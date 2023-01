The Union Public School District has released its honor roll for the second nine weeks.

The following students received Superintendent’s List honors for the term:

Second Grade: Breeze Anderson, Ethan Campbell, Bryant Graham, Gracyn Harrison, Jayden James, Jerilyn Jayroe, Thorin Parker, Jackson Reynolds, Magnolia Rickles, Piper Robinson, Paisley Snow, Eli Stevens, Banks Stockton, Rustyn Tillman, Nilah Tyson, Levi Warren, Ryder Williams, Myles Winstead

Third Grade:Liliana Adkins, Ziggy Anderson, Bryant Bozeman, Laken Burns, Colbie Cain, Gentry Cassel, William Cleveland, Delta Darby, Lily Fultz, Camryn Hansford, Harper Herrington, Emma Horton, Jackson McDaniel, Colton Morris, Jase Moulds, Eliza Pope, Easton Robinson, Baylee Ryals, Brantley Skinner, Nathan Turner, Maddox Vallas

Fourth Grade: Emma Chandlee, Amanda Gibson, Alex Goforth, Laurynn Hickmon, Erin Lay, Mia Norsworthy, Leah Stokes, Nehemiah Tyson, Oaklee Warren

Fifth Grade: Kenley Burns, Brice Cannon, Hailey Collins, Kallie Dienhart, Aliyah Ficklin, Colt Fulton, Addison Horton, Aiden Keen, Patrick Kennedy, Robert King, Karson Leach, Oliver Lopez, Julia Kate Manning, Tripp Pace, Eden Pope, Parker Pullin, Layla Sistrunk, Micah Smercak, Mason Spivey, Izzy Grace Whitehead, Rylee Williams, Bella Williamson, Bennie Winstead

Sixth Grade: Brayden Boone, Jaliyan Brown, Stella Burroughs, Anna Coleman, Aubrie Coleman, Brooklyn Darby, Jackson Harrison, Ashlyn Hisaw, Caden James, Peyton Killen, Riddick Killen, Lexie Page, Hallea Pope, Karson Ramirez, Luke Rush, Braxlee Shumaker, Ryann Smith, Maggie Carlyle Townsend, Olivia White, Easten Williams, Remington Williams, Griffin Winstead, Maggi Wright

Seventh Grade: Joely Kate Adkins, Maggie Campbell, Cooper Capps, Bella Fultz, LeAnn Goss, Aspen Lovern, Hannah Pullin, Aiden Robertson

Eighth Grade: Sadie Adkins, Gabriel Dollar, John Perry

Ninth Grade: James Adkins, Camiron Campbell, Abigail Cleveland, Posey Edmondson, Jude Feasel, Jacob Freeman, JW Gray, Julia Harrison, Annley Howell, Turner Johnson, Isabelle King, Jacie Leach, Abigail Leewer, Maggie Long, Reece McCarty, Destiny Moulds, Garrett Norton, Katelyn Payne, Rylee Pullin, Devon Rich, Ava Smith, Hayden Smith, Jordan Smith, Albany Winstead

Tenth Grade: Lacee Bishop, Kaleb Bishop, Cecilia Burroughs, Karter Cockerham, Chloe Cooper, Landrey Hanna, Demond Larkin, Gabriel Le, Rileigh Majure, Lane Nelson, Mary Sessums, Cory Smith, Alyssa Williamson, Tristan Williamson

Eleventh Grade: Sydney Coward, Kale Grayson, Claire Hennington, Nic Henry, Jackson Johnson, Kinsley Johnson, Javonte Moore, Maggie Peebles, Emma Smith, Hallie Smith, Heidi Strickland

Twelfth Grade: Keith Bishop, Martina Card, Maddie Cook, Brylen Edmondson, Julia Espinoza, Sydnee Killen, Angelic Le, Matthew Lott, Josh McCrary, Jaxen McKay, Hailey O’Berry, Kamryn Robinson, Bankston Rush, Jonathan Shelton, Ashley Smith, Joseph Spreafico, Davia Tucker, Haley Walker, Joshua Williams, Izzy Wolverton