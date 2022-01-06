The Sebastopol Attendance Center Class of 2022 graduated Monday, May 23, on the school football field.
Those receiving diplomas include:
Caroline Arthur
Macy Boykin
Ella Brdford
MaKaya Butler
Shelby Clark
Phillipson Danielle
Lacey Dolan
Jagger Edwards
Anna Fulton
Maycee Gilmer
Andrew Gilmore
Weston Goss
Caleb Griffin
Carrie Griffin
Kristin Griffin
Dawson Hankins
Dylan Hankins
Morgan Harper
Hunter Harris
Cordell Hawkins
Tyler Hillman
Jhakaivian Holifield
Lillian Huss
Jayden Lathem
Brendon Lepard
Jamarcus Mann
Alex McDill
Gracie McDill
Lexie Monk
Kaitlin Murphy
Parker Norman
Marilyn Ortiz
Nakierra Patrick
Katelyn Shaw
William Skinner
Eady Sparks
Keon Triplett
Logan Watkins
Jacob Williams
Kenja Wingo
Sam Yates