I, MAY BENDER, TAX COLLECTOR OF THE COUNTY OF NEWTON IN SAID STATE WILL SELL ON THE LAST MONDAY OF AUGUST: AUGUST 30,2021 BEGINNING AT 9:00 A.M. IN THE COURT ROOM OF THE COURT HOUSE OF SAID COUNTY, IN THE TOWN OF DECATUR, MS FOR CASH. IF ANY THERE BE ALL THE FOLLOWING DESCRIBED LAND SITUATED IN SAID COUNTY OF WHICH THE TAXES REMAIN UNPAID AT THE DATE TO WIT:

LAST DAY TO PAY TAXES BEFORE SALE DATE IS AUGUST 25,2021

———CHECKS OR CERTIFIED FUNDS ONLY—————-

ALL LAND SALE BUYERS CAN PREREGISTER IN THE TAX OFFICE OF NEWTON COUNTY. ALL RETURN BUYERS WILL HAVE TO REGISTER ALSO.

!!!!!!!!!!!!!!! NOTICE !!!!!!!!!!!!!!!

PLEASE BE AWARE OF THE NEW GUIDE LINES. YOU WILL BE REQUIRED TO WEAR A FACE COVERING AND ONLY ONE BUYER PER NUMBER. ALL OPENING INSTRUCTIONS WILL BE GIVEN ON THE FRONT STEPS. WE WILL NOT REGISTER ANYONE THE MORNING OF THE SALE. YOU WILL NEED TO DO THAT BY AUGUST 27,2021.

WE WILL ONLY TAKE CHECKS AND MONEY ORDERS FOR PAYMENT.

!!!! (NO CASH) !!!!!

—————————

ABNEY KENNETH D

Receipt No. PPIN 3083

Sec- 4 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 1

S2N2NWSW&N2S2NWSWLS1A&5.8ANESW

LS1.8A

Deed Book- 316 Deed Page- 348

Parcel# - 058R-04-00-021.00

Acres 13.10

**TOTAL TAX & COST 52.21

—————————

ADCOCK ASHTON LEAH

Receipt No. PPIN 20280

Sec-05 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 2

E2 NW4 N OF CREEK

Deed Book- 345 Deed Page- 340

Parcel# - 001R-05-00-001.01

Acres 14.40

**TOTAL TAX & COST 53.66

—————————

AEGIS PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 4611

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 3

PT LOTS 1,2,3,4,5,6,7&8 BLK 19 HARR

OD PLATT

BLOCK 02

Deed Book- 310 Deed Page- 419

Parcel# - 057J-34-02-042.00

**TOTAL TAX & COST 367.18

—————————

ALEXANDER BOBBY GLENN

Receipt No. PPIN 13301

Sec-28 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 4

PT NW4 NE4

Deed Book- 277 Deed Page- 145

Parcel# - 018R-28-00-002.30

Acres 11.90

**TOTAL TAX & COST 96.67

—————————

AMOS EST KATIE

Receipt No. PPIN 8005

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 5

LTS1&2&N2 LT3 BLK2 MASON HILL

BLOCK 02

Deed Book- 178 Deed Page- 689

Parcel# - 061B-01-02-015.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 124.89

—————————

AMOS MARY HELEN

Receipt No. PPIN 8006

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 6

LT8,9&10LSLTDB139P108&50’EN2LT

11BLK11

BLOCK 02

Deed Book- 309 Deed Page- 619

Parcel# - 061B-01-02-014.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 74.50

—————————

ANDERSON PEARLINE SNOW

Receipt No. PPIN 2881

Sec- 9 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 7

S2 W2 NE4 NW4

Deed Book- 286 Deed Page- 195

Parcel# - 055R-09-00-010.00

Acres 10.00

**TOTAL TAX & COST 38.50

—————————

ANDERSON SARINA WILLIAMS

Receipt No. PPIN 225

Sec-17 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 8

3A NE4 SEE DB 201 P 553

Deed Book- 201 Deed Page- 553

Parcel# - 005R-17-00-008.00

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 540.91

—————————

ARRINGTON JANIS V

Receipt No. PPIN 13964

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 9

A LOT IN NE4 SW4 NE4 S OF RD

Deed Book- 374 Deed Page- 325

Parcel# - 069R-35-00-032.10

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 1026.84

—————————

ATKINS TOMMY GENE

Receipt No. PPIN 10210

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 10

LT6 &32’ S/S LT 5 BLK 16 HUNTE

R ADD

BLOCK 05

Deed Book- 321 Deed Page- 454

Parcel# - 073D-06-05-077.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 182.88

—————————

ATKINS TOMMY GENE

Receipt No. PPIN 10211

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 11

LT 4&34’N/S LT 5 BLK 16 HUNTER

ADD

BLOCK 05

Deed Book- 172 Deed Page- 375

Parcel# - 073D-06-05-078.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 274.48

—————————

ATKINS TOMMY GENE

Receipt No. PPIN 11653

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 12

LOT 3 BLK 16 HUNTER ADD

BLOCK 05

Deed Book- 319 Deed Page- 445&594

Parcel# - 073D-06-05-069.10

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 280.00

—————————

ATKINSON RAY

Receipt No. PPIN 8674

Sec-15 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 13

2A S PT SW4 NW4 E OF RD

Deed Book- 259 Deed Page- 411

Parcel# - 131R-15-00-010.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 57.93

—————————

AVERA HOPE CHURYLO

Receipt No. PPIN 18931

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 14

.96 A S RR NE PT SE4 SE4 174.41X233

.05

Deed Book- 314 Deed Page- 779

Parcel# - 106P-36-00-071.01

Acres .96

**TOTAL TAX & COST 196.33

—————————

B & A CAPITAL LLC

Receipt No. PPIN 15863

Sec-34 Twnship-6N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 15

PT LOT 18 TATUM ADD

Parcel# - 057P-34-10-003.01

**TOTAL TAX & COST 110.49

—————————

BARBER EST METTRO

Receipt No. PPIN 10976

Sec-36 Twnship-06N Rng-13E TD-5411

Sale Sequence 16

2.66A SW/C NW4 NW4

Deed Book- 161 Deed Page- 188

Parcel# - 145J-36-00-029.00

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 98.15

—————————

BARBER JOHN PAUL

Receipt No. PPIN 11474

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 17

LT 3 BLK 3 JARRELL ADD

BLOCK 01

Deed Book- 311 Deed Page- 401

Parcel# - 057K-33-01-042.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 510.73

—————————

BARBER MELANIE M

Receipt No. PPIN 4296

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 18

1A N CH ST NW PT NE4 NE4 BLK4

I.W.JAR

BLOCK 01

Deed Book- 287 Deed Page- 672

Parcel# - 057K-33-01-009.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1000.02

—————————

BARBER TIM

Receipt No. PPIN 9553

Sec-25 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 19

PT S2 SE4 SE4

Deed Book- 278 Deed Page- 440

Parcel# - 145R-25-00-024.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 585.33

—————————

BARNES NELL PARKER

Receipt No. PPIN 17964

Sec-23 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 20

PT N2 SW4 NE4

Deed Book- 324 Deed Page- 372

Parcel# - 032R-23-00-003.40

Acres 3.80

**TOTAL TAX & COST 17.01

—————————

BARRETT JAMES C JR

Receipt No. PPIN 7994

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 21

LTS1THRU7BLK11&N150’SOFUNOPENE

DSTNICH

BLOCK 02

Deed Book- 338 Deed Page- 527

Parcel# - 061B-01-02-001.00

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 899.06

—————————

BATES JOHNNY ALAN

Receipt No. PPIN 5049

Sec- 5 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 22

1.36A(C) NW COR LOT 11

Deed Book- 298 Deed Page- 212

Parcel# - 073R-05-00-028.00

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 142.47

—————————

BATES JOHNNY ALAN

Receipt No. PPIN 10346

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 23

.69A SPT LT7 EPT LT14 EHWY

Deed Book- 298 Deed Page- 212

Parcel# - 073F-06-00-001.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 8.64

—————————

BEAVER SHANNON

Receipt No. PPIN 1500

Sec-11 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 24

.4A(C) W1/2 SW1/4 NW1/4 E OF R

D

Deed Book- 366 Deed Page- 460

Parcel# - 031R-11-00-006.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 33.65

—————————

BEAVERS SHANNON SATCHER

Receipt No. PPIN 12608

Sec-11 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 25

.3A W/S N2 SW4 NW4

Deed Book- 291 Deed Page- 303

Parcel# - 031R-11-00-006.20

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 100.30

—————————

BECKHAM WILLIAM BRUCE

Receipt No. PPIN 2065

Sec-19 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 26

3A N W/C NE4 NW4

Deed Book- 280 Deed Page- 413

Parcel# - 041R-19-00-004.00

Acres 3.10

**TOTAL TAX & COST 85.46

—————————

BEEMAN GLADIS RUTH BUCKLEY

Receipt No. PPIN 7834

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 27

LT8LS22’E/S<S9&10&140’W/ELT1

1BLK9NI

BLOCK 02

Deed Book- 230 Deed Page- 43

Parcel# - 061A-01-02-012.00

Acres .50

*CONTINUED

—————————

BEEMAN GLADIS RUTH BUCKLEY

Receipt No. PPIN 7834 1

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 27

LT8LS22’E/S<S9&10&140’W/ELT1

1BLK9NI

BLOCK 02

Deed Book- 230 Deed Page- 43

Parcel# - 061A-01-02-012.00

**TOTAL TAX & COST 181.59

—————————

BELCAS JAMES PAUL

Receipt No. PPIN 17821

Sec-21 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 28

PT SE SW

Deed Book- 298 Deed Page- 287

Parcel# - 050R-21-00-014.30

Acres 8.00

**TOTAL TAX & COST 508.32

—————————

BELL DONNA & BELL GLYNIS

Receipt No. PPIN 6607

Sec-27 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 29

.5A NW4 SE4 N OF HWY 80

Deed Book- 319 Deed Page- 296

Parcel# - 093R-27-00-006.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 568.98

—————————

BEMATRE MICHAEL

Receipt No. PPIN 7843

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 30

88’W END LTS9-10&11 BLK14 NICH

ADD

BLOCK 02

Deed Book- 376 Deed Page- 641

Parcel# - 061A-01-02-021.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 290.41

—————————

BENDER GLENN ALLEN

Receipt No. PPIN 11230

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 31

4.75A SW PT NW4 SW4

Deed Book- 230 Deed Page- 164

Parcel# - 032R-24-00-039.00

Acres 4.30

*CONTINUED

—————————

BENDER GLENN ALLEN

Receipt No. PPIN 11230 1

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 31

4.75A SW PT NW4 SW4

Deed Book- 230 Deed Page- 164

Parcel# - 032R-24-00-039.00

**TOTAL TAX & COST 196.85

—————————

BENSON KERRY D

Receipt No. PPIN 15670

Sec-14 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 32

PT E2 SW4 E OF RD

Deed Book- 260 Deed Page- 775

Parcel# - 032R-14-00-010.08

Acres 3.20

**TOTAL TAX & COST 142.83

—————————

BERRY EDDIE LEE

Receipt No. PPIN 9816

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 33

1.35A S CH ST SE4 NW4

Deed Book- 220 Deed Page- 714

Parcel# - 069L-35-00-041.00

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 122.51

—————————

BERRY WILL

Receipt No. PPIN 9831

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 34

3.9A E PT SE4 NW4 N RR & S CHU

RCH ST

Deed Book- 71 Deed Page- 138

Parcel# - 069L-35-00-056.00

Acres 3.60

**TOTAL TAX & COST 185.63

—————————

BESTER R C

Receipt No. PPIN 4238

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 35

.91A(C) S2 NW4 NE4 E OF RD

Deed Book- 168 Deed Page- 200

Parcel# - 069R-35-00-014.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 71.08

—————————

BLACKBURN MICHAEL R

Receipt No. PPIN 19892

Sec-13 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 36

PT SE4 NW4 S RD

Deed Book- 337 Deed Page- 127

Parcel# - 071R-13-00-010.30

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 71.97

—————————

BLACKBURN NORMAN CURTIS

Receipt No. PPIN 1430

Sec-35 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 37

1A E1/2 NE1/4 NE1/4

Deed Book- 193 Deed Page- 454

Parcel# - 030R-35-00-004.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 6.64

—————————

BLACKBURN NORMAN CURTIS

Receipt No. PPIN 1450

Sec-36 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 38

1.2A(C) SW/C NW4 NW4 W OF RD

Deed Book- 169 Deed Page- 522

Parcel# - 030R-36-00-007.00

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 7.14

—————————

BLACKBURN TIM

Receipt No. PPIN 10305

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 39

2.72A NE PT LT17 S LR RD W OLD

HWY15

BLOCK 02

Deed Book- 321 Deed Page- 579

Parcel# - 073E-06-02-023.00

Acres 1.25

**TOTAL TAX & COST 1844.34

—————————

BLACKWELL WILLIAM FLOYD

Receipt No. PPIN 14315

Sec-12 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 40

PT NW4 SE4

Deed Book- 232 Deed Page- 611

Parcel# - 101R-12-00-016.10

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 210.25

—————————

BLALOCK JEFFREY KIM

Receipt No. PPIN 9326

Sec-13 Twnship-07N Rng-13E TD-5010

Sale Sequence 41

W2 N2 NE4

Deed Book- 259 Deed Page- 616

Parcel# - 141R-13-00-005.00

Acres 38.00

**TOTAL TAX & COST 127.99

—————————

BLALOCK WALTER JR III

Receipt No. PPIN 4357

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 42

PT NE4 NE4 E MAPLE ST PT LOTS 7 & 8

BLK 2 I M HOYE ADD

BLOCK 01

Deed Book- 363 Deed Page- 766

Parcel# - 057K-33-01-072.00

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 243.82

—————————

BLYTHE DIONE M

Receipt No. PPIN 8735

Sec-27 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 43

204A(C)IN CENTER OF SEC

Deed Book- 373 Deed Page- 519

Parcel# - 132R-27-00-003.00

Acres 204.00

**TOTAL TAX & COST 741.42

—————————

BOAZ

Receipt No. PPIN 10416

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 44

LT150’N&SX200’E&W NW4 NE4

BLOCK 01

Deed Book- 379 Deed Page- 761

Parcel# - 077K-19-01-005.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 3060.94

—————————

BOBBITT SHANE

Receipt No. PPIN 13570

Sec-18 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 45

B208.5’SNE/CS2NWSEW208.5’S208.

5’E208.

Deed Book- 344 Deed Page- 458

Parcel# - 047R-18-00-014.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 22.16

—————————

BODY CHRISTINA LYNETTE

Receipt No. PPIN 13031

Sec- 6 Twnship-05N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 46

2A SW4 SW4 S RD

Deed Book- 259 Deed Page- 738

Parcel# - 082R-06-00-018.12

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 90.47

—————————

BOLDEN DAVID LANQUETTE

Receipt No. PPIN 5218

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 47

LTS 11,12 & 13 BLK 3 BINGHAM

S/S ADD

BLOCK 03

Deed Book- 342 Deed Page- 575

Parcel# - 057O-34-03-030.00

Acres .60

*CONTINUED

—————————

BOLDEN DAVID LANQUETTE

Receipt No. PPIN 5218 1

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 47

LTS 11,12 & 13 BLK 3 BINGHAM

S/S ADD

BLOCK 03

Deed Book- 342 Deed Page- 575

Parcel# - 057O-34-03-030.00

**TOTAL TAX & COST 1081.65

—————————

BOONE HERBERT D

Receipt No. PPIN 1484

Sec- 2 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 48

PT SE COR NW1/4 NE1/4

Deed Book- 298 Deed Page- 385

Parcel# - 031R-02-00-014.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 82.56

—————————

BOOSE CHARLIE ROME JR

Receipt No. PPIN 17673

Sec-22 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 49

1AC SW SW

Deed Book- 295 Deed Page- 131

Parcel# - 092R-22-00-013.30

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 58.87

—————————

BOULER PAMELA D GARRISON

Receipt No. PPIN 15377

Sec-17 Twnship-07N Rng-13R TD-2010

Sale Sequence 50

PT SW4 W OF RD

255/347

Parcel# - 115R-17-00-008.20

Acres 3.40

**TOTAL TAX & COST 87.70

—————————

BOYETTE WILLIAM REYNOLDS ESTATE

Receipt No. PPIN 19875

Sec-27 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 51

PT S2 SW4 SE4

Parcel# - 132R-27-00-003.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1974.71

—————————

BOYKIN SEAN

Receipt No. PPIN 8983

Sec-13 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 52

PT S2 NE4 SE4

Deed Book- 375 Deed Page- 313

Parcel# - 138R-13-00-013.00

Acres 5.40

**TOTAL TAX & COST 197.07

—————————

BOZEMAN RANDALL TODD

Receipt No. PPIN 21462

Sec-13 Twnship-08N Rng-10E TD-3030

Sale Sequence 53

PT W2 SW4 SE4

Parcel# - 026R-13-00-044.10

Acres 4.00

**TOTAL TAX & COST 3405.05

—————————

BRAND JACK W (1/2 INT) ETAL

Receipt No. PPIN 8049

Sec-17 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 54

N2 NE4 & SE4 NE4

Deed Book- 340 Deed Page- 46

Parcel# - 115R-17-00-001.00

Acres 120.00

**TOTAL TAX & COST 516.81

—————————

BRAND WILLIAM HENRY III

Receipt No. PPIN 10758

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 55

1.03A W SMEDE ST NW PT SE4

Deed Book- 316 Deed Page- 656

Parcel# - 106P-36-00-027.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 131.17

—————————

BROOKS MARY ANDERSON

Receipt No. PPIN 5368

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 56

LT70’X125’BETW.WALKER&CRAWFORD

BLK5MCN

BLOCK 06

Deed Book- 337 Deed Page- 37

Parcel# - 057P-34-06-010.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 61.95

—————————

BROWN DARLENE

Receipt No. PPIN 19608

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 57

.6A NE PT SE4 116.6X257.2 IRR

Deed Book- 329 Deed Page- 375

Parcel# - 057N-33-01-004.01

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 678.42

—————————

BROWN MARGIE ANN CHAPMAN

Receipt No. PPIN 4397

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 58

.66A E PINE ST NW PT SW4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 371 Deed Page- 106

Parcel# - 057K-33-02-019.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 343.43

—————————

BROWN MICHAEL LEC

Receipt No. PPIN 10133

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 59

LT 8 & W2 LT 9 BLK 4 NICH ADD

BLOCK 04

Deed Book- 259 Deed Page- 799

Parcel# - 073D-06-04-033.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 516.61

—————————

BROWN THOMAS

Receipt No. PPIN 10219

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 60

LTS4,17,24&S2LTS3,18&23BLK12HU

NTER AD

BLOCK 06

Deed Book- 329 Deed Page- 620

Parcel# - 073D-06-06-008.00

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 763.23

—————————

BROWN THOMAS

Receipt No. PPIN 10627

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 61

.21A SW PART NW4

BLOCK 02

Deed Book- 313 Deed Page- 259

Parcel# - 077L-19-02-025.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 20.79

