The following students received honors at Newton County Elementary School for the first nine weeks:

Principal’s List – All A’s

First Grade: Pearl Grace Addy, Easton Allen, Audrey Bartlett, Hayden Bassett, Chaney Belle Becknell, Myla Boler, Kyser Boyette, Bowen Brunson, Veda Clark, Andrea Crimm,Kinsey Dean, Shelby Embrey, Amir Emerson, Destiny Ethridge, Kameron Evans, Madaline Gates, Remington Gentry, Gunner Hardy, Karli Harris, Treyton Harris, Luke Hollingsworth, Amirah Hunter, Dreylan Kirkland, Woods Littrell, Jeremiah Malbrough, Lyla Massey, Sophia McDonald, Layla Miller, Judson Munn, John Nguyen, Zoey Page, Bryleigh Page, Ellie Parks, Addyson Pascal, Kaylynn Pearson, Katy Rae Poole, Loraina Richardson, Reese Roberts, Owen Rose, Brinley Russell, Rylee Sallach, Lahna Sanders, Kolbie Sheffield, Christopher Sills, Tre Skinner, Lorelai Smith, Addy Jo Snow, Graham Sullivan, Izzy Turnage, Eli Vaughn, Ellie Vaughn, Laya Westbrook, Bentley Williams, and Charlotte Wilson

Second Grade: Daley Agent, Hanna Calvert, Connor Clanton, Cullen Gipson, Brooklyn Griffin, Tristan “Kade” Harris, Briggs Henderson, Max Huey, Nilan Hunter, Oliver Johnson, Christopher “Owen” Joiner, Brantley Joyner, Cooper Lofton, Oliver Massey, Elle May, Laton Mayeaux, Alandria “Landi” McSwain, Ejuene Murrell, Sydney Robbins, Zoe Sheehan, Lewis Henry Thompson, and Azavier Young

Third Grade: Addilyn Tucker, Wyatt Tullos, Cooper Webb, Alanna Williams, Cason Bishop, Cole Caldwell, Bennett Hollingsworth, Eli Huddleston, Lennix Hurst, Miranda Kossey, Tripp Pearson, Kathryn Powell, Jaxson Reece, and Zadie Strait

Fourth Grade: MaKinley Burton, Olivia Chaney, Stella Chaney, Brycen Cook, Chesleigh Cox, Braylen Davis, Calhoun Farmer, Parker French, Khloe Futrell, Carlee Gann, Sara Brooklyn Gentry, Jane Gilmer, Jenna Glover, Elizabeth Jones, Alexses Knochenmuss, Madeline Lang, Anslee Cate Massey, Tana McCullough, Mabry Russell, Tinleigh Thompson, JD Savell, and Eli Walker

Fifth Grade: Ava Barnett, Loper Bounds, Leilani Buckley, Jack Clark, Clark Comans, Kaidyn Flucker, Carter Franklin, Aubree Gray, Hallie Rose Harmon, Seth Hollingsworth, Loren Grace Keith, Hannah Lin, Addyson Lofton, Max Mangum, Brennen McMillan, Addison Posey, Josselyn Richardson, Hollis Thompson, Tripp Thoms, Dylan Walker, Emma Ward, and Savanna Warren

Sixth Grade: Raylen Barfoot, Scott Bassett, Lexi Beamon, Baylee Clark, Hannah Cornelson, Bentlee Dubose, Aiyana Emerson, Cooper Franklin, Ella Gibbon, Kiryn Hardaway, Brynlee James, Trever Jenkins, Case Keith, Tinley May, Mason Platt, Makenna Reece, Mark Savell, Zyren Shannon, Lilah Stamper, London Towner, Isabelle Tran, Lilly Tucker, Erin Tullos, Paris Wair, Jax White, Kamden Wiggins, and Nola Woodall

Honor Roll – All A’s and B’s

First Grade: Tasneem Ali, Blaine Austin, Bray Bucklew, Eli Caldwell, Maison Caraway, Eli Chattin, Hadleigh Grace Clearman, Semaj Clemons, Easton Cook, Mason Cook, Cohen Crenshaw, Julien Davis, Raegan Dubose, Aric Evans, Mylan Garvin, Hailee Grantham, Faith Griffin, Hope Griffin, Harlow Hammond, Zayden Hollingsworth, Ma’khi Jasper, Ethan Jenkins,

Lilli Jenkins, Jace Kilgore, Jay’Lia May, Lillian McDonald, Marylynn McGee, Axel Melton, Aubree Mercer, Camryn Page, Noah Parkes, Judy Pascual, Zaiden Patel, Liliana Ramirez,

