith, Belle Hollingsworth
Honor Roll-
K-5: John Michael Wellerman
First Grade: Annalise Baker, Dalton Smart
Second Grade: Coy Wright
Third Grade: Avery Kirkland, Braxton Wyatt
Fourth Grade: Aiden Carey, Elliot Evans, Cameron Leach
Fifth Grade: Brody Dear, Saxtyn Hollingsworth, Zane Stevens
Sixth Grade: Jessalyn Mott, Reese Robinson, Ryleigh Walker, Aubury Whitten
Seventh Grade: Garrett Estes, Isaac Mayo, Bristal Miller, Maddox Jackson, Cohen Rule, Ethan Woodham
Eight Grade: Taylor Burt, Cooper Savell, Karlie Stamper
Ninth Grade: Piper Collins, Landry Parks, Slayden Hollingsworth
Sophomores: Tyler Castillo, Jessalyn Savell, Addison Truhitt
Juniors: Cayden Alexander, Justin Crosby, Trace Evans, Micah Garrison, Leyton Porter, Ashley Smith, Carlee Williams
Seniors: Jamie Chapman, Wesley Chapman, Brooklyn Ellis, Lauren Foy, Neil Garner, Taylor Garrison, Matheson Hollingsworth, Ty Hollingsworth, Callie Jenkins, Braxton Kelly, Alanna McKee, Harle’ Rucker