—————————

BRYAN EARNEST EVERETT

Receipt No. PPIN 20029

Sec-13 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 62

PT NW NE

Deed Book- 338 Deed Page- 781

Parcel# - 065R-13-00-002.02

Acres 14.30

**TOTAL TAX & COST 51.96

—————————

BUCKWALTER INVESTMENTS IN

Receipt No. PPIN 6836

Sec-11 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 63

3A S SD SE4 SE4

Parcel# - 098R-11-00-010.00

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 76.23

—————————

BUGG JUDY ANN BELL

Receipt No. PPIN 13840

Sec-18 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 64

PT SW1/4 SW1/4 NW1/4 S OF RD

Deed Book- 229 Deed Page- 502

Parcel# - 002R-18-00-011.20

Acres 1.60

**TOTAL TAX & COST 495.02

—————————

BUGG JUDY ETAL

Receipt No. PPIN 106

Sec-18 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 65

PT SW4 NW4 & PT NW4 SW4

Deed Book- 370 Deed Page- 113

Parcel# - 002R-18-00-011.00

Acres 6.80

**TOTAL TAX & COST 58.78

—————————

BUNKLEY FRANCES JOHNSON

Receipt No. PPIN 19048

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 66

PT SE4 NE4

Deed Book- 361 Deed Page- 73

Parcel# - 045R-32-00-013.40

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 182.49

—————————

BURCHAM CYNTHIA BRIEANNA

Receipt No. PPIN 3357

Sec-25 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 67

8.8A PT NE SE E OF ROAD & PT SE NE

E OF ROAD

2020-NAME CHG & REMAPPED PER SURVEY

Deed Book- 377 Deed Page- 565

Parcel# - 063R-25-00-008.00

Acres 8.80

**TOTAL TAX & COST 34.09

—————————

BURCHAM CYNTHIA BRIEANNA

Receipt No. PPIN 5424

Sec-30 Twnship-08N Rng-12E TD-3010

Sale Sequence 68

22.68A(C) IN SW4 NW4 & IN NW4

SW4

2020-NAME CHG & REMAPPED PER SURVEY

Deed Book- 377 Deed Page- 565

Parcel# - 075R-30-00-016.00

Acres 23.00

**TOTAL TAX & COST 83.86

—————————

BURCHAM DANNY

Receipt No. PPIN 12759

Sec- 1 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 69

8.75A NE PT LOT 5

Deed Book- 368 Deed Page- 214

Parcel# - 136R-01-00-008.20

Acres 8.20

**TOTAL TAX & COST 1972.16

—————————

BURKS JOHN M JR

Receipt No. PPIN 8169

Sec- 7 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 70

SE4 SE4 S OF ROADS

Deed Book- 377 Deed Page- 71

Parcel# - 117R-07-00-005.00

Acres 11.00

**TOTAL TAX & COST 36.40

—————————

BURTON WILLIAM W ETUX MYRTLE

Receipt No. PPIN 4383

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 71

PT E2 SW4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 247 Deed Page- 277

Parcel# - 057K-33-02-009.00

**TOTAL TAX & COST 780.13

—————————

BURTON WILLIAM WAYNE

Receipt No. PPIN 9872

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 72

LT 9 & 50FT E SD LT 7&8 BLK4 N

DOOLIT

Deed Book- 115 Deed Page- 97

Parcel# - 069M-35-00-031.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 1222.23

—————————

BUTLER WILLIAM L (LIFE ESTATE)

Receipt No. PPIN 7676

Sec-32 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 73

PT N2 NW4 SE4 & PT NW4 NE4 SE4

Deed Book- 286 Deed Page- 202

Parcel# - 113R-32-00-021.00

Acres 17.00

**TOTAL TAX & COST 61.96

—————————

BUTTS BILLY CARL

Receipt No. PPIN 7936

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 74

LT 8 & 10’ALLEY BLK C NICHOLSO

N SUB

BLOCK 03

Deed Book- 358 Deed Page- 250

Parcel# - 061A-01-03-044.00

Acres .20

*CONTINUED

—————————

BUTTS BILLY CARL

Receipt No. PPIN 7936 1

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 74

LT 8 & 10’ALLEY BLK C NICHOLSO

N SUB

BLOCK 03

Deed Book- 358 Deed Page- 250

Parcel# - 061A-01-03-044.00

**TOTAL TAX & COST 696.74

—————————

C P PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 1736

Sec-36 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 75

PT OF NE4 NE4 N OF HWY 80

Deed Book- 377 Deed Page- 6

Parcel# - 033R-36-00-005.00

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 466.41

—————————

CAMPBELL BILLY G

Receipt No. PPIN 13456

Sec-23 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 76

.6A W HWY NW4 NW4

Deed Book- 336 Deed Page- 552

Parcel# - 105R-23-00-007.10

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 46.94

—————————

CAPPS BRADLEY

Receipt No. PPIN 6807

Sec- 1 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 77

PT E2 LOT 18 S OF RD

Deed Book- 380 Deed Page- 174

Parcel# - 097R-01-00-019.00

Acres 4.60

**TOTAL TAX & COST 95.69

—————————

CAPPS BRADLEY

Receipt No. PPIN 10104

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 78

LT5JACKSONRD BLK1 NICH ADD

BLOCK 04

Deed Book- 368 Deed Page- 432

Parcel# - 073D-06-04-002.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 466.34

—————————

CAPPS BRADLEY

Receipt No. PPIN 10156

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 79

LT 11 BLK 13 HUNTER ADD

BLOCK 05

Deed Book- 367 Deed Page- 84

Parcel# - 073D-06-05-020.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 760.55

—————————

CAPPS BRADLEY W

Receipt No. PPIN 7776

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 80

LT 1 BLK 2 PARK VIEW SUB

BLOCK 01

Deed Book- 366 Deed Page- 554

Parcel# - 061A-01-01-020.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 1314.68

—————————

CAPPS BRADLEY WAYNE

Receipt No. PPIN 7805

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 81

B.NE/CLT9BLK2W100’S60’E100’NPO

B

BLOCK 01

Deed Book- 365 Deed Page- 480

Parcel# - 061A-01-01-047.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 606.42

—————————

CAPPS BRADLEY WAYNE

Receipt No. PPIN 7934

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 82

LT 10 BLK C & 10’ ALLEY NICH S

UB

BLOCK 03

Deed Book- 380 Deed Page- 374

Parcel# - 061A-01-03-042.00

Acres .23

**TOTAL TAX & COST 631.53

—————————

CAPPS BRADLEY WAYNE

Receipt No. PPIN 10120

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 83

N2 LT 8 BLK 2 NICH ADD

BLOCK 04

Deed Book- 377 Deed Page- 360

Parcel# - 073D-06-04-018.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 916.26

—————————

CAPPS BRADLEY WAYNE

Receipt No. PPIN 10157

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 84

LT 10 BLK 13 HUNTER ADD

BLOCK 05

Deed Book- 373 Deed Page- 77

Parcel# - 073D-06-05-021.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 265.78

—————————

CAPPS BRADLEY WAYNE

Receipt No. PPIN 10158

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 85

LT 9 BLK 13 HUNTER ADD

259/566 263/37

BLOCK 05

Deed Book- 372 Deed Page- 505

Parcel# - 073D-06-05-022.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 656.16

—————————

CARAWAY CLIFTON

Receipt No. PPIN 5810

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 86

1A W PT SE4 SW4 N I-20

Deed Book- 124 Deed Page- 212

Parcel# - 080R-19-00-016.00

Acres .60

*CONTINUED

—————————

CARAWAY CLIFTON

Receipt No. PPIN 5810 1

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 86

1A W PT SE4 SW4 N I-20

Deed Book- 124 Deed Page- 212

Parcel# - 080R-19-00-016.00

**TOTAL TAX & COST 50.91

—————————

CARLSON KERRY W JR

Receipt No. PPIN 4650

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 87

LT1 BLK 6 WATTS ADD

BLOCK 03

Deed Book- 324 Deed Page- 479

Parcel# - 057J-34-03-030.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 141.55

—————————

CARLSON KERRY WAYNE JR

Receipt No. PPIN 11399

Sec-21 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 88

1.2A SE PT SE4 NW4 S&W OF RD

Deed Book- 290 Deed Page- 765

Parcel# - 056R-21-00-020.00

Acres .23

**TOTAL TAX & COST 142.50

—————————

CASE AMY C

Receipt No. PPIN 4130

Sec-14 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 89

2.5A N2 NE4 SE4

Deed Book- 367 Deed Page- 41

Parcel# - 068S-14-00-007.00

Acres 2.10

**TOTAL TAX & COST 546.87

—————————

CASE ENTERPRISE INC

Receipt No. PPIN 14824

Sec-14 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 90

PT E2 SW4 SE4 N OF RD

Deed Book- 242 Deed Page- 646

Parcel# - 068S-14-00-005.07

Acres 3.50

**TOTAL TAX & COST 242.02

—————————

CASSELL JAMES M II

Receipt No. PPIN 1966

Sec-29 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 91

PT NE4 SW4 N OF BLACKTOP RD

Deed Book- 357 Deed Page- 483

Parcel# - 039R-29-00-014.00

Acres 1.50

**TOTAL TAX & COST 1744.16

—————————

CENTER RIDGE HUNTING CLUB

Receipt No. PPIN 8582

Sec-16 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 92

ALL OF SECTION 265/107

LEASE EXPIRES 2/26/2024

Deed Book- 376 Deed Page- 279

Parcel# - 128R-16-00-001.00

Acres 640.00

**TOTAL TAX & COST 300.70

—————————

CHAMBLEE QUENTON ALLEN

Receipt No. PPIN 3328

Sec-23 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 93

1A NW COR SW NW

Deed Book- 376 Deed Page- 427

Parcel# - 062R-23-00-002.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 535.47

—————————

CHANDLER LINDA H STEMBRIDGE

Receipt No. PPIN 8903

Sec- 2 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 94

LOT 8 NE OF HWY

Deed Book- 371 Deed Page- 16

Parcel# - 136R-02-00-008.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 24.97

—————————

CHAPMAN EST WALTER

Receipt No. PPIN 5326

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 95

LT 8 BLK 9 T M SCANLAN 2ND ADD

BLOCK 04

Parcel# - 057P-34-04-001.10

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 47.54

—————————

CHAPMAN FLORENCE

Receipt No. PPIN 2350

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 96

2A(C) IN SW COR SE4 SE4

Deed Book- 171 Deed Page- 400

Parcel# - 045R-32-00-026.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 108.36

—————————

CHAPMAN FLORENCE

Receipt No. PPIN 2420

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 97

A LOT IN NE4 NE4

Deed Book- 171 Deed Page- 401

Parcel# - 046R-05-00-002.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 41.30

—————————

CHAPMAN HENRY OSCAR JR

Receipt No. PPIN 20667

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 98

1 AC IN SW COR SE4 SE4

Deed Book- 355 Deed Page- 107

Parcel# - 045R-32-00-026.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 79.63

—————————

CHAPMAN MARCELLA

Receipt No. PPIN 4254

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 99

1.73A(C) E2 SE4 NE4 N OF RR

Deed Book- 356 Deed Page- 222

Parcel# - 069R-35-00-029.00

Acres 1.70

**TOTAL TAX & COST 475.48

—————————

CHAPMAN MAUDELL KELLY

Receipt No. PPIN 9864

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 100

LT175’E&WX78’N&S NE4 SW4

Deed Book- 286 Deed Page- 659

Parcel# - 069M-35-00-020.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 840.84

—————————

CHAPMAN ROBBIE

Receipt No. PPIN 16605

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 101

PT NW NW & PT SW NW

Deed Book- 291 Deed Page- 231

Parcel# - 057R-33-00-002.30

Acres 1.60

**TOTAL TAX & COST 546.85

—————————

CHAPMAN ROBBIE

Receipt No. PPIN 18914

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 102

PT SW4 NW4 66X678

Deed Book- 315 Deed Page- 256

Parcel# - 057R-33-00-002.08

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 37.47

—————————

CHAPMAN ROBBIE

Receipt No. PPIN 18917

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 103

PT SE4 NW4

Deed Book- 315 Deed Page- 256

Parcel# - 057L-33-00-019.21

Acres 3.80

**TOTAL TAX & COST 212.07

—————————

CHAPMAN WILL JR

Receipt No. PPIN 5356

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 104

LT2<3LS36’W SD BLK15 T M SCA

NLAN 2N

BLOCK 05

Deed Book- 171 Deed Page- 521

Parcel# - 057P-34-05-007.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 399.33

—————————

CHAPMAN YAUSHICA & MICHAEL D

Receipt No. PPIN 11413

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 105

LTS 25,26&27 BLK B B/HILLS ADD

Deed Book- 339 Deed Page- 665

Parcel# - 057H-27-00-020.10

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 69.85

—————————

CLABERT BOBBIE BRIDGES

Receipt No. PPIN 18625

Sec-22 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 106

PT NW NE E OF ROAD

Deed Book- 310 Deed Page- 210

Parcel# - 131R-22-00-002.90

Acres 3.50

**TOTAL TAX & COST 361.73

—————————

CLARK BOBBY R & KENNETH D

Receipt No. PPIN 13566

Sec- 6 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 107

PT N2 SE4

225/54

Deed Book- 300 Deed Page- 461

Parcel# - 046R-06-00-011.15

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 409.73

—————————

CLARK EARNESTINE

Receipt No. PPIN 5219

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 108

PT LOTS 8,9 & 10 BLK 3 BINGHAM MS/S

ADD

BLOCK 03

Deed Book- 370 Deed Page- 481

Parcel# - 057O-34-03-031.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 110.49

—————————

CLARK EST OTIS

Receipt No. PPIN 2953

Sec-21 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 109

1.8A E PART SW4 NW4 S RD

Deed Book- 120 Deed Page- 555

Parcel# - 056R-21-00-015.00

Acres 1.80

**TOTAL TAX & COST 102.60

—————————

CLARKE RENTALS INC

Receipt No. PPIN 9836

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 110

LTS5,6,7&8LS300’S/SLSROW N DOO

LLITTLE

Deed Book- 159 Deed Page- 53

Parcel# - 069L-35-00-059.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 21.12

—————————

CLATER YOLANDA

Receipt No. PPIN 21111

Sec-35 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 111

PT SW4 SW4 NW

Deed Book- 365 Deed Page- 456

Parcel# - 066R-35-00-008.15

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 21.31

—————————

CLEVELAND HARVEY BENSON JR

Receipt No. PPIN 20808

Sec-25 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 112

IMPROVEMENT ONLY-FOR MH THAT HARVEY

CLEVELAND JR IS LIVING IN

Parcel# - 063R-25-00-007.01

**TOTAL TAX & COST 31.80

—————————

COLE BRIAN PROPERTY LEASING LLC

Receipt No. PPIN 4041

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 113

.75A W OF DECATUR ST NW PT NE4

BLOCK 03

Deed Book- 363 Deed Page- 13

Parcel# - 057I-34-03-009.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 719.21

—————————

COLE CLARENCE & SIDNEY

Receipt No. PPIN 9922

Sec- 2 Twnship-05N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 114

SW4 NW4 OF HWY 15 & S WICKWARD

RD

Parcel# - 070D-02-00-009.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 22.11

—————————

COLE SIDNEY W SR

Receipt No. PPIN 5318

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 115

LT8THRU15<7&16LS50’E/SBLK5ND

OOLITTL

BLOCK 03

Deed Book- 234 Deed Page- 20

Parcel# - 057P-34-03-002.00

Acres 2.70

**TOTAL TAX & COST 122.18

—————————

COLEMAN RUBY JEAN

Receipt No. PPIN 4425

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 116

LT70’E&WX170’N&S S PT SW4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 131 Deed Page- 451

Parcel# - 057K-33-02-056.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 630.19

—————————

COLLINS MARY

Receipt No. PPIN 11468

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 117

.35A(C)SW/C NW4NW4

BLOCK 03

Deed Book- 246 Deed Page- 3

Parcel# - 057J-34-03-048.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 170.37

—————————

COLLINS WILLIAM DONALD

Receipt No. PPIN 4667

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 118

.66A W/WALNUT N/CEDAR ST BLK4

WATTS A

BLOCK 03

Deed Book- 191 Deed Page- 436

Parcel# - 057J-34-03-050.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 83.45

—————————

COMANS KODY B

Receipt No. PPIN 6265

Sec-21 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 119

.6A(C) NW PT NE4 NE4 N OF RD

Deed Book- 308 Deed Page- 511

Parcel# - 089R-21-00-007.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 76.23

—————————

COMMUNITY BANK OF MS

Receipt No. PPIN 2263

Sec-29 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 120

2.1A(C) IN SE COR SW4 SE4

Deed Book- 377 Deed Page- 96

Parcel# - 045R-29-00-038.00

Acres 1.90

**TOTAL TAX & COST 105.53

———————-—

COOK MELISSA SMITH

Receipt No. PPIN 9493

Sec-13 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 121

NW2 SW4 SOUTH & EAST OF ROADS

Deed Book- 353 Deed Page- 334

Parcel# - 144R-13-00-019.00

Acres 2.90

*CONTINUED

—————————

COOK MELISSA SMITH

Receipt No. PPIN 9493 1

Sec-13 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 121

NW2 SW4 SOUTH & EAST OF ROADS

Deed Book- 353 Deed Page- 334

Parcel# - 144R-13-00-019.00

**TOTAL TAX & COST 656.70

—————————

COOLEY TONIA PAYNE

Receipt No. PPIN 5170

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5820

Sale Sequence 122

LT5LS20.9’ESD&10.3’ESDLTS2&4FR

ANCESCT

BLOCK 02

Deed Book- 335 Deed Page- 734

Parcel# - 057O-34-02-009.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 342.92

—————————

CRAWFORD LISA M HARRISON

Receipt No. PPIN 12317

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 123

.28A E COLLEGE ST S2 NW4

Deed Book- 259 Deed Page- 744

Parcel# - 106J-36-00-018.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 779.73

—————————

CROCKER TAMMY

Receipt No. PPIN 15699

Sec-34 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 124

PT W2 SW4 NW4 N OF RD

Deed Book- 260 Deed Page- 270

Parcel# - 018R-34-00-004.40

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 103.69

—————————

CROUDUP ROBERT

Receipt No. PPIN 5360

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 125

LT96’E&WX165’N&SSE/CLT15BLK4ND

OOLITTL

BLOCK 05

Deed Book- 92 Deed Page- 229

Parcel# - 057P-34-05-011.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 85.67

—————————

CURRY HARVEY

Receipt No. PPIN 5347

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 126

W2 LT5<6 BLK 14 T M SCANLAN

2ND ADD

BLOCK 04

Deed Book- 336 Deed Page- 458

Parcel# - 057P-34-04-025.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 390.39

—————————

CURRY JERRY

Receipt No. PPIN 5354

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 127

LTS 1&5 BLK 15 T M SCANLAN 2ND

ADD

BLOCK 05

Deed Book- 270 Deed Page- 348

Parcel# - 057P-34-05-005.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 108.05

—————————

CURRY VIOLA ESTATE

Receipt No. PPIN 7415

Sec-24 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 128

N2 NW

Deed Book- 63 Deed Page- 121

Parcel# - 108R-24-00-002.00

Acres 74.00

**TOTAL TAX & COST 263.28

—————————

CURRY WALTER L

Receipt No. PPIN 4674

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 129

.50A NW PT BLK19

BLOCK 03

Deed Book- 334 Deed Page- 775

Parcel# - 057J-34-03-055.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 172.16

—————————

DANIEL ROBERT

Receipt No. PPIN 10155

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 130

LT 12 BLK 13 HUNTER ADD

BLOCK 05

Deed Book- 377 Deed Page- 293

Parcel# - 073D-06-05-019.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 645.42

—————————

DEAN JAMES D JR

Receipt No. PPIN 10510

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 131

LT30’N&SX55’E&W NE/C LT 1 DECA

(PAWN SHOP)

BLOCK 02

Deed Book- 368 Deed Page- 589

Parcel# - 077K-19-02-040.00

**TOTAL TAX & COST 2041.79

—————————

DEAN JAMES DARRELL JR

Receipt No. PPIN 10512

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 132

LT25’E&WX55’N&S W/E LT 1 DECAT

UR LOTS

(TREASURE CHEST)

BLOCK 02

Deed Book- 368 Deed Page- 589

Parcel# - 077K-19-02-042.00

**TOTAL TAX & COST 526.83

—————————

DEAN JAMES DARRELL JR

Receipt No. PPIN 10728

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 133

125’E&WX80’N&S N PT NW4SE4

Deed Book- 349 Deed Page- 799

Parcel# - 077N-19-00-013.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 553.39

