IN THE SPECIAL COURT OF EMINENT DOMAIN NEWTON COUNTY, MISSISSIPPI
MISSISSIPPI TRANSPORTATION COMMISSION PLAINTIFF
VS.
CIVIL ACTION NO.22-CV-059-NWMD
COLWELL TURNER (a/k/a Caldwell Turner and Charlie Caldwell Turner) AND IF DECEASED, ANY AND ALL ASSIGNS, HEIRS AT-LAW, DEVISEES, EXECUTORS, ADMINISTRATORS, LEGAL REPRESENTATIVES, OR ANY OTHER PERSONS OR PARTIES IN INTEREST HAVING OR CLAIMING ANY RIGHTS, TITLE OR INTEREST, LEGAL OR EQUITABLE, IN AND TO THE REAL PROPERTY DESCRIBED HEREIN BY AND THROUGH THE ESTATE OF COLWELL TURNER, DECEASED; BESSIE TURNER SAVAGE, EASTHER WASH, AND SHEDRICK TURNER, AND IF ANY BE DECEASED, ANY AND ALL ASSIGNS, HEIRS AT-LAW, DEVISEES, EXECUTORS, ADMINISTRATORS, LEGAL REPRESENTATIVES, OR ANY OTHER PERSONS OR PARTIES IN INTEREST HAVING OR CLAIMING ANY RIGHTS, TITLE OR INTEREST, LEGAL OR EQUITABLE, IN AND TO THE REAL PROPERTY DESCRIBED HEREIN BY AND THROUGH THE RESPECTIVE ESTATES OF BESSIE TURNER SAVAGE, DECEASED, EASTHER WASH, DECEASED AND SHEDRICK TURNER, DECEASED; GANESTA CRAFT; AND ANY AND ALL OTHER PERSONS OR PARTIES IN INTEREST HAVING OR CLAIMING ANY RIGHTS TITLE OR INTEREST, LEGAL OREQUITABLE, IN AND TO SAID REAL PROPERTY DEFENDANTS
NOTICE OF TRIAL SETTING
TO: ALL PARTIES DEFENDANTS
PLEASE TAKE NOTICE that the above styled and numbered cause has been set for bench trial before the Honorable Mark Duncan, Judge of the Special Court of Eminent Domain of Newton County, Mississippi, or his successor, on February 9, 2023 at 9:00 o=clock a.m., at the Scott County Courthouse, 100 East 1st Street, Forest, Mississippi 39074, at a Special Court of Eminent Domain to be holden for said Court at said time and place to then and there hear the Complaint For Special Court of Eminent Domain, filed by the Mississippi Transportation Commission in this action, wherein you are a Defendant.
Dated, this the 29th day of December, 2022.
Respectfully submitted,
MISSISSIPPI TRANSPOR-
TATION COMMISSION
PLAINTIFF
BY: LYNN FITCH
ATTORNEY GENERAL OF
THE STATE OF MISSISSIPPI
BY: DAN SMITH
SPECIAL ASSISTANT
ATTORNEY GENERAL
AND
/s/ Barry S. Zirulnik
BARRY S. ZIRULNIK
SPECIAL COUNSEL
OF COUNSEL:
DAN SMITH (MB #7483)
SPECIAL ASSISTANT
ATTORNEY GENERAL
Mississippi Department
of Transportation
Post Office Box 1850
Jackson, Mississippi 39215-1850
Telephone: 601-359-7600
BARRY S. ZIRULNIK (MB#6681)
PRICE & ZIRULNIK, PLLC
750 Woodlands Parkway, Suite 205
Ridgeland, MS 39157
Telephone: (601) 353-3000
ATTORNEYS FOR PLAINTIFF
Publish Date: January 4, 2023