Jillian Richardson, Alexa Del Angel Sanchez, Alexis Tanner, Jake Terrell, Karalyn Tune, Paizley Wilson, and Karcen Windham

Second Grade: Mason Adams, Eliza Amis, Kylie Alexander, Lila Bennett, Tynleigh Bowen, Sophia Brackeen, Hayes Eichelberger, Andee Ellingburg, A’Nesia Hardy, Skylar Hill, Karter Hughes, Easton Joiner, Xander Lashley, Noah Lockhart, Paisley Maxwell, Grayson McMullan, Caleb Melton, Sophia Merrell, Henlee Kayt Moore, Breeze Nichols, Poppy Pearson, Jewel Posey, Rebel Reese, Cami Rowell, Sawyer”SoBe” Scott, Will Slaughter, Gunner Spangler, Isaac Sullivan, Eva Thoms, Sawyer Thrash, Grey Tune, Tillman Tune, Aiden Vance, Noah Ward, and Gabe Way

Third Grade: Nylee Autman, Lilly Grace Bass, Carmen Bell, Jonah Chaney, Bentley Cleveland, McKinley Crowther, Mckenzie Davidson, Riley Doss, Liam Eaves, Camden Evans, Alexander Gillis, Bentley Gillis, Finn Gilmer, Asher Glennon, Jorwin Gray, Connor Hand, Hunter Holloway, TaLia Kincaid, Bryce Lane, Timothy Lin, Ansley May, Georgia McGee, Keaten McMillan, Allika Payne, Charlie Pearson, Amy Del Angel Sanchez, Arianna Shoemake, Carter Smith, Mason Smith, Swayze Strait, Lane Stuart, Kyler Thomas, Fletcher Thompson, Amory Wade, Lyndol Walters, Anna Scott Warren, Prezleigh Wesley, Peyton Wilhelm, Chandler Williams, and Logan Wilson

Fourth Grade: Aaliyah Benfield, Blair Boatner, Toby Boykin, Draya Burns, Andrew Charlton, Elijah Deen, Hallie Grace Dickerson, Aeronia Donald, Jaxson Duncan, Aiden Evans, Ty Everett, Hallie Ezell, Nathan Ezell, Shelton Gates, Anslie Gipson, Sadie Griffin, Kalleigh Harper Hollingsworth, Lakya Hunt, Aidan Jenkins, Domonic Jenkins, Madelynn Joyner, Braylen Keyes, Erin Lay, Braxton Massey, Collins McMillan, Caroline Morgan, Reeves Munn, Sophia Munn, Paisley Peets, Zamarrea Pugh, Allie Stagg, Izabella Sullivan, Landry Terrell, Madison Watkins, Erykah Walker, Briggs White, and Grady Viverette

Fifth Grade: Piper Avery, Kinzley Bishop, Mady Crocker, Leela Dean, Ashlyn Derrick, Isabella Doss, Madison Goings, Palmer Green, Luke Griffith, Makyleigh Harris, Raylon Harrison, Jazlynn Hausey, Madalyn Henderson, KaiDee Faith Hill, Paxton Hopkins, Bryce Hughes, Julieanna Knight, Reese Lampton, Daniel Little, Lizzy Loper, Evie Massey, Abigail Mitchell, Will Nugent, Lanee Beth Parks, Jase Roberson, Kylee Schellbach, Emma Scott, Andrew Smith, Ashanti Walker, Luke Ward, Lindsey Wilkerson, and Isabella Williams

Sixth Grade: Emma Alford, Krysten Barnett, Landry Brunson, Aiden Callahan, Seth Cox, Tatum Evans, Clark Gentry, Bristol Germany, Brianna Griffin, Eryn Griffin, Ezra Harrison, Remington Harrison, Abbie Johnson, Bristol Johnson, Averie Joyner, Breely Kelly, Martez Kossey, Aiden Lawson, Andrew Leone, Cannon Liggett, Avery Mangum, Addison Massey, Anna Lola May, Katherine May, Andrew McElhenney, Caden McMillan, Kenny Miller, Brylon Moore, Chandler Pierce, Kara Beth Pierce, Landyn Pierce, JC Pinson, Terrelle Steele, Sophia Strait, Emmalyn Skinner, LaDarious Spivey, Kori Tillman, Campbell Tune, Lillian Vaughn, Breanna Walk, Madison Walsh, Erika Walters, Landen Walters, and Tanijah Windham