—————————

DEAN JAMES JR

Receipt No. PPIN 10513

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 134

BEG AT NE COR LOT 26 TH W 26’3

THS 75’THE 26’3 THN 75’

(TREASURE CHEST)

BLOCK 02

Deed Book- 368 Deed Page- 589

Parcel# - 077K-19-02-043.00

**TOTAL TAX & COST 1027.58

—————————

DEAN JAMES JR

Receipt No. PPIN 10521

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 135

LT W COURT HOUSE DECATUR LTSDB

(PAWN SHOP STORAGE)

BLOCK 02

Deed Book- 368 Deed Page- 589

Parcel# - 077K-19-02-050.10

**TOTAL TAX & COST 508.66

—————————

DEAN JOHN TAYLOR

Receipt No. PPIN 7624

Sec-30 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 136

SE4 SE4 & .5A SE/C NE4 SE4

Deed Book- 357 Deed Page- 238

Parcel# - 113R-30-00-031.00

Acres 11.60

**TOTAL TAX & COST 43.49

—————————

DEAN LEONARD R

Receipt No. PPIN 9065

Sec-26 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 137

PT NE4 SW4 SE4494 IN SW4 SE4

Deed Book- 274 Deed Page- 113

Parcel# - 139R-26-00-018.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 160.54

—————————

DEAN LINDA ANN DAVIS

Receipt No. PPIN 8478

Sec-27 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 138

2A NE COR NE4 NW4

Deed Book- 185 Deed Page- 81

Parcel# - 126R-27-00-003.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 122.00

—————————

DEAN ROBERT A

Receipt No. PPIN 12038

Sec-30 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 139

2.5A STRIP ACROSS N2NW4 S&W OF

RD

Deed Book- 252 Deed Page- 187

Parcel# - 113R-30-00-021.00

Acres 2.50

**TOTAL TAX & COST 490.71

—————————

DEAN ROGER

Receipt No. PPIN 7613

Sec-30 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 140

BSE/CNENW N543’TO RD SW675’E38

7.63’PO

Deed Book- 355 Deed Page- 760

Parcel# - 113R-30-00-019.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 79.04

—————————

DEARMAN JOHN

Receipt No. PPIN 10040

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 141

.46A NW UNION ST

BLOCK 02

Deed Book- 377 Deed Page- 525

Parcel# - 073D-06-02-035.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 664.37

—————————

DEEN WAYNE

Receipt No. PPIN 20919

Sec-32 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 142

S2 SW NW NW

Deed Book- 372 Deed Page- 412

Parcel# - 113R-32-00-005.60

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 186.09

—————————

DEMPSEY W L ESTATE

Receipt No. PPIN 6302

Sec-28 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 143

.5A NW COR NW4 NE4

Deed Book- 122 Deed Page- 627

Parcel# - 090R-28-00-003.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 39.62

—————————

DICKSON LEROY ESTATE

Receipt No. PPIN 19507

Sec-21 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 144

1.3AC SE4 NW4 S OF ROAD

Deed Book- 350 Deed Page- 717

Parcel# - 056R-21-00-019.01

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 1742.76

—————————

DOLAN SANDRA KILLEN

Receipt No. PPIN 2630

Sec-15 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 145

E2 SE4

Deed Book- 319 Deed Page- 542

Parcel# - 050R-15-00-006.00

Acres 80.00

**TOTAL TAX & COST 288.29

—————————

DOLAN SANDRA KILLEN

Receipt No. PPIN 2663

Sec-22 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 146

NE4 NE4 LS ALL S&E OF CON. RD

Deed Book- 319 Deed Page- 542

Parcel# - 050R-22-00-001.00

Acres 36.00

**TOTAL TAX & COST 131.35

—————————

DOLAN SANDRA KILLEN

Receipt No. PPIN 3323

Sec-14 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 147

PT E2 SW4

Deed Book- 319 Deed Page- 542

Parcel# - 062R-14-00-009.00

Acres 69.00

**TOTAL TAX & COST 763.99

—————————

DOLAN SANDRA KILLEN

Receipt No. PPIN 3326

Sec-14 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 148

5A SW COR SW4 SW4

Deed Book- 319 Deed Page- 542

Parcel# - 062R-14-00-011.00

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 18.25

—————————

DOLAN SANDRA KILLEN

Receipt No. PPIN 11617

Sec-23 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 149

16A W SD NW4 NW4 LS ROW

Deed Book- 319 Deed Page- 542

Parcel# - 062R-23-00-003.00

Acres 12.50

**TOTAL TAX & COST 196.09

—————————

DONALD TRACY

Receipt No. PPIN 15861

Sec-34 Twnship-5N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 150

PT LOTS 13 & 14

Deed Book- 360 Deed Page- 771

Parcel# - 057O-34-01-031.01

**TOTAL TAX & COST 115.26

—————————

DOOLEY GEORGE CLIFTON ESTATE

Receipt No. PPIN 7817

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 151

.25A SE PT NW4 NE4

BLOCK 01

Deed Book- 100 Deed Page- 255

Parcel# - 061A-01-01-059.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 111.81

—————————

DOUGLAS MICHAEL BAYARD

Receipt No. PPIN 16992

Sec-07 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 152

PT N2 NW4 E OF RD

Deed Book- 352 Deed Page- 627

Parcel# - 043R-07-00-002.20

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 1163.08

—————————

DOYLE NAOMI LYNN

Receipt No. PPIN 18423

Sec-04 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 153

2.4 A NE SW E OF RD LS 1.8AC

Deed Book- 305 Deed Page- 750

Parcel# - 058R-04-00-021.02

Acres 2.40

**TOTAL TAX & COST 284.90

—————————

DUCKWORTH TERESA

Receipt No. PPIN 11479

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 154

.43A NW PT SW4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 235 Deed Page- 22

Parcel# - 057K-33-02-018.00

Acres .43

**TOTAL TAX & COST 41.44

—————————

DUETT MORRIS LEE

Receipt No. PPIN 7658

Sec-32 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 155

1.75A NW/C NW NE W OF PUB RD

Deed Book- 255 Deed Page- 27

Parcel# - 113R-32-00-003.00

Acres 2.20

**TOTAL TAX & COST 147.70

—————————

DUKES DAVID JR

Receipt No. PPIN 11506

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 156

LT 130’E&WX100’N&S SW PT NW4 S

E4

BLOCK 02

Deed Book- 200 Deed Page- 134

Parcel# - 057N-33-02-061.10

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 81.81

—————————

DUKES DAVID JUNIOR

Receipt No. PPIN 14762

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 157

PT N2 NW4 SE4

Deed Book- 245 Deed Page- 275

Parcel# - 045R-32-00-015.05

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 780.17

—————————

DUKES DAVID JUNIOR

Receipt No. PPIN 15288

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 158

PT NW4 SE4

Deed Book- 278 Deed Page- 28

Parcel# - 045R-32-00-015.12

Acres 9.40

**TOTAL TAX & COST 795.49

—————————

DUNLAP LUE VERNIA

Receipt No. PPIN 11456

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 159

LT1 LS 109’W/SD BLK5 N/S ADD

BLOCK 01

Deed Book- 333 Deed Page- 208

Parcel# - 057J-34-01-022.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1713.14

—————————

EASOM JOHN A

Receipt No. PPIN 2937

Sec-16 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 160

5A E PT SE4 W RD

LEASE EXPIRES 4/15/2040

Deed Book- 356 Deed Page- 30

Parcel# - 056R-16-00-008.00

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 117.93

—————————

EAVES PHILLIP

Receipt No. PPIN 20870

Sec-22 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 161

SE4 NE4 S & E OF HWY

Deed Book- 360 Deed Page- 297

Parcel# - 050R-22-00-008.20

Acres 9.00

**TOTAL TAX & COST 300.04

—————————

EDMONDS MICHAEL

Receipt No. PPIN 19128

Sec-15 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 162

PT E2 SE4 NE4 S OF ROAD

Deed Book- 318 Deed Page- 35

Parcel# - 128R-15-00-009.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 210.98

—————————

EDWARDS DONALD JR

Receipt No. PPIN 12139

Sec-13 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 163

.02A S2 NE4 SE4 W LAUDERDALE C

O LINE

Deed Book- 364 Deed Page- 108

Parcel# - 138R-13-00-013.40

Acres .02

**TOTAL TAX & COST 4.34

—————————

EDWARDS DONOVAN CRAIG

Receipt No. PPIN 21293

Sec-29 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 164

PT N2 NE4 SE4 S OF ROAD

Deed Book- 372 Deed Page- 76

Parcel# - 045R-29-00-022.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 154.31

—————————

ELHNAHAM OBAID HASSAN

Receipt No. PPIN 10484

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 165

PT LTS 3&4 GALLASPY SUB

BLOCK 02

Deed Book- 369 Deed Page- 477

Parcel# - 077K-19-02-013.00

**TOTAL TAX & COST 853.59

—————————

ELLIS JO FRANCES

Receipt No. PPIN 3920

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 166

.37A NW PT NE4 NE4

BLOCK 01

Deed Book- 356 Deed Page- 384

Parcel# - 057I-34-01-006.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 70.28

—————————

ELLIS JO FRANCES

Receipt No. PPIN 5819

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 167

W2 SE4 SW4 S OF I-20 CONT. 7A

M/L

Deed Book- 356 Deed Page- 385

Parcel# - 080R-19-00-024.00

Acres 7.30

**TOTAL TAX & COST 110.29

—————————

ELLIS JOFRANCE PRUITT

Receipt No. PPIN 6466

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 168

LT 19 LS 50’NE/C BLK 1 TATUM A

DD

BLOCK 09

Deed Book- 319 Deed Page- 783

Parcel# - 057P-34-09-006.00

Acres 1.70

**TOTAL TAX & COST 266.01

—————————

ELLIS JOFRANCE PRUITT

Receipt No. PPIN 6467

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 169

.68A S/SD NW4 SE4

BLOCK 09

Deed Book- 332 Deed Page- 16

Parcel# - 057P-34-09-007.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 172.56

—————————

ENGLAND THOMAS

Receipt No. PPIN 19051

Sec-08 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 170

3AC PT SE4 SE4

Deed Book- 362 Deed Page- 200

Parcel# - 046R-08-00-010.20

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 756.41

—————————

ETHRIDGE LESLIE KEVIN

Receipt No. PPIN 14604

Sec-03 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 171

PT SW4 NW4

Deed Book- 240 Deed Page- 129

Parcel# - 088R-03-00-004.10

Acres 6.50

**TOTAL TAX & COST 350.10

—————————

EVANS ANNIE MAE CROCKER T

Receipt No. PPIN 3289

Sec-12 Twnship-08N Rng-11E TD-1030

Sale Sequence 172

.25A S PT NE4 NE4 FOR STORE

Deed Book- 204 Deed Page- 629

Parcel# - 061R-12-00-009.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 27.32

—————————

EVANS FINAS EARL

Receipt No. PPIN 11385 1

Sec- 9 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 173

1A SE4 SW4 SE PT W OF RD

Deed Book- 195 Deed Page- 436

Parcel# - 055R-09-00-031.10

**TOTAL TAX & COST 170.68

—————————

EVANS JAMES

Receipt No. PPIN 16474

Sec-06 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 174

PT S2 SE4 S OF RD

Deed Book- 301 Deed Page- 386

Parcel# - 046R-06-00-011.26

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 125.59

—————————

EVANS JAN MARIE

Receipt No. PPIN 10786

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 175

.33A N ST S PT NE4 SE4

Deed Book- 216 Deed Page- 474

Parcel# - 106P-36-00-055.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 495.02

—————————

EVANS JEFFREY O

Receipt No. PPIN 11293

Sec- 7 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 176

PTE2SE4SW4

Deed Book- 317 Deed Page- 730

Parcel# - 043R-07-00-016.20

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 41.83

—————————

EVANS JEFFREY O

Receipt No. PPIN 18519

Sec-07 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 177

PT E2 SE4 SW4

Deed Book- 309 Deed Page- 399

Parcel# - 043R-07-00-016.30

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 127.73

—————————

EVANS MARIE WASH

Receipt No. PPIN 4227

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 178

.45A(C) N2 NW4 NE4 E OF RD

Deed Book- 304 Deed Page- 451

Parcel# - 069R-35-00-004.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 118.59

—————————

EVANS RACHEL

Receipt No. PPIN 15096

Sec-09 Twnship-06N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 179

PT N2 E2 NW4 SE4

Deed Book- 249 Deed Page- 90

Parcel# - 091R-09-00-021.50

Acres .88

**TOTAL TAX & COST 74.45

—————————

EVANS SARAH

Receipt No. PPIN 6508

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 180

LT 100’E&WX50’N&S E/PTSE4SE4

BLOCK 13

Deed Book- 149 Deed Page- 344

Parcel# - 057P-34-13-008.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 45.29

—————————

EVANS TONY G

Receipt No. PPIN 5411

Sec-30 Twnship-08N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 181

PT NE4 NW4

Parcel# - 075R-30-00-004.00

Acres 25.00

**TOTAL TAX & COST 241.12

—————————

EVANS VERA L

Receipt No. PPIN 4798

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 182

5.47A E PART SW4

Parcel# - 057M-33-00-033.00

Acres 5.40

**TOTAL TAX & COST 171.21

—————————

EVERETT KIMBERLY JO

Receipt No. PPIN 10742

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 183

.4ANWPTSE4SHWYDB208P244&P246DB

Deed Book- 350 Deed Page- 783

Parcel# - 106P-36-00-009.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 503.44

—————————

FAIR PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 9082

Sec-36 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 184

CANOPY ON (DUFFEE STORE)

Deed Book- 376 Deed Page- 73

Parcel# - 139R-36-00-001.01

**TOTAL TAX & COST 79.04

—————————

FAIR PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 10065

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 185

S PT BLK 8 HUNTER ADD

(UNION STORE)

BLOCK 02

Deed Book- 376 Deed Page- 71

Parcel# - 073D-06-02-060.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 62.24

—————————

FAIR PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 11642

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 186

PT LTS 4 THRU 11 BLK8 HUNTER/A

DD

(UNION STORE)

BLOCK 02

Deed Book- 376 Deed Page- 71

Parcel# - 073D-06-02-061.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 6095.10

—————————

FAIR PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 12610

Sec-36 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 187

2.2A NW PT NE4 NW4

(DUFFEE STORE)

Deed Book- 376 Deed Page- 73

Parcel# - 139R-36-00-001.10

Acres 2.20

**TOTAL TAX & COST 2238.49

—————————

FEDERICK JONATHAN K

Receipt No. PPIN 925

Sec- 4 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 188

SE SE LESS 1A NW COR

222-401

Deed Book- 355 Deed Page- 22

Parcel# - 019R-04-00-026.00

Acres 40.00

**TOTAL TAX & COST 736.02

—————————

FIELD DEBRA SUMRALL

Receipt No. PPIN 14489

Sec-20 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 189

1 AC IN SE4 SE4

Deed Book- 239 Deed Page- 557

Parcel# - 038R-20-00-014.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 308.05

—————————

FIELDER ALONZO

Receipt No. PPIN 12938

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 190

.5A NW PT NW4 NE4

Deed Book- 360 Deed Page- 333

Parcel# - 069R-35-00-006.30

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 12.46

—————————

FOREMAN STEVEN COREY

Receipt No. PPIN 12849

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 191

LT W HWY SW4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 355 Deed Page- 619

Parcel# - 077K-19-02-071.10

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 205.96

—————————

FOSTER MYSONN

Receipt No. PPIN 11226

Sec-23 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 192

PT SE4 SE4 BETWEEN ROADS

Deed Book- 379 Deed Page- 651

Parcel# - 032R-23-00-028.00

Acres 1.60

**TOTAL TAX & COST 96.87

—————————

FRANKLIN MATTHEW REED

Receipt No. PPIN 8716

Sec-22 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 193

1A NW PT SE4 NE4 LS RD R/O/W

Deed Book- 359 Deed Page- 185

Parcel# - 131R-22-00-010.00

Acres .92

**TOTAL TAX & COST 86.22

—————————

FRED’S STORES OF TENNESSEE INC

Receipt No. PPIN 17021

Sec-06 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 194

PT S2 LOT 1 & PT N2 LOT 6

Deed Book- 355 Deed Page- 609

Parcel# - 073C-06-00-001.50

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 7102.77

—————————

FREDRICK JASON

Receipt No. PPIN 1222

Sec-14 Twnship-08N Rng-10E TD-3030

Sale Sequence 195

PT SE4 NW4

Deed Book- 330 Deed Page- 149

Parcel# - 026R-14-00-007.00

Acres 28.70

**TOTAL TAX & COST 204.26

—————————

FREEMAN ROBERT T ETAL

Receipt No. PPIN 13970

Sec-06 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 196

PT S2 S2 NE4

Deed Book- 253 Deed Page- 53

Parcel# - 073C-06-00-041.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 26.67

—————————

FRIZSELL PAULA

Receipt No. PPIN 6245

Sec-15 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 197

BGNW/CNWSWS35YDSE140YDSN35YDS

W POB

Deed Book- 349 Deed Page- 185

Parcel# - 089R-15-00-004.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 21.31

—————————

GALLASPY JIMMY LEE EST

Receipt No. PPIN 6614

Sec-28 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 198

B.NE/CNE4NE4S511’PFBS249’W160’

NEPFB

Deed Book- 114 Deed Page- 328

Parcel# - 093R-28-00-003.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 120.54

—————————

GANDY PHILLIP A

Receipt No. PPIN 21504

Sec-21 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 199

1.2A IN S2 S2 SE4 SE4

Deed Book- 378 Deed Page- 387

Parcel# - 056R-21-00-048.10

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 323.14

—————————

GARRISON MICHAEL

Receipt No. PPIN 15125

Sec-18 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 200

PT SW4 SE4 W OF RDS

Deed Book- 373 Deed Page- 358

Parcel# - 112R-18-00-010.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 133.72

—————————

GARVIN LANCE

Receipt No. PPIN 3210

Sec-28 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 201

SE4 SE4

Deed Book- 330 Deed Page- 386

Parcel# - 060R-28-00-013.00

Acres 40.00

**TOTAL TAX & COST 69.54

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 3209

Sec-28 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 202

S2 SW4 SE4

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 060R-28-00-012.00

Acres 20.00

**TOTAL TAX & COST 47.78

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 3211

Sec-33 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 203

NE NE & 1/3 SE NE

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 060R-33-00-001.00

Acres 53.00

**TOTAL TAX & COST 103.13

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 4687

Sec-13 Twnship-05N Rng-11E TD-5020

Sale Sequence 204

PT N2 NE4 & PT SW4 NE4 N OF ROAD

Deed Book- 306 Deed Page- 19

Parcel# - 071R-13-00-001.00

Acres 87.00

**TOTAL TAX & COST 824.08

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 4702

Sec-13 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 205

SE SE & W2 SE & SE SW & 2A NW/

C NESE

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 071R-13-00-016.00

Acres 121.00

**TOTAL TAX & COST 866.98

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 5937

Sec-19 Twnship-05N Rng-12E TD-4020

Sale Sequence 206

1.1A(C) NW/C NE4 NW4

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 083R-19-00-003.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 713.90

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 13731

Sec-13 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 207

SW4 NE4 S OF RD

Deed Book- 304 Deed Page- 13

Parcel# - 071R-13-00-001.10

Acres 28.20

**TOTAL TAX & COST 98.20

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 15185

Sec-24 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 208

PT N2 NE4

Deed Book- 311 Deed Page- 342

Parcel# - 071R-24-00-001.01

Acres 37.40

**TOTAL TAX & COST 224.71

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 17521

Sec-24 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 209

PT W2 SE4 PT W2 SW4 NE4

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 071R-24-00-006.20

Acres 92.00

**TOTAL TAX & COST 809.48

—————————

GARVIN LANCE S

Receipt No. PPIN 18820

Sec-18 Twnship-05N Rng-12E TD-4020

Sale Sequence 210

SW4 SW4

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 083R-18-00-014.01

Acres 39.00

**TOTAL TAX & COST 1131.32

—————————

GARVIN LANCE STUART

Receipt No. PPIN 4762

Sec-24 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 211

PT NW SE

Deed Book- 379 Deed Page- 725

Parcel# - 071R-24-00-006.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 387.51

—————————

GATEWOOD DANNY LEE

Receipt No. PPIN 21286

Sec-23 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 212

PT NE SE E OF ROAD

Deed Book- 372 Deed Page- 361

Parcel# - 032R-23-00-008.10

Acres 7.30

**TOTAL TAX & COST 431.55

—————————

GEORGE DELLA D

Receipt No. PPIN 12512

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 213

.25A W HWY E PART NW4 NW4

Deed Book- 227 Deed Page- 304

Parcel# - 069L-35-00-007.10

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 53.47

—————————

GERMANY SUE

Receipt No. PPIN 16422

Sec-03 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 214

A LOT IN N2 SW4 NW4 E OF RD

Deed Book- 368 Deed Page- 378

Parcel# - 013R-03-00-005.40

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 105.52

—————————

GIBBS KENNETH MICHAEL

Receipt No. PPIN 948

Sec- 9 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 215

PT SW SW

Deed Book- 380 Deed Page- 116

Parcel# - 019R-09-00-019.00

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 92.40

—————————

GIBBS KENNETH MICHAEL

Receipt No. PPIN 16573 1

Sec-9 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 216

PT SW4 SW4

Deed Book- 318 Deed Page- 324

Parcel# - 019R-09-00-019.40

Acres 17.90

**TOTAL TAX & COST 1523.50

—————————

GIBBS KENNETH MICHAEL

Receipt No. PPIN 21479

Sec-09 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 217

A LOT IN N2 SW4 SW4

2020-NEW PCL SPLIT FROM PCL 19.70

Deed Book- 376 Deed Page- 369

Parcel# - 019R-09-00-019.80

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 56.63

—————————

GIBSON JOHNNY

Receipt No. PPIN 20829

Sec-01 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 218

IMPROVEMENT ONLY-BLDGS SIT ON PCL 2

8.00

Parcel# - 061H-01-00-028.03

**TOTAL TAX & COST 273.29

—————————

GIBSON MASON SR ESTATE

Receipt No. PPIN 5437

Sec-30 Twnship-08N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 219

5A W2 W2 SE4 SE4 N OF RD

Deed Book- 292 Deed Page- 321

Parcel# - 075R-30-00-028.00

Acres 4.30

**TOTAL TAX & COST 515.93

—————————

GIBSON WILLIAM R

Receipt No. PPIN 9788

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 220

5A CENTER NW4 NW4

Deed Book- 359 Deed Page- 389

Parcel# - 069L-35-00-010.10

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 84.23

—————————

GILL NORMAN

Receipt No. PPIN 11305

Sec-29 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 221

2.5A NE COR NE4 SE4

Deed Book- 367 Deed Page- 155

Parcel# - 045R-29-00-020.00

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 1876.71

—————————

GILMER KEVIN W

Receipt No. PPIN 16572

Sec-34 Twnship-7 Rng-10 TD-3010

Sale Sequence 222

1 AC SW4 NW4

(MAPPED IN CONFLICT)

Deed Book- 331 Deed Page- 14

Parcel# - 018R-34-00-004.70

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 94.54

—————————

GOLDEN JOSHUA S

Receipt No. PPIN 14079

Sec-36 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 223

2A(C) IN NW COR NW1/4 SW1/4

Deed Book- 352 Deed Page- 246

Parcel# - 033R-36-00-021.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 1400.98

—————————

GOMILLION DONIS HARRIS

Receipt No. PPIN 2600

Sec- 4 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 224

1.75A NE PT NW4 SE4 S OF HWAY

Deed Book- 207 Deed Page- 682

Parcel# - 049R-04-00-009.00

Acres 57.00

**TOTAL TAX & COST 270.69

—————————

GOODEN BRENT II

Receipt No. PPIN 6470

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 225

LT 1 BLK 2 S/S ADD

BLOCK 10

Deed Book- 350 Deed Page- 660

Parcel# - 057P-34-10-002.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 173.36

—————————

GOODEN ROBERT CHARLES

Receipt No. PPIN 2854 1

Sec- 3 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 226

1.4A IN SE COR N2 NW4 SE4

Deed Book- 279 Deed Page- 379

Parcel# - 055R-03-00-015.00

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 387.13

—————————

GOODEN ROBERT CHARLES

Receipt No. PPIN 11833 1

Sec-35 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 227

PT N2 NW4 SW4 & PT SW 4 SW4 NW

Deed Book- 255 Deed Page- 114-118

Parcel# - 066R-35-00-008.00

Acres 8.00

**TOTAL TAX & COST 117.49

—————————

GORDON GERALD DELANE

Receipt No. PPIN 6072

Sec-10 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 228

ALL N2 NW4 SW4 W OF RR

Deed Book- 246 Deed Page- 132

Parcel# - 085R-10-00-013.00

Acres 6.30

**TOTAL TAX & COST 63.12

—————————

GORDON GERALD DELANE

Receipt No. PPIN 14870

Sec-09 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 229

PT S2 NE4 & PT NE4 SE4

Deed Book- 249 Deed Page- 201

Parcel# - 085R-09-00-009.01

Acres 20.00

**TOTAL TAX & COST 278.90

—————————

GORDON PATRICIA M

Receipt No. PPIN 15305

Sec-01 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 230

W 120’LOT 4 LESS N 200’

BLOCK 01

Deed Book- 259 Deed Page- 789

Parcel# - 061A-01-01-010.10

**TOTAL TAX & COST 1147.44

—————————

GRACE LAND & CATTLE LLC

Receipt No. PPIN 741

Sec-34 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 231

NW1/4 SW1/4 SW1/4

Deed Book- 373 Deed Page- 636

Parcel# - 015R-34-00-005.00

Acres 10.00

**TOTAL TAX & COST 30.00

—————————

GRACE LAND & CATTLE LLC

Receipt No. PPIN 20238

Sec-33 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 232

PT E2 SE4 S OF ROAD

Deed Book- 373 Deed Page- 636

Parcel# - 015R-33-00-018.30

Acres 42.40

**TOTAL TAX & COST 943.15

—————————

GRAHAM CHARLES D

Receipt No. PPIN 111

Sec-19 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 233

W1/2 NW1/4

Deed Book- 343 Deed Page- 779

Parcel# - 002R-19-00-003.00

Acres 78.70

**TOTAL TAX & COST 207.58

—————————

GRAHAM SHEMEKIA L

Receipt No. PPIN 12937

Sec-25 Twnship-06N Rng-11E TD-1021

Sale Sequence 234

1A S/S SW4 SW4 W RD

Deed Book- 369 Deed Page- 258

Parcel# - 069R-25-00-027.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 62.37

—————————

GRAY BRENDA MASON

Receipt No. PPIN 5350

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 235

104.5’E SD LTS11&12 BLK4 N DOO

LITTLE

BLOCK 05

Deed Book- 303 Deed Page- 672

Parcel# - 057P-34-05-001.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 743.32

—————————

GREEN THERESA

Receipt No. PPIN 9902

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 236

LT8 LSLT TO WHITEHEAD BLK2 BOU

NDS SUR

Deed Book- 248 Deed Page- 549

Parcel# - 069M-35-00-062.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 717.80

—————————

GRESSETT KATIE WEAVER CAPE ESTATE

Receipt No. PPIN 10956

Sec-36 Twnship-06N Rng-13E TD-5411

Sale Sequence 237

LOTS 1,2,3 PT LOTS 4,11 & 12 B

LK 4 LOTS 1,2 & 3 BLK2

Deed Book- 246 Deed Page- 130

Parcel# - 145J-36-00-009.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 360.31

—————————

GRIFFIN ALICE L

Receipt No. PPIN 11203

Sec- 2 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 238

N2 SW E OF RD

Deed Book- 372 Deed Page- 67

Parcel# - 031R-02-00-020.00

Acres 70.00

**TOTAL TAX & COST 389.79

—————————

GRIFFIN JUSTIN WAYNE

Receipt No. PPIN 4834

Sec-25 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 239

1A SW/C NW4NW4&1ANW/C SW4NW4

Deed Book- 347 Deed Page- 603

Parcel# - 072R-25-00-005.00

Acres 2.10

**TOTAL TAX & COST 10.86

—————————

GRIFFIN JUSTIN WAYNE

Receipt No. PPIN 4852

Sec-26 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 240

SENE&NESELS1ASE/CLS8ASW/C&1.5A

EPTSESE

Deed Book- 347 Deed Page- 603

Parcel# - 072R-26-00-009.00

Acres 69.00

**TOTAL TAX & COST 611.71

—————————

GRIMES TONY CARL

Receipt No. PPIN 11218

Sec-13 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 241

2A IN SW4 NE4 E OF RD

Deed Book- 347 Deed Page- 179

Parcel# - 032R-13-00-012.10

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 596.08

—————————

GUTIERREZ VINICIO ENRIQUE

Receipt No. PPIN 12177

Sec-13 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 242

.73A NW4 SW4 SW4 S OF PUB RD

Deed Book- 225 Deed Page- 790

Parcel# - 144R-13-00-020.10

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 585.58

—————————

GUTIERREZ VINICIO

Receipt No. PPIN 9511

Sec-23 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 243

NE4 NE4 LS 1A S SD & 2.2A NE P

TSE4NE4

Deed Book- 257 Deed Page- 134

Parcel# - 144R-23-00-001.00

Acres 42.00

**TOTAL TAX & COST 149.89

—————————

GUTIERREZ VINICIO

Receipt No. PPIN 12182

Sec-24 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 244

.73A IN NW COR SW4 NW4 W OF RD

Deed Book- 257 Deed Page- 134

Parcel# - 144R-24-00-008.10

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 5.50

—————————

GUTIERRIZ VINICIO

Receipt No. PPIN 9525

Sec-24 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 245

PT W OF DUFFEE & CHUNKY RD IN NW

COR NW4 NW4 & A LOT IN SW4 SW4 SECT

13

Deed Book- 162 Deed Page- 410

Parcel# - 144R-24-00-004.00

Acres 9.20

**TOTAL TAX & COST 35.46

—————————

GUTIERRIZ VINICIO

Receipt No. PPIN 10902

Sec-25 Twnship-06N Rng-13E TD-5411

Sale Sequence 246

LOT 17,18,19, &20 & PT NW4 SW4

& PT NE4 SW4

Deed Book- 311 Deed Page- 674

Parcel# - 145G-25-00-007.00

Acres 36.50

**TOTAL TAX & COST 434.06

—————————

HALL EVERETT RAY

Receipt No. PPIN 4291

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 247

1 A N PT NEN CHURCH ST

BLOCK 01

Deed Book- 374 Deed Page- 266

Parcel# - 057K-33-01-004.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 2007.23

—————————

HALL ROBERT EST

Receipt No. PPIN 15493

Sec-15 Twnship-06N Rng-01E TD-4020

Sale Sequence 248

PT NE4 NW4 SW4 S & E OF RD

Deed Book- 264 Deed Page- 268

Parcel# - 056R-15-00-015.01

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 41.30

—————————

HALL TINA ANN

Receipt No. PPIN 17899

Sec-22 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 249

PT NE SW

Deed Book- 313 Deed Page- 706

Parcel# - 131R-22-00-015.70

Acres 1.80

**TOTAL TAX & COST 265.79

—————————

HAMMOND ROBERT D

Receipt No. PPIN 19838

Sec-02 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 250

PT S2 S2 NE4

Deed Book- 336 Deed Page- 558

Parcel# - 067R-02-00-006.11

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 76.82

—————————

HAMMOND ROBERT D

Receipt No. PPIN 21627

Sec-02 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 251

PT S2 S2 NE4 PT N2 N2 SE4

Deed Book- 347 Deed Page- 745

Parcel# - 067R-02-00-006.03

Acres 21.20

**TOTAL TAX & COST 77.52

—————————

HANNA MARY KATHERINE GORDON

Receipt No. PPIN 7767

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 252

LT 209’E&WX100’N&S LT 4 BLK 1

H C STA

BLOCK 01

Deed Book- 315 Deed Page- 776

Parcel# - 061A-01-01-009.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 892.70

—————————

HARALSON HAVEN

Receipt No. PPIN 3997

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 253

B.NE/CBLK9S98’W150’N78.15’EPOB

E2WILLS

BLOCK 01

Deed Book- 343 Deed Page- 632

Parcel# - 057I-34-01-080.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 75.83

—————————

HARALSON HAVEN L

Receipt No. PPIN 3996

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 254

B.SE/CBLK9W150’N78’E151.5’S98’

POB

BLOCK 01

Deed Book- 315 Deed Page- 131

Parcel# - 057I-34-01-079.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 164.00

—————————

HARALSON TERRIE A ETAL

Receipt No. PPIN 942

Sec- 9 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 255

PT W2 NW4 SW4

Deed Book- 286 Deed Page- 508

Parcel# - 019R-09-00-013.00

Acres 2.10

**TOTAL TAX & COST 225.71

—————————

HARDY DANNY ONEAL

Receipt No. PPIN 13787

Sec-26 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 256

1A N RD NE4 NW4 SEE DB 224 P 6

15

Deed Book- 286 Deed Page- 180

Parcel# - 033R-26-00-005.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 653.37

—————————

HARDY DENNIS CHARLES

Receipt No. PPIN 1607

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 257

1.6A IN NW PT NW4 SE4 N OF RD

Deed Book- 283 Deed Page- 504

Parcel# - 032R-24-00-022.00

Acres 1.60

**TOTAL TAX & COST 439.59

—————————

HARDY ETAL NANCY HILLS

Receipt No. PPIN 2424

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 258

NW4 NE4 LS 5A NE COR & LS 2A S

RD

Deed Book- 202 Deed Page- 106

Parcel# - 046R-05-00-006.00

Acres 30.00

**TOTAL TAX & COST 113.05

—————————

HARDY JACKIE HITT

Receipt No. PPIN 12815

Sec-22 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 259

2A SW PT SW4 NW4

Deed Book- 210 Deed Page- 139

Parcel# - 125R-22-00-005.10

Acres 2.50

**TOTAL TAX & COST 295.94

—————————

HARDY NANCY MAE HILLS

Receipt No. PPIN 2430

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 260

2.1A(C) IN S2 NW4 NE4

Deed Book- 177 Deed Page- 490

Parcel# - 046R-05-00-013.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 823.47

—————————

HARDY ROBERT CHARLES

Receipt No. PPIN 1648

Sec-25 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 261

.43A(C) IN NW COR NW4 SW4

Deed Book- 184 Deed Page- 231

Parcel# - 033R-25-00-019.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 523.77

—————————

HARPER RAYMOND R

Receipt No. PPIN 12617

Sec-15 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 262

10A NE PART SW4 SW4

Deed Book- 360 Deed Page- 124

Parcel# - 014R-15-00-016.10

Acres 10.00

**TOTAL TAX & COST 1056.21

—————————

HARRIS CHARLES THOMAS

Receipt No. PPIN 6234

Sec-10 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 263

171.8 AC IN SEC N & E ROAD SE E

Deed Book- 364 Deed Page- 248

Parcel# - 088R-10-00-003.00

Acres 171.80

**TOTAL TAX & COST 1352.00

—————————

HARRIS ISIS

Receipt No. PPIN 14742

Sec-26 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 264

PT W2 SW4 SW4

Deed Book- 321 Deed Page- 761

Parcel# - 033R-26-00-034.17

Acres 2.40

**TOTAL TAX & COST 264.53

—————————

HARRIS ISIS

Receipt No. PPIN 14743

Sec-26 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 265

PT W2 SW4 SW4

Deed Book- 321 Deed Page- 759

Parcel# - 033R-26-00-034.18

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 79.63

—————————

HARRIS LACYNTHIA

Receipt No. PPIN 15970

Sec-01 Twnship-08 Rng-11 TD-1930

Sale Sequence 266

A LOT IN NE4 SW4 S OF BAY ST

Deed Book- 376 Deed Page- 161

Parcel# - 061G-01-00-030.02

**TOTAL TAX & COST 62.60

—————————

HARRIS LILLIE PICKENS ETAL

Receipt No. PPIN 19147

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 267

PT NW4 SE4

Deed Book- 319 Deed Page- 764

Parcel# - 032R-24-00-021.01

Acres 4.60

**TOTAL TAX & COST 484.42

—————————

HARRIS MALINDA MONIQUE

Receipt No. PPIN 21548

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 268

PT BLK 2 & ALL BLK 3 E/CHURCH SUB

BLOCK 04

Deed Book- 377 Deed Page- 485

Parcel# - 057I-34-04-005.01

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 87.11

—————————

HARRIS NORMAN

Receipt No. PPIN 13132

Sec-28 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 269

2A N PART NW4 SE4

Deed Book- 340 Deed Page- 519

Parcel# - 051R-28-00-017.10

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 82.83

—————————

HARRIS SYLVESTER JR

Receipt No. PPIN 11437

Sec-18 Twnship-06N Rng-12E TD-1020

Sale Sequence 270

.9A IN NW4 NW4 S OF GRAVEL RD

Deed Book- 198 Deed Page- 743

Parcel# - 080R-18-00-004.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 21.91

—————————

HARRISON CHARLES C

Receipt No. PPIN 10572

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 271

150’E&WX80’N&S NE PT NW4

BLOCK 01

Deed Book- 209 Deed Page- 674

Parcel# - 077L-19-01-016.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 72.31

—————————

HARRISON CHARLES C

Receipt No. PPIN 10807

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 272

100’E&W X 210’N&S S RR S2 SE4

Deed Book- 220 Deed Page- 667

Parcel# - 106P-36-00-079.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 61.11

—————————

HARRISON CHARLES C ETUX DEANNA

Receipt No. PPIN 10933

Sec-25 Twnship-06N Rng-13E TD-5411

Sale Sequence 273

LTS7,8&30’S/S LT9 BLK3 JONES A

DD

Deed Book- 234 Deed Page- 536

Parcel# - 145G-25-00-043.00

Acres 1.70

**TOTAL TAX & COST 210.19

—————————

HARRISON DIANNA LADNIER

Receipt No. PPIN 7322

Sec-26 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 274

1A N PT NW4 SE4 E OF RD

Deed Book- 175 Deed Page- 105

Parcel# - 106R-26-00-012.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 264.57

—————————

HARRISON DIANNA LADNIER

Receipt No. PPIN 11947

Sec-26 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 275

S2 NE4 E HWY LS 2A SW/C LS .5A

NE/C

Deed Book- 210 Deed Page- 359

Parcel# - 106R-26-00-007.00

Acres 67.00

**TOTAL TAX & COST 1004.24

—————————

HARRISON WILLIE COLEMAN

Receipt No. PPIN 9151 1

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 276

LTS 1&2 BLK 1 NICHOLSON W/S AD

D

Deed Book- 321 Deed Page- 676

Parcel# - 061G-01-00-036.00

**TOTAL TAX & COST 263.82

—————————

HART BEVERLY

Receipt No. PPIN 9140

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 277

LT 100’E&WX80’N&S NE4 SW4

Deed Book- 379 Deed Page- 402

Parcel# - 061G-01-00-027.00

Acres .20

*CONTINUED

—————————

HART BEVERLY

Receipt No. PPIN 9140 1

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 277

LT 100’E&WX80’N&S NE4 SW4

Deed Book- 379 Deed Page- 402

Parcel# - 061G-01-00-027.00

**TOTAL TAX & COST 983.76

—————————

HARVEY JASMONIQUE LEWIS

Receipt No. PPIN 4565

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 278

N2 LT 10< 11&12 BLK 8 HARROD

S PLATT

BLOCK 01

Deed Book- 358 Deed Page- 446

Parcel# - 057J-34-01-079.00

Acres .44

**TOTAL TAX & COST 1883.56

—————————

HENNINGTON GEORGE C III

Receipt No. PPIN 4655

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 279

BLK3 WATTS ADD & LT9BLK22 HARR

OD PLAT

BLOCK 03

Deed Book- 307 Deed Page- 428

Parcel# - 057J-34-03-035.00

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 339.81

—————————

HERITAGE CORP OF AMERICA

Receipt No. PPIN 11333

Sec- 6 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 280

PT SE4

Deed Book- 278 Deed Page- 525

Parcel# - 046R-06-00-011.00

Acres 15.20

**TOTAL TAX & COST 127.98

—————————

HICKORY ESTATES LLC

Receipt No. PPIN 7285

Sec-24 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 281

149.71A(C) IN SECTION

Deed Book- 372 Deed Page- 518

Parcel# - 105R-24-00-006.00

Acres 148.00

**TOTAL TAX & COST 555.98

—————————

HILLHOUSE RYAN

Receipt No. PPIN 8627

Sec-34 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 282

S2 SE4 NW4 LS 1AC SE/C PT SE NE W O

F ROAD

Deed Book- 309 Deed Page- 179

Parcel# - 129R-34-00-008.00

Acres 20.40

**TOTAL TAX & COST 1752.53

—————————

HILLHOUSE RYAN

Receipt No. PPIN 15397

Sec-34 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 283

PT SW4 NE4 W OF ROAD & PT S2 SE4 NW

4

Deed Book- 322 Deed Page- 241

Parcel# - 129R-34-00-001.10

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 2165.02

—————————

HILLIE CHRISTOPHER

Receipt No. PPIN 9887

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 284

LTS 3 LS HWY ROW BLK 1 BOUNDS

SURVEY

Deed Book- 372 Deed Page- 414

Parcel# - 069M-35-00-046.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 485.36

—————————

HILLIE CHRISTOPHER

Receipt No. PPIN 9888

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 285

W2 LOT 2 BLK 1 BOUNDS SURVEY

Deed Book- 372 Deed Page- 286

Parcel# - 069M-35-00-047.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 25.59

—————————

HILLY ANNIE LAURA

Receipt No. PPIN 875 1

Sec-33 Twnship-07N Rng-10E TD-4010

Sale Sequence 286

E2 W2 SE4 NE4 LS 1A NE PT

Deed Book- 176 Deed Page- 318

Parcel# - 018R-33-00-006.00

**TOTAL TAX & COST 43.89

—————————

HILLY ANNIE LAURA

Receipt No. PPIN 889 1

Sec-34 Twnship-07N Rng-10E TD-4010

Sale Sequence 287

W2 SE4 SW4 & N2 S2 SW4 SW4

Deed Book- 176 Deed Page- 318

Parcel# - 018R-34-00-012.00

**TOTAL TAX & COST 119.65

—————————

HOANG DIEN

Receipt No. PPIN 18117

Sec-27 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 288

PT NW SE

Deed Book- 345 Deed Page- 759

Parcel# - 021R-27-00-019.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1677.89

—————————

HODGES MELVIN

Receipt No. PPIN 2283

Sec-30 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 289

150’E&W X 300’N&S IN SE/C SE4

NE4

Deed Book- 369 Deed Page- 434

Parcel# - 045R-30-00-019.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 955.37

—————————

HOLLAND MARLENA F

Receipt No. PPIN 18761

Sec-25 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 290

PT SW SE PT SE SW & PT NW NE SEC 36

Deed Book- 349 Deed Page- 273

Parcel# - 033R-25-00-033.30

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 290.33

—————————

HOLLINGSWORTH DONALD MARK

Receipt No. PPIN 15003

Sec-26 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 291

PT NE4 SE4

2020-PART TO PCL 5

Deed Book- 379 Deed Page- 783

Parcel# - 030R-26-00-005.10

Acres 31.80

*CONTINUED

—————————

HOLLINGSWORTH DONALD MARK

Receipt No. PPIN 15003 1

Sec-26 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 291

PT NE4 SE4

2020-PART TO PCL 5

Deed Book- 379 Deed Page- 783

Parcel# - 030R-26-00-005.10

**TOTAL TAX & COST 3765.23

—————————

HOLLINGSWORTH GLEN

Receipt No. PPIN 7410

Sec-23 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 292

N2 SW

Deed Book- 380 Deed Page- 220

Parcel# - 108R-23-00-005.00

Acres 77.00

**TOTAL TAX & COST 273.01

—————————

HOLLINGSWORTH GLENN

Receipt No. PPIN 7420

Sec-24 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 293

NW4 SE4 & W2 SW4 SE4 & SE4 SW4

Deed Book- 339 Deed Page- 487

Parcel# - 108R-24-00-007.00

Acres 130.00

**TOTAL TAX & COST 462.09

—————————

HOLLINGSWORTH GLENN DARRELL

Receipt No. PPIN 19786

Sec-32 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 294

A PT E2 NW4 SW4 N OF RR

Deed Book- 337 Deed Page- 544

Parcel# - 119R-32-00-013.01

Acres 6.20

**TOTAL TAX & COST 689.57

—————————

HOLLINGSWORTH GLENN JR

Receipt No. PPIN 11976

Sec-25 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 295

3A SW COR SW NW

Deed Book- 339 Deed Page- 487

Parcel# - 109R-25-00-004.00

Acres 2.40

**TOTAL TAX & COST 1072.00

—————————

HOLLINGSWORTH GLENN JR

Receipt No. PPIN 20549

Sec-26 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 296

PT E2 NW4 & SW4 NE4 & NW4 SE4

Deed Book- 350 Deed Page- 250

Parcel# - 109R-26-00-002.10

Acres 119.00

**TOTAL TAX & COST 1048.79

—————————

HOLLINGSWORTH MELVIN BRADLEY

Receipt No. PPIN 19665

Sec-29 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 297

PT W2 SE4 N OF ROAD

Deed Book- 331 Deed Page- 671

Parcel# - 042R-29-00-008.03

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 253.18

—————————

HOLLINGSWORTH STACIE FARMS LLC

Receipt No. PPIN 1423

Sec-26 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 298

PT SE4 OF NE4 & PT NE4 SE4

2020-NAME CHG & PART FROM PCL 5.1

Deed Book- 379 Deed Page- 781

Parcel# - 030R-26-00-005.00

Acres 48.90

**TOTAL TAX & COST 2775.63

—————————

HOLLINGSWORTH STACIE FARMS LLC

Receipt No. PPIN 11196

Sec-25 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 299

S2 NW4 NW4 & SW4 NW4

Deed Book- 379 Deed Page- 781

Parcel# - 030R-25-00-003.00

Acres 58.00

**TOTAL TAX & COST 186.53

—————————

HORN MELISSA DAWN WHITE

Receipt No. PPIN 926

Sec- 4 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 300

1A NW COR SE4 SE4

Deed Book- 346 Deed Page- 184

Parcel# - 019R-04-00-027.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 490.81

—————————

HORN MELISSA DAWN WHITE

Receipt No. PPIN 19590

Sec-04 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 301

2.3A IN NE COR SW4 SE4

Deed Book- 346 Deed Page- 184

Parcel# - 019R-04-00-028.06

Acres 2.30

**TOTAL TAX & COST 11.98

—————————

HORNE BROOKS ALAN

Receipt No. PPIN 7695

Sec- 5 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 302

N2 SE4 NE4 LS 2A NW/C

Deed Book- 380 Deed Page- 453

Parcel# - 114R-05-00-009.00

Acres 7.50

**TOTAL TAX & COST 254.81

—————————

HOUSE OF HOPE CHRISTIAN HOPE

Receipt No. PPIN 7915

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 303

LT W BANKS ST NE PT BLK 1 NICH

SUB

BLOCK 03

Deed Book- 341 Deed Page- 233

Parcel# - 061A-01-03-021.10

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 1516.19

—————————

HOUSE OF HOPE CHRISTIAN HOPE

Receipt No. PPIN 7917

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 304

LT 4&N2 LT5&10’SIDE LOT 3 BLK7

CH ADD

BLOCK 03

Deed Book- 341 Deed Page- 233

Parcel# - 061A-01-03-023.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 38.53

—————————

HOUSE OF HOPE CHRISTIAN MISSIONS

Receipt No. PPIN 10154

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 305

LT 13 BLK 13 HUNTER ADD

BLOCK 05

Deed Book- 363 Deed Page- 705

Parcel# - 073D-06-05-018.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1091.06

—————————

HOUSTON BRENDA M

Receipt No. PPIN 4684

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5820

Sale Sequence 306

LT113.2’E&WX90’N&S BLK16 S/S A

DD

BLOCK 03

Deed Book- 338 Deed Page- 610

Parcel# - 057J-34-03-065.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 71.79

—————————

HOYE ANTONIO

Receipt No. PPIN 4404

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 307

LOT IN SW PT NE4

BLOCK 02

Deed Book- 376 Deed Page- 100

Parcel# - 057K-33-02-026.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 55.39

—————————

HOYE ANTONIO

Receipt No. PPIN 4666

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 308

LT5&6 BLK 1 HOYE SUB LS PT IN

SEC 33

BLOCK 03

Deed Book- 376 Deed Page- 98

Parcel# - 057J-34-03-047.00

**TOTAL TAX & COST 61.26

—————————

HOYE ANTONIO

Receipt No. PPIN 11485

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 309

PT SW4NE4 E PINE ST & 160’S OF

RR ST

BLOCK 02

Deed Book- 378 Deed Page- 545

Parcel# - 057K-33-02-018.80

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1213.45

—————————

HOYE ANTONIO

Receipt No. PPIN 12919

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 310

LT140’E&WX150’N&S E MAGNOLIA S

TNEPTNW

Deed Book- 364 Deed Page- 705

Parcel# - 057L-33-00-010.10

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 716.29

—————————

HOYE ANTONIO T

Receipt No. PPIN 4405

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 311

5.5A M/L W RD SWNE LS LTS SOL

D

BLOCK 02

Deed Book- 364 Deed Page- 59

Parcel# - 057K-33-02-030.00

Acres 3.90

**TOTAL TAX & COST 126.03

—————————

HOYE ANTONIO T

Receipt No. PPIN 11524

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 312

LT S ORA ST BLK6 MCNEIL

BLOCK 07

Deed Book- 347 Deed Page- 351

Parcel# - 057P-34-07-004.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 65.33

—————————

HOYE ANTONIO TERRELL

Receipt No. PPIN 3935

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 313

LOTS 1,2 PT 3 & 4

BLOCK 01

Deed Book- 376 Deed Page- 240

Parcel# - 057I-34-01-022.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 163.51

—————————

HOYE ANTONIO TERRELL

Receipt No. PPIN 4408

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 314

100’X100’SPTSW4NE4

BLOCK 02

Deed Book- 377 Deed Page- 727

Parcel# - 057K-33-02-032.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 840.50

—————————

HOYE ANTONIO TERRELL

Receipt No. PPIN 18418

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 315

PT NW NW

Deed Book- 378 Deed Page- 613

Parcel# - 057R-33-00-001.01

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 268.36

—————————

HOYE ELBERT JAMES

Receipt No. PPIN 3953

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 316

LOT 10 BLOCK 3 BANKS ADD

BLOCK 01

Deed Book- 186 Deed Page- 613

Parcel# - 057I-34-01-040.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 67.71

—————————

HUDNALL SHARON MARIE

Receipt No. PPIN 11949

Sec-26 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 317

4A N2 SE4 SW4 N HWY 80

Deed Book- 298 Deed Page- 726

Parcel# - 106R-26-00-019.00

Acres 3.80

**TOTAL TAX & COST 1088.95

—————————

HUDNALL TRISAIN A

Receipt No. PPIN 12387

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 318

.25A SE PART SE4 NE4

Deed Book- 362 Deed Page- 43

Parcel# - 106I-36-00-017.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 37.05

—————————

HUGHES CHRISTY

Receipt No. PPIN 16282

Sec-15 Twnship- 7N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 319

PT E2 SE4 NE4 S OF RD

Deed Book- 327 Deed Page- 38

Parcel# - 128R-15-00-010.10

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 988.73

—————————

IRBY DAVID EARL

Receipt No. PPIN 4317

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 320

BGNW/CNE4S420’PFBE220’S155’W22

0’NPOB

BLOCK 01

Deed Book- 353 Deed Page- 61

Parcel# - 057K-33-01-028.00

Acres 2.50

**TOTAL TAX & COST 166.97

—————————

IRBY DAVID EARL

Receipt No. PPIN 4819

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 321

.29A E PART NW4

Deed Book- 353 Deed Page- 61

Parcel# - 057L-33-00-010.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 562.35

—————————

IRBY JENNIFER MCCUNE

Receipt No. PPIN 11496

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 322

LT 124’E&WX115’N&S NE PT NE NW

Deed Book- 307 Deed Page- 102

Parcel# - 057L-33-00-009.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 196.51

—————————

ISHEE PERVIE RAE

Receipt No. PPIN 12585

Sec-21 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 323

S2 NE4 NE4 & 5A N PT SE4 NE4

Deed Book- 206 Deed Page- 223

Parcel# - 086R-21-00-001.10

Acres 25.00

**TOTAL TAX & COST 91.02

—————————

JACKSON DERIC

Receipt No. PPIN 7853

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 324

E1/2 LTS 13,14&15 BLK 14 NICH.

ADD.

BLOCK 02

Deed Book- 364 Deed Page- 786

Parcel# - 061A-01-02-034.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 136.96

—————————

JACKSON EST EMMER LUE R

Receipt No. PPIN 2835

Sec-34 Twnship-07N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 325

2ASOFRD&E OF CREEK S PT SE SE&

LT47X87

Deed Book- 132 Deed Page- 235

Parcel# - 054R-34-00-007.00

Acres 2.10

**TOTAL TAX & COST 125.79

—————————

JACKSON THEODORE III

Receipt No. PPIN 9195

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 326

LT 210’E&WX100’N&S SE4

Deed Book- 334 Deed Page- 364

Parcel# - 061H-01-00-041.00

Acres .40

*CONTINUED

—————————

JACKSON THEODORE III

Receipt No. PPIN 9195 1

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 326

LT 210’E&WX100’N&S SE4

Deed Book- 334 Deed Page- 364

Parcel# - 061H-01-00-041.00

**TOTAL TAX & COST 373.54

—————————

JACKSON THEODORE JR ESTATE

Receipt No. PPIN 12794

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-1930

Sale Sequence 327

LT 109’X95’W PT LT 12

BLOCK 01

Deed Book- 209 Deed Page- 108

Parcel# - 073E-06-01-006.50

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 580.34

—————————

JACKSON TIMOTHY DEWAYNE

Receipt No. PPIN 14131

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 328

PT S2 SW4 SW4

Deed Book- 235 Deed Page- 241

Parcel# - 032R-24-00-046.15

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 302.58

—————————

JAKE INVESTMENTS LLC

Receipt No. PPIN 4362

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 329

LOT 5&6 BLK 1 LS PT IN SEC 34

BLOCK 01

Deed Book- 373 Deed Page- 460

Parcel# - 057K-33-01-078.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1381.02

—————————

JENKINS BILLY

Receipt No. PPIN 2203

Sec- 7 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 330

7A IN SE4 SW4 W OF RD

Deed Book- 352 Deed Page- 49

Parcel# - 043R-07-00-016.10

Acres 7.00

**TOTAL TAX & COST 28.82

—————————

JENKINS BILLY H

Receipt No. PPIN 1666

Sec-25 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 331

.58A(C) IN S2 SW4 E OF CON. RD

Deed Book- 359 Deed Page- 254

Parcel# - 033R-25-00-045.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 725.01

—————————

JENKINS LOIS GLENN

Receipt No. PPIN 4673

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 332

LT W/PT BLK23 HARRODS PLAT

BLOCK 03

Deed Book- 196 Deed Page- 105

Parcel# - 057J-34-03-054.20

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 639.47

—————————

JENKINS TAMMY RUSSELL

Receipt No. PPIN 16691

Sec-04 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 333

PT LOTS 5 & 6

2020-SPLIT TO PCL 6.50

Deed Book- 277 Deed Page- 459

Parcel# - 123R-04-00-006.30

Acres 27.00

**TOTAL TAX & COST 162.11

—————————

JMCEMC LLC

Receipt No. PPIN 10801

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 334

1.1A S RR N PT SE4 SE4

2020-SPLIT TO PCL 72.10

Deed Book- 370 Deed Page- 757

Parcel# - 106P-36-00-072.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 83.21

—————————

JOHNSON ARTIS J SR ETAL

Receipt No. PPIN 15498

Sec-04 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 335

PT S2 NW4 & PT SW4 NE4

Deed Book- 262 Deed Page- 550

Parcel# - 058R-04-00-012.03

Acres 7.90

**TOTAL TAX & COST 277.93

—————————

JOHNSON EDDIE

Receipt No. PPIN 13120

Sec-26 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 336

5.55A W/S E2 E2 SW4 N HWY DB 2

16 P568

Deed Book- 216 Deed Page- 568

Parcel# - 033R-26-00-032.50

Acres 5.55

**TOTAL TAX & COST 128.65

—————————

JOHNSON JAMIE D

Receipt No. PPIN 3759

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 337

LOT 62’ E&W X 160 ‘ N&S S/S SE

4 SE4

Deed Book- 357 Deed Page- 150

Parcel# - 057H-27-00-083.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 200.35

—————————

JOHNSON JAMIE D

Receipt No. PPIN 3760

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 338

.29A S/S SE4 SE4 E OF JONES ST

Deed Book- 357 Deed Page- 150

Parcel# - 057H-27-00-084.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 26.64

—————————

JOHNSON KELIN

Receipt No. PPIN 2852

Sec- 3 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 339

.86A IN NW4 SW4 S&W OF RD

Deed Book- 352 Deed Page- 288

Parcel# - 055R-03-00-013.00

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 107.10

—————————

JOHNSON KELIN

Receipt No. PPIN 7863

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 340

LT100’E&WX200’N&SBLK13 NICH AD

D

BLOCK 02

Deed Book- 370 Deed Page- 575

Parcel# - 061A-01-02-047.00

Acres .45

**TOTAL TAX & COST 429.18

—————————

JOHNSON SAMMIE JOE

Receipt No. PPIN 2351

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 341

BGSW/CSESETHN59.5’E100’STOSEC.

LN WPOB

Deed Book- 260 Deed Page- 827

Parcel# - 045R-32-00-028.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 37.36

—————————

JOHNSON SAMMIE JOE

Receipt No. PPIN 2422

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 342

.3A(C) IN NW/C NE4 NE4

Deed Book- 253 Deed Page- 37

Parcel# - 046R-05-00-004.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 13.57

—————————

JONES ALBERTA M

Receipt No. PPIN 8044

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 343

.16A SWPTSE4NW4

BLOCK 02

Deed Book- 380 Deed Page- 548

Parcel# - 061B-01-02-055.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 38.76

—————————

JONES AMANDA M

Receipt No. PPIN 19306

Sec-15 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 344

PT SW SE S OF ROAD

Deed Book- 323 Deed Page- 120

Parcel# - 014R-15-00-014.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 231.42

—————————

JONES BENNY LEE

Receipt No. PPIN 18126

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 345

PT W2 SE4 PT SE4 SE4

Deed Book- 301 Deed Page- 492

Parcel# - 045R-32-00-015.19

Acres 2.50

**TOTAL TAX & COST 66.69

—————————

JONES CHARLIE WADE

Receipt No. PPIN 8573

Sec-15 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 346

PT E2 SE4 NE4

Deed Book- 270 Deed Page- 414

Parcel# - 128R-15-00-010.00

Acres 3.70

**TOTAL TAX & COST 1086.02

—————————

JONES GARY FONTRELL

Receipt No. PPIN 20743

Sec-14 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 347

PT E2 SE4 NW4

Deed Book- 356 Deed Page- 129

Parcel# - 071R-14-00-018.11

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 67.00

—————————

JONES JESSICA NICHOLE

Receipt No. PPIN 2055

Sec-18 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 348

10A S SD SW4 SW4

Deed Book- 313 Deed Page- 491

Parcel# - 041R-18-00-020.00

Acres 10.00

**TOTAL TAX & COST 71.20

—————————

JONES LUCY

Receipt No. PPIN 4388

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 349

LOT 80’X165’PT SE4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 234 Deed Page- 302

Parcel# - 057K-33-02-014.00

**TOTAL TAX & COST 70.60

—————————

JONES PATRICIA SHOEMAKER

Receipt No. PPIN 19981

Sec-25 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 350

IMPROVEMENT ONLY FOR HOMESTEAD PURP

OSES

Parcel# - 106R-25-00-020.01

**TOTAL TAX & COST 179.12

—————————

JONES PHOEBE ROGER & COURTNEY JONES

Receipt No. PPIN 18962

Sec-10 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 351

1AC PT NE SE S OF ROAD

Deed Book- 317 Deed Page- 692

Parcel# - 049R-10-00-009.03

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 219.47

—————————

JONES ROBERT JERALD

Receipt No. PPIN 1489

Sec- 2 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 352

NW1/4 SE1/4 & E1/2 SE1/4

Deed Book- 265 Deed Page- 35

Parcel# - 031R-02-00-019.00

Acres 124.00

**TOTAL TAX & COST 447.40

—————————

JONES ROBERT JERALD

Receipt No. PPIN 15668

Sec-01 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 353

PT W2 W2 SW4 W OF RD

Deed Book- 265 Deed Page- 35

Parcel# - 031R-01-00-013.03

Acres 18.00

**TOTAL TAX & COST 525.03

—————————

JONES SONJA D ETAL

Receipt No. PPIN 13882

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 354

PT SW4 SW4

Deed Book- 323 Deed Page- 67

Parcel# - 032R-24-00-046.12

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 22.16

—————————

JONES VELISCIA CITY

Receipt No. PPIN 3938

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 355

LOT 8 BLOCK 3 BANKS ADD

BLOCK 01

Deed Book- 252 Deed Page- 624

Parcel# - 057I-34-01-026.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 197.58

—————————

JORDAN HOWARD

Receipt No. PPIN 5363

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 356

.32A NW PT SE4BLK1MCNEILADD DB

BLOCK 06

Deed Book- 165 Deed Page- 540

Parcel# - 057P-34-06-002.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 838.12

—————————

JORDAN JEREMIE

Receipt No. PPIN 4596

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 357

LT60’E&WX50’N&S NWPTBLK14 HARR

ODS

BLOCK 02

Deed Book- 360 Deed Page- 503

Parcel# - 057J-34-02-028.00

**TOTAL TAX & COST 725.36

—————————

JORDAN MILTON

Receipt No. PPIN 4179

Sec-25 Twnship-06N Rng-11E TD-1021

Sale Sequence 358

.8A LOCATED IN S PT NW4 SW4 E

OF RD

Deed Book- 125 Deed Page- 337

Parcel# - 069R-25-00-021.00

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 221.18

—————————

JORDAN MILTON & WILLIE MAE

Receipt No. PPIN 3757

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 359

BGSE/CSEW13.3CHPFBN150’E75’S15

0’WPOB

Deed Book- 239 Deed Page- 99

Parcel# - 057H-27-00-081.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 57.14

—————————

JORDAN WILLIE M JR

Receipt No. PPIN 3742

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 360

LT 105’ E&W X 210’ N&S

Deed Book- 376 Deed Page- 49

Parcel# - 057H-27-00-067.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 640.11

—————————

JORDAN WILLIE M JR

Receipt No. PPIN 3743

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 361

PT NE SE SE

Deed Book- 327 Deed Page- 7

Parcel# - 057H-27-00-068.00

Acres 2.70

**TOTAL TAX & COST 1323.52

—————————

JOYNER CLIFFORD DEVOND

Receipt No. PPIN 20067

Sec-20 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 362

PT S2 NE4 NW4 E OF ROAD

Deed Book- 337 Deed Page- 580

Parcel# - 115R-20-00-002.04

Acres 1.50

*CONTINUED

—————————

JOYNER CLIFFORD DEVOND

Receipt No. PPIN 20067 1

Sec-20 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 362

PT S2 NE4 NW4 E OF ROAD

Deed Book- 337 Deed Page- 580

Parcel# - 115R-20-00-002.04

**TOTAL TAX & COST 331.28

—————————

KELLY BETTY LYNN

Receipt No. PPIN 1774

Sec-23 Twnship-05N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 363

PT E2 OF SEC W CAN & E HWY

Deed Book- 294 Deed Page- 710

Parcel# - 035R-23-00-005.00

Acres 75.80

**TOTAL TAX & COST 339.82

—————————

KELLY BETTY LYNN

Receipt No. PPIN 1783

Sec-26 Twnship-05N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 364

NW NE E RD LS 2A S SD LS 1.33A

HWY

Deed Book- 294 Deed Page- 710

Parcel# - 036R-26-00-002.00

Acres 34.20

**TOTAL TAX & COST 128.77

—————————

KENNEDY ERIC

Receipt No. PPIN 11356

Sec-16 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 365

14.6A CENTER SEC

LEASE EXPIRES 12/31/2020

Deed Book- 356 Deed Page- 417

Parcel# - 050R-16-00-006.00

Acres 14.60

**TOTAL TAX & COST 47.94

—————————

KIDD BONNIE WILBURT

Receipt No. PPIN 2926

Sec-15 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 366

BG873’WSE/CSWNETHN210’W210’S21

0’EPOB

Deed Book- 165 Deed Page- 643

Parcel# - 056R-15-00-006.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 222.69

—————————

KIDD WILLIE HALTON

Receipt No. PPIN 10700

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 367

.35A N PT NW4 SW4

Deed Book- 140 Deed Page- 239

Parcel# - 077M-19-00-015.10

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 393.80

—————————

KIDS WORLD LLC

Receipt No. PPIN 10545

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 368

.56A SW/C SW4 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 366 Deed Page- 578

Parcel# - 077K-19-02-069.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 2392.76

—————————

KILGORE COURTNEY SULLIVAN

Receipt No. PPIN 3418

Sec-36 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 369

8 A E SD SW4 SE4

Deed Book- 343 Deed Page- 681

Parcel# - 063R-36-00-025.00

Acres 8.00

**TOTAL TAX & COST 147.33

—————————

KILLEN DELOIS FREEMAN

Receipt No. PPIN 3246

Sec- 2 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 370

1A NE/C NE4 NW4 S OF HWY

Deed Book- 319 Deed Page- 121

Parcel# - 061R-02-00-019.00

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 260.05

—————————

KILPATRICK LARRY ETAL

Receipt No. PPIN 9371

Sec-23 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 371

SW4 NW4 & NW4 SW4

Deed Book- 168 Deed Page- 479

Parcel# - 141R-23-00-008.00

Acres 81.00

**TOTAL TAX & COST 286.84

—————————

KILPATRICK LARRY ETAL

Receipt No. PPIN 17279

Sec-23 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 372

PT SE4 NE4 SW4 E OF RD

(SUPV DIST SPLIT)

Deed Book- 311 Deed Page- 220

Parcel# - 141R-23-00-008.10

Acres 4.30

**TOTAL TAX & COST 17.36

—————————

KILPATRICK LUCILLE C

Receipt No. PPIN 8593

Sec-22 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 373

E2 SE4 NE4

Parcel# - 128R-22-00-009.00

Acres 20.00

**TOTAL TAX & COST 72.96

—————————

KILPATRICK RONNIE

Receipt No. PPIN 18870

Sec-23 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 374

PT NE4 SW4 W OF RD

Deed Book- 311 Deed Page- 220

Parcel# - 141R-23-00-008.20

Acres 12.00

**TOTAL TAX & COST 460.33

—————————

KING ARLIES SAVELL

Receipt No. PPIN 5520

Sec- 6 Twnship-07N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 375

PT S2 SW4 NE4 E OF ROAD

Deed Book- 185 Deed Page- 207

Parcel# - 076R-06-00-011.00

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 113.74

—————————

KING GABBREEL S

Receipt No. PPIN 19775

Sec-05 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 376

2 AC NW4 LT 16

Deed Book- 362 Deed Page- 647

Parcel# - 073R-05-00-031.02

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 35.55

—————————

KNIGHT W M

Receipt No. PPIN 10103

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 377

LT1,2,3,4&5LS18’W/SBLK1 NICH A

DD

BLOCK 04

Deed Book- 374 Deed Page- 313

Parcel# - 073D-06-04-001.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 1764.93

—————————

KNIGHT W M

Receipt No. PPIN 10668

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 378

LT110’E&WX160’N&SSE4NW4

BLOCK 02

Deed Book- 374 Deed Page- 317

Parcel# - 077L-19-02-064.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 108.94

—————————

KNIGHT W M

Receipt No. PPIN 19621

Sec-03 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 379

5A NE COR LTO 2 E OF ROAD

Deed Book- 374 Deed Page- 315

Parcel# - 085R-03-00-002.01

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 188.66

—————————

KNIGHT WILLIAM MARK

Receipt No. PPIN 6004

Sec- 3 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 380

W2 LOT 1

Deed Book- 278 Deed Page- 33

Parcel# - 085R-03-00-002.00

Acres 27.00

**TOTAL TAX & COST 20.07

—————————

LADNER RON

Receipt No. PPIN 7797

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 381

3.5’S/SD LT3 & N2 LT4 BLK2 STA

TON ADD

BLOCK 01

Deed Book- 378 Deed Page- 555

Parcel# - 061A-01-01-041.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 52.76

—————————

LANG MICHAEL H

Receipt No. PPIN 18452

Sec-30 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 382

PT SE4 NW4

Deed Book- 372 Deed Page- 428

Parcel# - 116R-30-00-008.08

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 628.07

—————————

LARKIN QUINCY

Receipt No. PPIN 9186

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 383

.36A BEING 168.75’X93’NE PT SW

4 SW4

Deed Book- 343 Deed Page- 518

Parcel# - 061H-01-00-032.10

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 123.44

—————————

LAUDERDALE LESLIE L ETUX LUCY L

Receipt No. PPIN 2623

Sec-10 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 384

BGNE/CSWSWS485’PFBW210’S210’E2

10’NPOB

Deed Book- 276 Deed Page- 64

Parcel# - 049R-10-00-013.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 21.55

—————————

LEACH AMANDA

Receipt No. PPIN 20618

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 385

IMPROVEMENT ONLY-BEAUTY SHOP SITS

ON PARCEL 106P-36-00-069.00

N OFF RAILROAD TRACKS ON FRONT

STREET

Parcel# - 106P-36-00-069.02

**TOTAL TAX & COST 72.64

—————————

LEACH CHARLES GLENN

Receipt No. PPIN 11019

Sec-32 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 386

1.7A E2 SE4 NE4 E OF RD

Deed Book- 272 Deed Page- 745

Parcel# - 003R-32-00-007.00

Acres 3.50

**TOTAL TAX & COST 2857.21

—————————

LEACH JAMES THOMAS

Receipt No. PPIN 7529

Sec-18 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 387

1.72A(C) E2 SW4 SW4 N OF RD

Deed Book- 365 Deed Page- 211

Parcel# - 112R-18-00-015.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 57.93

—————————

LEACH MACK

Receipt No. PPIN 20922

Sec-29 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 388

PT NW4 NE4 W OF ROAD

Deed Book- 359 Deed Page- 435

Parcel# - 119R-29-00-001.30

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 76.23

—————————

LEACH NORMAN DAVIS

Receipt No. PPIN 2669

Sec-22 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 389

SE4 NE4 S OF HWY LS 2.5A SW PT

Deed Book- 360 Deed Page- 291

Parcel# - 050R-22-00-008.00

Acres 6.20

**TOTAL TAX & COST 510.19

—————————

LEE ARVIN

Receipt No. PPIN 5327

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 390

LT 2 BLK 9 T M SCANLAN 2ND ADD

BLOCK 04

Deed Book- 141 Deed Page- 194

Parcel# - 057P-34-04-002.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 62.92

—————————

LEE JOSEPH

Receipt No. PPIN 18413

Sec-17 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 391

PT N2 NW NW

Deed Book- 231 Deed Page- 26

Parcel# - 005R-17-00-006.02

Acres 6.30

**TOTAL TAX & COST 308.15

—————————

LEE MARY E HOYT

Receipt No. PPIN 12116

Sec-10 Twnship-05N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 392

B.NE/C NWNW S528’W660’N528’E T

O POB

Deed Book- 270 Deed Page- 52

Parcel# - 133R-10-00-003.00

Acres 8.00

**TOTAL TAX & COST 325.35

—————————

LEEWER KELLY RIGDON

Receipt No. PPIN 1211

Sec-13 Twnship-08N Rng-10E TD-3030

Sale Sequence 393

PT N2 SW4 SE4 & PT S2 NW4 SE4

Deed Book- 320 Deed Page- 713

Parcel# - 026R-13-00-039.00

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 481.10

—————————

LEEWER KELLY RIGDON

Receipt No. PPIN 1212

Sec-13 Twnship-08N Rng-10E TD-3030

Sale Sequence 394

1.08A IN W2 N2 N2 SW4 SE4

Deed Book- 320 Deed Page- 713

Parcel# - 026R-13-00-040.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 52.42

—————————

LEGACY HOLDINGS OF MS INC

Receipt No. PPIN 12824

Sec-26 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 395

.36A N HWY S PT SW4 NW4

Deed Book- 353 Deed Page- 739

Parcel# - 069D-26-00-008.10

**TOTAL TAX & COST 291.36

—————————

LEVERETTE JHADDAKA L

Receipt No. PPIN 9905

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 396

LT75’E&WX150’N&SNW4SW4

Deed Book- 301 Deed Page- 330

Parcel# - 069M-35-00-065.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 445.48

—————————

LEWIS ALAN

Receipt No. PPIN 12683

Sec-33 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 397

NE4 SE4 SE4&E2 NE4 SE4&2A N/S

W2NE SE

Deed Book- 267 Deed Page- 382

Parcel# - 054R-33-00-005.10

Acres 32.00

**TOTAL TAX & COST 115.47

—————————

LEWIS ALAN W

Receipt No. PPIN 8661

Sec-10 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 398

NE4 SW4

Deed Book- 255 Deed Page- 19

Parcel# - 130R-10-00-005.00

Acres 38.00

**TOTAL TAX & COST 136.78

—————————

LEWIS SAMUEL F

Receipt No. PPIN 20914

Sec-25 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 399

PT N2 SE4 E OF CANAL & S OF ROADS

Deed Book- 361 Deed Page- 116

Parcel# - 103R-25-00-009.30

Acres 5.34

**TOTAL TAX & COST 19.29

—————————

LILES WANDA GAY

Receipt No. PPIN 11988

Sec- 6 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 400

.2A IN LT 16 E OF RD

Deed Book- 198 Deed Page- 634

Parcel# - 110R-06-00-014.20

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 28.64

—————————

LONG TERRY LEE

Receipt No. PPIN 16499

Sec-26 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 401

PT S2 SE4 NE4

Deed Book- 300 Deed Page- 637

Parcel# - 145R-26-00-005.02

Acres 1.90

**TOTAL TAX & COST 117.76

—————————

LOPER MELISSA A, GALATHIA M LOPER,

Receipt No. PPIN 17170

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 402

A LOT IN NW4 NW4 SW4 SECT 19 & IN N

E4 NE4 SE4 SECT 24 TWP 7 RNG 11

Deed Book- 300 Deed Page- 70

Parcel# - 077M-19-00-019.10

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 396.54

—————————

LOPER MELISSA ANNETTE ETAL

Receipt No. PPIN 10705

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 403

.5A NW/C NW SW

Deed Book- 331 Deed Page- 736

Parcel# - 077M-19-00-019.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 289.46

—————————

LOPER WILLIE MACK

Receipt No. PPIN 9245

Sec-24 Twnship-07N Rng-11E TD-3510

Sale Sequence 404

.13A NE/C NE4 SE4

Deed Book- 331 Deed Page- 736

Parcel# - 065P-24-00-002.00

Acres .31

**TOTAL TAX & COST 101.94

—————————

LOTT MIRIAM GORDON

Receipt No. PPIN 16607

Sec-02 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 405

PT E2 NW4

Deed Book- 380 Deed Page- 271

Parcel# - 061R-02-00-018.80

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 2559.65

—————————

LOVE ARISTOTLE SANCHEZ

Receipt No. PPIN 3965

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 406

LOT60’E&WX216.8’N&S S PT NE4 N

E4

BLOCK 01

Deed Book- 378 Deed Page- 210

Parcel# - 057I-34-01-047.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 996.24

—————————

LOVE CHARLIE ROBERT

Receipt No. PPIN 11233

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 407

.5A SW PT SW4 SW4

Deed Book- 200 Deed Page- 6

Parcel# - 032R-24-00-046.40

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 12.58

—————————

LOVE EVELYN STUBBS

Receipt No. PPIN 9884

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 408

LT3 LS HWY ROW BLK4 N DOOLITTL

E ADD

Deed Book- 233 Deed Page- 532

Parcel# - 069M-35-00-041.00

Acres .65

**TOTAL TAX & COST 132.28

—————————

LOVELL CRAIG

Receipt No. PPIN 4498

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 409

.51ANWPTBLK2N/SADD

BLOCK 01

Deed Book- 346 Deed Page- 586

Parcel# - 057J-34-01-001.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 915.05

—————————

LOVELL CRAIG ALAN

Receipt No. PPIN 4018

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 410

LOT S ROGERS ST & DOOLITTLE ST

BLOCK 02

Deed Book- 282 Deed Page- 145

Parcel# - 057I-34-02-020.00

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 999.37

—————————

LOVERN JASON

Receipt No. PPIN 16652

Sec-12 Twnship-8 Rng-13 TD-2010

Sale Sequence 411

PT W2 NE4 NE4

Deed Book- 332 Deed Page- 294

Parcel# - 137R-12-00-004.20

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 17.65

—————————

LYLE TATE

Receipt No. PPIN 9192

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 412

LT 210’E&WX120’N&S N PT SW4 SE

4

Deed Book- 362 Deed Page- 636

Parcel# - 061H-01-00-038.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 804.35

—————————

MAIDEN RUTH

Receipt No. PPIN 10047 1

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 413

PT BLK 6 HUNTER ADD DB 107 P 1

25 262/426

BLOCK 02

Deed Book- 371 Deed Page- 191

Parcel# - 073D-06-02-042.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 7648.53

—————————

MAJURE ALICIA

Receipt No. PPIN 20073

Sec-32 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 414

PT NE4 SW4 S OF ROAD

Deed Book- 340 Deed Page- 160

Parcel# - 119R-32-00-018.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 39.62

—————————

MAJURE JOETTE CAROL MAJURE

Receipt No. PPIN 5657

Sec-20 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 415

PT W2 SE4 SE4

Deed Book- 346 Deed Page- 96

Parcel# - 077R-20-00-012.00

Acres 13.30

**TOTAL TAX & COST 579.01

—————————

MALLARD WILL

Receipt No. PPIN 21502

Sec-09 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 416

A LOT IN E2 SE4 SW4 E OF ROAD

2020-NEW PCL SPLIT FROM PCL 29

Deed Book- 378 Deed Page- 423

Parcel# - 055R-09-00-029.30

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 40.81

—————————

MANASCO GARY D

Receipt No. PPIN 20342

Sec-11 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 417

A LOT N2 NE4 NE4

Deed Book- 346 Deed Page- 657

Parcel# - 140R-11-00-002.10

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 220.18

—————————

MARSHALL DAVID

Receipt No. PPIN 12262

Sec-30 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 418

1.75A(C) NW PT NE4 SW4

Deed Book- 369 Deed Page- 18

Parcel# - 078S-30-00-011.10

Acres 1.70

**TOTAL TAX & COST 1509.98

—————————

MARSHALL DAVID NATHAN

Receipt No. PPIN 5689

Sec-30 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 419

14.0A(C) S2 OF SEC W HWY 15&N

OF RD

Deed Book- 323 Deed Page- 9

Parcel# - 078S-30-00-011.00

Acres 14.00

**TOTAL TAX & COST 4338.19

—————————

MARTIN JAMES DAVID

Receipt No. PPIN 5123

Sec-19 Twnship-08N Rng-12E TD-3010

Sale Sequence 420

4.91A(C)E2 SW4 SW4 E OF DIRT R

D

Parcel# - 074R-19-00-021.00

Acres 4.90

**TOTAL TAX & COST 85.38

—————————

MARTIN KIMBERLY RENEE EDWARDS

Receipt No. PPIN 19325

Sec-04 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 421

PT SE NW E OF RD 49X395

Deed Book- 324 Deed Page- 794

Parcel# - 058R-04-00-012.07

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 180.27

—————————

MARTIN SANDRA P

Receipt No. PPIN 17811

Sec-06 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 422

PT SW SW

Deed Book- 298 Deed Page- 736

Parcel# - 037R-06-00-011.10

Acres 2.50

**TOTAL TAX & COST 844.36

—————————

MARTIN SANDRA PETTIS

Receipt No. PPIN 11557

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 423

W2 LTS 13,14&15 BLK1 NICH/ADD

BLOCK 02

Deed Book- 279 Deed Page- 20

Parcel# - 061A-01-02-035.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 441.11

—————————

MARTINEZ TONIO

Receipt No. PPIN 17786

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5611

Sale Sequence 424

PT SW SW

Deed Book- 346 Deed Page- 8

Parcel# - 119M-31-00-020.10

Acres .66

**TOTAL TAX & COST 358.24

—————————

MASSEY ANGELA

Receipt No. PPIN 16490

Sec-31 Twnship-7 Rng-13 TD-2010

Sale Sequence 425

PT N2 SE4 NW4

Deed Book- 347 Deed Page- 13

Parcel# - 116R-31-00-009.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 156.05

—————————

MASSEY JAYTHON RYAN

Receipt No. PPIN 11309

Sec-29 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 426

1A NE COR NW4 SW4

Deed Book- 336 Deed Page- 608

Parcel# - 045R-29-00-028.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 535.69

—————————

MASSEY JAYTHON RYAN

Receipt No. PPIN 11997

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 427

LT 46 NEWTON HILLS SUB

BLOCK 01

Deed Book- 347 Deed Page- 175

Parcel# - 057N-33-01-022.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1607.61

—————————

MATTHEWS LALYENDIA EVORN

Receipt No. PPIN 14614

Sec-21 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 428

E2 SE4 SW4 SE4

Deed Book- 284 Deed Page- 706

Parcel# - 095R-21-00-018.02

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 510.49

—————————

MCALISTER CHRISTINA E

Receipt No. PPIN 19387

Sec-34 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 429

PT W2 E2 N OF ROAD

Deed Book- 371 Deed Page- 571

Parcel# - 015R-34-00-002.03

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 165.58

—————————

MCCLENDON BETTY

Receipt No. PPIN 14135

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 430

PT SW4 SW4

Deed Book- 364 Deed Page- 293

Parcel# - 032R-24-00-046.21

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 79.11

—————————

MCCONNELL TINA MORGAN

Receipt No. PPIN 10446

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-2510

Sale Sequence 431

.34A N ST NE4

BLOCK 01

Deed Book- 329 Deed Page- 458

Parcel# - 077K-19-01-037.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 993.00

—————————

MCCUNE BILLY

Receipt No. PPIN 12785

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-1930

Sale Sequence 432

LT 109’E&WX95’N&S NW PT LT 12

BLOCK 01

Deed Book- 352 Deed Page- 233

Parcel# - 073E-06-01-006.40

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1330.16

—————————

MCCUNE BILLY J

Receipt No. PPIN 7875

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 433

LTS8,9,10&11 BLK 13 NICHOLSON

ADD

BLOCK 02

Deed Book- 355 Deed Page- 65

Parcel# - 061A-01-02-056.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 938.31

—————————

MCCUNE BILLY JOE

Receipt No. PPIN 8009

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 434

LOTS 7 & 8 BLK 2 MASON HILL AD

D

BLOCK 02

Deed Book- 210 Deed Page- 263

Parcel# - 061B-01-02-018.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 62.60

—————————

MCCUNE BILLY JOE

Receipt No. PPIN 10243

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-1930

Sale Sequence 435

LT 1 LS LT N/S BLK 2 L S JAMES

ADD

BLOCK 01

Deed Book- 279 Deed Page- 292

Parcel# - 073E-06-01-016.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 474.59

—————————

MCCUNE DETRICK PERRY

Receipt No. PPIN 11584

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 436

LTS 13&14 BLK11 NICH ADD

BLOCK 02

Deed Book- 285 Deed Page- 325

Parcel# - 061B-01-02-026.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 293.63

—————————

MCCURTIS TYRONDA MCCULLUM

Receipt No. PPIN 13549

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 437

A LOT IN S2 SW4 SW4

Deed Book- 289 Deed Page- 620

Parcel# - 032R-24-00-046.11

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 187.16

—————————

MCDEVITT JANET SUSAN

Receipt No. PPIN 3592

Sec-28 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 438

9A E2 SW4 N HWAY 80 & W OF RD

Deed Book- 375 Deed Page- 418

Parcel# - 057E-28-00-003.00

Acres 9.00

**TOTAL TAX & COST 245.78

—————————

MCDOUGLE BETTY J THAMES

Receipt No. PPIN 3254

Sec- 2 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 439

1A SW COR SW4 SW4

Deed Book- 159 Deed Page- 622

Parcel# - 061R-02-00-030.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 40.14

—————————

MCDOUGLE LARONDA LAKAY

Receipt No. PPIN 18427

Sec-11 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 440

PT NW4 NE4

Deed Book- 306 Deed Page- 107

Parcel# - 061R-11-00-009.01

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 161.54

—————————

MCGEE RONALD FRANKLIN

Receipt No. PPIN 3514

Sec-14 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 441

PT W2 NW4 NE4

Deed Book- 340 Deed Page- 589

Parcel# - 065R-14-00-003.00

Acres 1.70

**TOTAL TAX & COST 51.58

—————————

MCGEE RONALD FRANKLIN

Receipt No. PPIN 15043

Sec-14 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 442

PT NW4 SW4 NE4

Deed Book- 304 Deed Page- 327

Parcel# - 065R-14-00-003.01

Acres 3.10

**TOTAL TAX & COST 226.00

—————————

MCGUIRE SHAUN M

Receipt No. PPIN 14841

Sec-06 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 443

A LOT IN NE4 LOT 12 E OF RD

BLOCK 01

Deed Book- 324 Deed Page- 59

Parcel# - 073E-06-01-005.01

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 369.51

—————————

MCKEE KEVIN L

Receipt No. PPIN 16135

Sec-11 Twnship-05N Rng-11E TD-5020

Sale Sequence 444

PT E2 SW4 SW4

Deed Book- 277 Deed Page- 352

Parcel# - 070R-11-00-011.10

Acres 4.60

**TOTAL TAX & COST 172.32

—————————

MCKEE LYNDELL D TATUM

Receipt No. PPIN 670

Sec-16 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 445

PT SE4 NW4

LEASE EXPIRES 12/15/2019

Deed Book- 357 Deed Page- 184

Parcel# - 014R-16-00-005.20

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 112.77

—————————

MCLAIN TERESA MARSHCHELL

Receipt No. PPIN 4344

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 446

.78A N2NE4 S CHURCH ST

BLOCK 01

Deed Book- 354 Deed Page- 392

Parcel# - 057K-33-01-058.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 938.12

—————————

MCLAURIN WYNEDA MARKEDA

Receipt No. PPIN 4665

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 447

LT4 BLK1 HOYE SUB LS PT IN SEC

33

BLOCK 03

Deed Book- 334 Deed Page- 70

Parcel# - 057J-34-03-046.00

**TOTAL TAX & COST 39.13

——-——————

MCMAHAN KEVIN L

Receipt No. PPIN 6169

Sec-28 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 448

PT N2 NE4 E OF RD

Deed Book- 364 Deed Page- 656

Parcel# - 087R-28-00-001.00

Acres 1.80

**TOTAL TAX & COST 54.26

—————————

MCMULLAN MARY GEORGE W

Receipt No. PPIN 4998

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 449

LT 21 MEADOW BROOK SUB

BLOCK 03

Deed Book- 202 Deed Page- 283

Parcel# - 057N-33-03-021.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 146.57

—————————

MCMULLAN MARY GEORGE W

Receipt No. PPIN 4999

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 450

LT 22 MEADOW BROOK SUB

BLOCK 03

Deed Book- 202 Deed Page- 283

Parcel# - 057N-33-03-022.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 166.63

—————————

MCMULLAN STEPHEN

Receipt No. PPIN 20935

Sec-13 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 451

PT NE4 SE4 E & S OF ROAD

Deed Book- 361 Deed Page- 348

Parcel# - 141R-13-00-012.02

**TOTAL TAX & COST 350.35

—————————

MCNICHOLS GERRY BENARD

Receipt No. PPIN 10168

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 452

200’E&WX94’N&S BLK 14 HUNTER A

DD

BLOCK 05

Deed Book- 373 Deed Page- 576

Parcel# - 073D-06-05-033.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 812.46

—————————

MEASELL JAMES DAVID

Receipt No. PPIN 18577

Sec-33 Twnship-08N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 453

PT NE4 NW4

Deed Book- 311 Deed Page- 538

Parcel# - 087R-33-00-002.20

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 3391.96

—————————

MELTON MICHAEL CALEB

Receipt No. PPIN 8904

Sec- 2 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 454

LOTS 11 & 12 & W1/2 LOT 14 &PT

LOTS 6 & 7

Deed Book- 344 Deed Page- 327

Parcel# - 136R-02-00-009.00

Acres 21.00

**TOTAL TAX & COST 91.93

—————————

MERRELL ROBERT E JR

Receipt No. PPIN 5461

Sec-31 Twnship-08N Rng-12E TD-3010

Sale Sequence 455

1A W HWY NW4 NW4

Deed Book- 306 Deed Page- 230

Parcel# - 075R-31-00-008.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 240.22

—————————

MIDSTREAM ENERGY HOLDINGS LLC

Receipt No. PPIN 21264

Sec-05 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 456

PT E2 SE NE & 8A E ROAD OFF E END N

2 NE SE

Deed Book- 371 Deed Page- 602

Parcel# - 004R-05-00-007.01

Acres 23.00

**TOTAL TAX & COST 83.86

—————————

MIDSTREAM ENERGY HOLDINGS LLC

Receipt No. PPIN 21265

Sec-05 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 457

PT E2 SE NE E OF ROAD

Deed Book- 373 Deed Page- 634

Parcel# - 004R-05-00-007.02

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 13.54

—————————

MILLER DAVE E ESTATE

Receipt No. PPIN 12006

Sec-19 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 458

8.7A W PT NW4 SW4

Deed Book- 354 Deed Page- 499

Parcel# - 112R-19-00-024.00

Acres 8.70

**TOTAL TAX & COST 551.04

—————————

MILLER REGINA JENKINS DAVIS MAY

Receipt No. PPIN 7571

Sec-19 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 459

SE4 SW4 SW4 W HWY494&S C.WILLI

AMS PRO

Deed Book- 333 Deed Page- 68

Parcel# - 112R-19-00-046.00

Acres .87

**TOTAL TAX & COST 204.87

—————————

MMS INVESTMENTS LLC

Receipt No. PPIN 10213

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 460

N2 W2 LT 31 BLK 12 HUNTER ADD

BLOCK 06

Deed Book- 360 Deed Page- 756

Parcel# - 073D-06-06-002.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 2628.90

—————————

MMS INVESTMENTS LLC

Receipt No. PPIN 10214

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 461

S2 W2 LT 31 BLK 12 HUNTER ADD

BLOCK 06

Deed Book- 357 Deed Page- 357

Parcel# - 073D-06-06-003.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 1991.71

—————————

MONK EDWARD E ESTATE

Receipt No. PPIN 20853

Sec-08 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 462

N2 SE4 NW4

Deed Book- 361 Deed Page- 436

Parcel# - 037R-08-00-006.10

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 5.96

—————————

MOORE DOUGLAS MICHAEL

Receipt No. PPIN 10109

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 463

LT90’E&WX255’N&S BLK 1 NICH AD

D

BLOCK 04

Deed Book- 304 Deed Page- 608

Parcel# - 073D-06-04-007.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 487.18

—————————

MOORE EDDIE

Receipt No. PPIN 3755

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 464

LOT 75’ E&W X 115’ N&S S PART

SE4 SE4

Parcel# - 057H-27-00-079.20

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 39.06

—————————

MOORE LOUKISHA T

Receipt No. PPIN 14199

Sec-09 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 465

PT S2 NW4 SW4

Deed Book- 371 Deed Page- 229

Parcel# - 055R-09-00-026.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 41.30

—————————

MOORE ROGER

Receipt No. PPIN 7497

Sec- 8 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 466

E2 NE4 NW4

Deed Book- 326 Deed Page- 457

Parcel# - 111R-08-00-003.00

Acres 20.00

**TOTAL TAX & COST 90.05

—————————

MOORE ROGER CURTIS

Receipt No. PPIN 14333

Sec-07 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 467

PT SE4 NW4

Deed Book- 232 Deed Page- 525

Parcel# - 111R-07-00-007.40

Acres 1.80

**TOTAL TAX & COST 92.00

—————————

MOORE ROGER CURTIS

Receipt No. PPIN 14334

Sec-07 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 468

PT SE4 NW4 S OF ROAD

Deed Book- 234 Deed Page- 795

Parcel# - 111R-07-00-007.50

Acres 5.70

**TOTAL TAX & COST 355.51

—————————

MOORE ROGER ETUX CELIA A

Receipt No. PPIN 11990

Sec- 7 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 469

PT SE4 NW4

Deed Book- 314 Deed Page- 326

Parcel# - 111R-07-00-007.00

Acres 6.00

**TOTAL TAX & COST 24.07

—————————

MOORE SHARONDA LENISE

Receipt No. PPIN 4892

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 470

LOT 37 NEWTON HILLS ADD

BLOCK 01

Deed Book- 360 Deed Page- 656

Parcel# - 057N-33-01-026.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 761.97

—————————

MOORE STEPHEN C

Receipt No. PPIN 3231

Sec- 2 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 471

.9A IN N2 NW4 NE4 N OF HWY

Deed Book- 353 Deed Page- 161

Parcel# - 061R-02-00-005.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 5.10

—————————

MOORE STEPHEN C ETUX STEPHANIE

Receipt No. PPIN 15030

Sec-02 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 472

PT NW4 NE4 N OF HWY

Deed Book- 318 Deed Page- 697

Parcel# - 061R-02-00-001.01

Acres 5.40

**TOTAL TAX & COST 16.03

—————————

MOORE WENDELL P

Receipt No. PPIN 11572

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-2930

Sale Sequence 473

LT50’N&SX40’E&W BLKG

BLOCK 03

Deed Book- 199 Deed Page- 148

Parcel# - 061A-01-03-077.00

**TOTAL TAX & COST 20.84

—————————

MOORE WILLIAM

Receipt No. PPIN 10132

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 474

LT 7< 6 LS 60’ N END BLK 4 N

ICH ADD

BLOCK 04

Deed Book- 379 Deed Page- 737

Parcel# - 073D-06-04-032.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 130.91

—————————

MORGAN LARRY DAVID

Receipt No. PPIN 375

Sec- 8 Twnship-06N Rng-10E TD-4010

Sale Sequence 475

5.5A IN NE/C SE4 SE4 &IN SE/C

NE4 SE4

Deed Book- 224 Deed Page- 169

Parcel# - 007R-08-00-032.00

Acres 5.50

**TOTAL TAX & COST 204.15

—————————

MORGAN LARRY DAVID

Receipt No. PPIN 4340

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 476

LOT 9 BLK 3 JARRELL ADD

BLOCK 01

Deed Book- 167 Deed Page- 173

Parcel# - 057K-33-01-053.00

**TOTAL TAX & COST 75.83

—————————

MORRIS CLAMENTHA

Receipt No. PPIN 10763

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 477

.25A SW COR NE4 SE4

Parcel# - 106P-36-00-031.20

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 26.92

—————————

MORRIS MICHAEL LEON

Receipt No. PPIN 4170

Sec-25 Twnship-06N Rng-11E TD-1021

Sale Sequence 478

1.21A NE/C NW SE & IN SE/C SW

NE SHWY

Deed Book- 369 Deed Page- 518

Parcel# - 069R-25-00-012.00

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 142.90

—————————

MORRIS ORVILLE LEE

Receipt No. PPIN 2092

Sec-20 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 479

17.5A IN E2 NW4 SE4

Deed Book- 177 Deed Page- 32

Parcel# - 041R-20-00-013.00

Acres 17.50

**TOTAL TAX & COST 1045.29

—————————

MORRIS RICHARD P

Receipt No. PPIN 21005

Sec-28 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 480

PT E2 W2 SW4 S OF ROAD

Deed Book- 364 Deed Page- 589

Parcel# - 129R-28-00-008.10

Acres 4.90

**TOTAL TAX & COST 111.02

—————————

MORRIS RICK

Receipt No. PPIN 14390

Sec-11 Twnship-06N Rng-13R TD-5011

Sale Sequence 481

PT W2 SW4

Deed Book- 377 Deed Page- 702

Parcel# - 143R-11-00-012.20

Acres 22.50

**TOTAL TAX & COST 4761.91

—————————

MORRIS RICK

Receipt No. PPIN 14391

Sec-14 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 482

PT N2 NW4 NW4

Deed Book- 377 Deed Page- 702

Parcel# - 144R-14-00-004.10

Acres 4.00

**TOTAL TAX & COST 62.56

—————————

MORVANT JOHN

Receipt No. PPIN 9450

Sec-11 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 483

.4A(C) NE PT NE4 NE4 E OF RD

Deed Book- 304 Deed Page- 231

Parcel# - 143R-11-00-002.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 32.29

—————————

MOULDS DAVID DEWAYNE

Receipt No. PPIN 2656

Sec-21 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 484

2A NW PT NE4 SW4 E OF RD

Deed Book- 289 Deed Page- 577

Parcel# - 050R-21-00-011.10

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 166.37

—————————

MURDOCK LELA WILLIAMS

Receipt No. PPIN 3978

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 485

B.210’WINTELNNE4&CHSTN210’W105

‘S210’E

BLOCK 01

Deed Book- 297 Deed Page- 765

Parcel# - 057I-34-01-060.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 666.22

—————————

MURRELL JARVIS

Receipt No. PPIN 19618

Sec-29 Twnship-08N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 486

1 AC PT SW SW

Deed Book- 330 Deed Page- 383

Parcel# - 075R-29-00-020.50

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 332.73

—————————

MYERS COURTNEY A

Receipt No. PPIN 5764

Sec- 8 Twnship-06N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 487

SW4 NW4 & 10A W SD SE4 NW4

Deed Book- 353 Deed Page- 222

Parcel# - 079R-08-00-004.10

Acres 50.00

**TOTAL TAX & COST 180.29

—————————

MYERS COURTNEY A

Receipt No. PPIN 8214

Sec-19 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 488

S2 SW4 LS 24A HWY&4A NE SW&1A

NW SW

Deed Book- 353 Deed Page- 222

Parcel# - 118R-19-00-013.00

Acres 61.00

**TOTAL TAX & COST 217.64

—————————

MYERS COURTNEY A

Receipt No. PPIN 8842

Sec-27 Twnship-05N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 489

NE4 NW4 & SW4 NE4

Deed Book- 353 Deed Page- 222

Parcel# - 135R-27-00-002.00

Acres 80.00

**TOTAL TAX & COST 284.35

—————————

MYERS COURTNEY A

Receipt No. PPIN 11967

Sec-13 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 490

S2 NW4

Deed Book- 353 Deed Page- 222

Parcel# - 108R-13-00-003.00

Acres 72.00

**TOTAL TAX & COST 256.15

—————————

MYERS COURTNEY A &

Receipt No. PPIN 8239

Sec-30 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 491

ALL E2 NW4 E OF CREEK

Deed Book- 353 Deed Page- 222

Parcel# - 119R-30-00-002.00

Acres 11.89

**TOTAL TAX & COST 44.76

—————————

NANCE JAMES R & JUDSON A

Receipt No. PPIN 1776

Sec-24 Twnship-05N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 492

PT NE4, PT NW4 E2 SE4

Deed Book- 316 Deed Page- 602

Parcel# - 035R-24-00-001.00

Acres 290.30

**TOTAL TAX & COST 891.56

—————————

NANCE JAMES R ETUX TERESA A

Receipt No. PPIN 4592

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 493

B.25’WNE/CLT12 50’W25’N50’E25’

POB

BLOCK 02

Deed Book- 307 Deed Page- 18

Parcel# - 057J-34-02-024.00

**TOTAL TAX & COST 68.06

—————————

NANCE JAMES R ETUX TERESA A

Receipt No. PPIN 4593

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 494

21.5’E&WX50’N&SNPTBLK14 HARROD

S PLATT

BLOCK 02

Deed Book- 307 Deed Page- 18

Parcel# - 057J-34-02-025.00

**TOTAL TAX & COST 501.51

—————————

NANCE JAMES REEVES

Receipt No. PPIN 1665

Sec-25 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 495

A LT 110’N&SX253’E&W E CON.RD

S2 SW4

Deed Book- 276 Deed Page- 122

Parcel# - 033R-25-00-044.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 604.51

—————————

NANCE JAMES REEVES & JUDSON ALLAN

Receipt No. PPIN 18670

Sec-25 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 496

PT S2 SW4 SW4 (47’SX122’X)

Deed Book- 236 Deed Page- 452

Parcel# - 033R-25-00-047.01

**TOTAL TAX & COST 60.46

—————————

NANCE JAMIE R

Receipt No. PPIN 3746

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 497

LTS 1-2-3-4-5 & 6

Deed Book- 353 Deed Page- 490

Parcel# - 057H-27-00-073.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1322.28

—————————

NAUSE H J INVEST CO ETAL

Receipt No. PPIN 13881

Sec-21 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 498

SW SE S OF I-20

Deed Book- 316 Deed Page- 467

Parcel# - 020R-21-00-010.00

Acres 15.00

**TOTAL TAX & COST 58.28

—————————

NAUSE H J INVEST CO INC

Receipt No. PPIN 19694

Sec-28 Twnship-06N Rng-10E TD-4710

Sale Sequence 499

PT SW NW S OF HWY 80

2019-CHANGED PARCEL # & TAXING

DISTRICT PER NEW CITY LIMITS

Deed Book- 313 Deed Page- 175

Parcel# - 021S-28-00-002.01

Acres 18.00

**TOTAL TAX & COST 76.14

—————————

NAUSE H J INVEST CO INC ETAL

Receipt No. PPIN 1048

Sec-28 Twnship-06N Rng-10E TD-4710

Sale Sequence 500

NW LS 21.55A FOR HWY

2019-CHANGED PARCEL # & TAXING

DISTRICT PER NEW CITY LIMITS

Deed Book- 316 Deed Page- 467

Parcel# - 021S-28-00-002.00

Acres 88.00

**TOTAL TAX & COST 356.43

—————————

NELMS JUDY CAROL

Receipt No. PPIN 14335

Sec-29 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 501

PT W2 SW4 NW4

Deed Book- 340 Deed Page- 732

Parcel# - 113R-29-00-004.80

Acres 5.70

**TOTAL TAX & COST 204.41

—————————

NELSON DEWEY M

Receipt No. PPIN 1596

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 502

1A IN NE PT SW4 NW4

Deed Book- 355 Deed Page- 270

Parcel# - 032R-24-00-009.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 166.83

—————————

NELSON DEWEY MITCHELL

Receipt No. PPIN 1595

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 503

SW NW W RD LS 2A SW PT &3A S S

D NW NW

Deed Book- 284 Deed Page- 202

Parcel# - 032R-24-00-009.00

Acres 13.50

**TOTAL TAX & COST 374.62

—————————

NESTER MARSHA K SPECIAL NEEDS

Receipt No. PPIN 17645

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 504

PT LOTS 11 & 12, HARROD’S PLAT

Deed Book- 311 Deed Page- 236

Parcel# - 057J-34-02-052.10

**TOTAL TAX & COST 21.12

—————————

NETTLES ANGELA

Receipt No. PPIN 11563

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 505

LT 4&5 BLK 6 MCMAHAN SUB

2019-NAME CHANGE

BLOCK 02

Deed Book- 374 Deed Page- 740

Parcel# - 061A-01-02-074.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 481.11

—————————

NETTLES CARLA THOMPSON

Receipt No. PPIN 4234

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 506

3A E2 NE4 N OF RD LS .25A FOR

SHOP

Deed Book- 326 Deed Page- 134

Parcel# - 069R-35-00-011.00

Acres 2.80

**TOTAL TAX & COST 483.79

—————————

NETTLES CARLA THOMPSON

Receipt No. PPIN 4235

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 507

.25A E2 NE4 N OF RD FOR SHOP

Deed Book- 326 Deed Page- 134

Parcel# - 069R-35-00-011.01

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 159.92

—————————

NEWTON CO BANK SECURITIES CORP

Receipt No. PPIN 9761

Sec-26 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 508

.79A W PT NW4 SE4 E HWY

Deed Book- 359 Deed Page- 349

Parcel# - 069F-26-00-003.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 72.06

—————————

NEWTON CO BANK SECURITIES CORP

Receipt No. PPIN 20732

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 509

LT 70’E & W X 125’N & S BLK 5 MCNEI

L ADD

Deed Book- 359 Deed Page- 352

Parcel# - 057P-34-06-011.10

**TOTAL TAX & COST 63.08

—————————

NEWTON COUNTY BANK

Receipt No. PPIN 3771

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 510

.68A SW PT SW4 SE4

Deed Book- 298 Deed Page- 167

Parcel# - 057H-27-00-096.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 22.43

—————————

NEWTON COUNTY BANK

Receipt No. PPIN 4588

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 511

LT NE PT BLK 13 DB218 P462 S&E

RR

BLOCK 02

Deed Book- 220 Deed Page- 42

Parcel# - 057J-34-02-020.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 136.54

—————————

NEWTON COUNTY BANK

Receipt No. PPIN 5306

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 512

LT70’E&WX180’N&SLT1,2&3

BLOCK 02

Deed Book- 304 Deed Page- 435

Parcel# - 057P-34-02-010.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 114.98

—————————

NEWTON FMC LLC

Receipt No. PPIN 9709

Sec-26 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 513

1.14A SE PART NW4

Deed Book- 365 Deed Page- 181

Parcel# - 069D-26-00-007.00

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 19591.29

—————————

NICHOLS CATHERINE

Receipt No. PPIN 4399

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 514

LT 85’E&WX 100’ N& S SW PT SW4

NE4

BLOCK 02

Deed Book- 366 Deed Page- 101

Parcel# - 057K-33-02-023.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 1301.09

—————————

NICHOLS CATHERINE

Receipt No. PPIN 10854

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5611

Sale Sequence 515

110’X110’NW4SW4

Deed Book- 317 Deed Page- 532

Parcel# - 119M-31-00-015.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 63.35

—————————

NICHOLS CATHERINE

Receipt No. PPIN 12621

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 516

57’E&WX85’N&S S MILLS ST

Deed Book- 360 Deed Page- 369

Parcel# - 106P-36-00-062.10

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 661.55

—————————

NICHOLS DANIEL

Receipt No. PPIN 10770

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 517

.25A E PT NE4 SE4

2019-NAME CHANGE

Deed Book- 375 Deed Page- 255

Parcel# - 106P-36-00-037.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 493.72

—————————

NICHOLS DANIEL

Receipt No. PPIN 12829

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 518

.5A NE PART SW4

Deed Book- 307 Deed Page- 369

Parcel# - 069M-35-00-002.40

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 45.79

—————————

NICHOLS NICOLE DENISE

Receipt No. PPIN 18267

Sec-09 Twnship-06N Rng-11E TD-4010

Sale Sequence 519

PT NW4 NW4 105’X105’

Deed Book- 303 Deed Page- 541

Parcel# - 055R-09-00-015.04

**TOTAL TAX & COST 40.40

—————————

NICHOLS NICOLE DENISE

Receipt No. PPIN 18417

Sec-09 Twnship-06N Rng-11E TD-4010

Sale Sequence 520

PT NW4 NW4

Deed Book- 306 Deed Page- 98

Parcel# - 055R-09-00-015.05

**TOTAL TAX & COST 59.12

—————————

NICHOLS NICOLE DENISE

Receipt No. PPIN 18525

Sec-09 Twnship-06N Rng-11E TD-4010

Sale Sequence 521

PT SW4 NW4 W OF ROAD

Deed Book- 309 Deed Page- 675

Parcel# - 055R-09-00-015.06

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 70.34

—————————

NICHOLSON KIMBERLY NATRICE

Receipt No. PPIN 10633

Sec-19 Twnship-07N Rng-12E TD-1510

Sale Sequence 522

.3A SW PT NW4

BLOCK 02

Deed Book- 318 Deed Page- 23

Parcel# - 077L-19-02-030.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 94.62

—————————

NICKSON EDDIE MAE THAMES

Receipt No. PPIN 101

Sec-18 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 523

72.7 A S PART NE1/4

Deed Book- 162 Deed Page- 85

Parcel# - 002R-18-00-007.00

Acres 62.00

**TOTAL TAX & COST 221.27

—————————

NICKSON EDDIE MAE THAMES

Receipt No. PPIN 6151

Sec-27 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 524

B.SW/CNESWN385’PFBE825’N295’W8

25’SPOB

Deed Book- 191 Deed Page- 512

Parcel# - 087R-27-00-019.00

Acres 5.60

**TOTAL TAX & COST 202.57

—————————

NORMAN EST CORNELIAA

Receipt No. PPIN 4048

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 525

LOT 2 BLK 6 E/CHURCH SUB

BLOCK 04

Deed Book- 103 Deed Page- 407

Parcel# - 057I-34-04-007.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 59.25

—————————

NORRIS PHILOP NOLAN

Receipt No. PPIN 12326

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 526

2A E PART SE4 SE4

Deed Book- 364 Deed Page- 471

Parcel# - 106P-36-00-097.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 17.20

—————————

OAKLEY RYAN JAMES

Receipt No. PPIN 12461

Sec- 9 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 527

PT NE4 SE4 W OF ROAD

Deed Book- 369 Deed Page- 1

Parcel# - 019R-09-00-010.10

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 1285.48

—————————

OLIPHANT WILLIAM

Receipt No. PPIN 10839

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5611

Sale Sequence 528

.45A SW COR NW4

Deed Book- 335 Deed Page- 471

Parcel# - 119L-31-00-017.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 14.82

—————————

OLIPHANT WILLIAM

Receipt No. PPIN 12393

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 529

.2A SE COR NE4

Deed Book- 335 Deed Page- 471

Parcel# - 106I-36-00-030.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 20.73

—————————

OLIPHANT WILLIAM VASHAWN

Receipt No. PPIN 16636

Sec-35 Twnship-6 Rng-12 TD-5011

Sale Sequence 530

PT N2 NW4

Deed Book- 334 Deed Page- 393

Parcel# - 106R-35-00-004.30

Acres 19.50

**TOTAL TAX & COST 4380.62

—————————

OLIPHANT WILLIAM VASHAWN

Receipt No. PPIN 16637

Sec-35 Twnship-6 Rng-12 TD-5011

Sale Sequence 531

PT N2 N2 NW4

Deed Book- 334 Deed Page- 393

Parcel# - 106R-35-00-004.40

Acres 10.00

**TOTAL TAX & COST 39.17

—————————

OVERTON ADRIAN

Receipt No. PPIN 18586

Sec-12 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 532

1AC E ROAD N PT NW4 SW4

Deed Book- 379 Deed Page- 90

Parcel# - 098R-12-00-009.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 108.08

—————————

P N M FARMS INC

Receipt No. PPIN 5813

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 533

.4A(C) N2 SE4 SW4 N OF I-20& S

OF RD

Deed Book- 374 Deed Page- 471

Parcel# - 080R-19-00-019.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 18.01

—————————

P N M FARMS INC

Receipt No. PPIN 20460

Sec-27 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 534

PT E2 W2 SE4 S OF HWY

Deed Book- 373 Deed Page- 647

Parcel# - 021R-27-00-019.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 361.83

—————————

PACE GLORIA

Receipt No. PPIN 20454

Sec- Twnship- Rng- TD-4010

Sale Sequence 535

PT N2 SE4 NW4 & PT NE4 SW4 NW4

Deed Book- 349 Deed Page- 97

Parcel# - 007R-08-00-009.10

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 112.98

—————————

PACE LORENZO

Receipt No. PPIN 14251

Sec-13 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 536

PT SW4 NE4

Deed Book- 379 Deed Page- 144

Parcel# - 068S-13-00-012.20

Acres 1.10

**TOTAL TAX & COST 36.27

—————————

PACE LORENZO

Receipt No. PPIN 15725

Sec-13 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 537

PT S2 NE4

Deed Book- 379 Deed Page- 144

Parcel# - 068R-13-00-012.07

Acres 2.80

**TOTAL TAX & COST 75.11

—————————

PACE NOLAN

Receipt No. PPIN 9202

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 538

LT 200’E&WX100’N&S SE4

Deed Book- 153 Deed Page- 723

Parcel# - 061H-01-00-048.00

Acres .60

*CONTINUED

—————————

PACE NOLAN

Receipt No. PPIN 9202 1

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 538

LT 200’E&WX100’N&S SE4

Deed Book- 153 Deed Page- 723

Parcel# - 061H-01-00-048.00

**TOTAL TAX & COST 1340.63

—————————

PACKER BRIDGETTE MARIE

Receipt No. PPIN 3563

Sec-24 Twnship-07N Rng-11E TD-3510

Sale Sequence 539

27YDS OFF N SD W2 SE NE

Deed Book- 280 Deed Page- 764

Parcel# - 065S-24-00-022.00

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 142.11

—————————

PACKER BRIDGETTE MARIE

Receipt No. PPIN 16067

Sec-24 Twnship-07 Rng-11 TD-3510

Sale Sequence 540

PT NE4 SE4 NE4

Deed Book- 363 Deed Page- 762

Parcel# - 065I-24-00-008.01

Acres 1.40

**TOTAL TAX & COST 613.14

—————————

PAGE JOHNNY HUDSON

Receipt No. PPIN 6278

Sec-21 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 541

PT SE4 SW4 S OF RD

Deed Book- 333 Deed Page- 355

Parcel# - 089R-21-00-020.00

Acres 3.40

*CONTINUED

—————————

PAGE JOHNNY HUDSON

Receipt No. PPIN 6278 1

Sec-21 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 541

PT SE4 SW4 S OF RD

Deed Book- 333 Deed Page- 355

Parcel# - 089R-21-00-020.00

**TOTAL TAX & COST 640.35

—————————

PAGE MELISSA D

Receipt No. PPIN 8158

Sec- 5 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 542

PT NE4 SW4

Deed Book- 296 Deed Page- 448

Parcel# - 117R-05-00-008.00

Acres 1.50

**TOTAL TAX & COST 446.98

—————————

PAGE SONJIA

Receipt No. PPIN 3916

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 543

LT 60’E&WX100’N&S N PT NE4

BLOCK 01

Deed Book- 301 Deed Page- 744

Parcel# - 057I-34-01-003.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 39.06

—————————

PARKER DANA STRANGE

Receipt No. PPIN 15388

Sec-25 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 544

PT NW4 NW4

Deed Book- 259 Deed Page- 819

Parcel# - 139R-25-00-003.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 364.65

—————————

PARKER KEITH EUGENE

Receipt No. PPIN 2394

Sec-19 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 545

.82A(C) IN SW4 SW4 W OF RD

Deed Book- 235 Deed Page- 199

Parcel# - 044R-19-00-013.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 467.79

—————————

PARKER KEITH EUGENE

Receipt No. PPIN 18263

Sec-19 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 546

PT SW SW W OF RD

Deed Book- 304 Deed Page- 276

Parcel# - 044R-19-00-007.20

Acres 2.20

**TOTAL TAX & COST 64.29

—————————

PARNELL FELICA KENYETTA

Receipt No. PPIN 18131

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 547

PT S2 SE4

Deed Book- 302 Deed Page- 257

Parcel# - 057H-27-00-079.16

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 87.11

—————————

PARSONS BRUCE ETUX MARTHA

Receipt No. PPIN 17545

Sec-25 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 548

PT SW4 NE4

Deed Book- 292 Deed Page- 14

Parcel# - 100R-25-00-002.20

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 60.73

—————————

PARTIN MARGARET J

Receipt No. PPIN 1164

Sec-11 Twnship-08N Rng-10E TD-3030

Sale Sequence 549

SE1/4 NW1/4

Deed Book- 228 Deed Page- 61

Parcel# - 025R-11-00-008.00

Acres 41.70

**TOTAL TAX & COST 151.68

—————————

PATRICK EST JOHN PEARL %

Receipt No. PPIN 9119

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 550

LT 50’E&WX100’N&S

Deed Book- 51 Deed Page- 176

Parcel# - 061G-01-00-008.00

**TOTAL TAX & COST 19.70

—————————

PATRICK LEROY

Receipt No. PPIN 9115

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 551

LOT 12 BLK 4 NICHOLSON WEST S

IDE

Deed Book- 101 Deed Page- 155

Parcel# - 061G-01-00-004.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 14.92

—————————

PATTERSON EST FRANK C

Receipt No. PPIN 9846

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 552

.34A N PART NW4 SW4

Parcel# - 069M-35-00-005.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 32.80

—————————

PAYNE RARLON RICARDO

Receipt No. PPIN 4494

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 553

LT 94’E&WX45’N&S E N.IR.ST W D

EC.ST

BLOCK 01

Deed Book- 369 Deed Page- 40

Parcel# - 057J-34-01-004.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 399.85

—————————

PEARSON ROBERT

Receipt No. PPIN 13260

Sec-27 Twnship-05N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 554

BLDG ON LEASED LAND

Parcel# - 135R-27-00-001.02

**TOTAL TAX & COST 97.71

—————————

PHILLIP TATE & CO LLC

Receipt No. PPIN 3919

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 555

BEG.1101.6WNE/CNE4S100’E30’N10

0’W30’P

BLOCK 01

Deed Book- 362 Deed Page- 635

Parcel# - 057I-34-01-005.10

**TOTAL TAX & COST 21.12

—————————

PHILLIP TATE PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 3946

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 556

12.1A NE PART NE4

BLOCK 01

Deed Book- 362 Deed Page- 634

Parcel# - 057I-34-01-034.00

Acres 12.10

**TOTAL TAX & COST 219.26

—————————

PHILLIP TATE PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 9808

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 557

.47A N PT SE4 NW4

Deed Book- 373 Deed Page- 430

Parcel# - 069L-35-00-033.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 622.81

—————————

PHILLIP TATE PROPERTIES LLC

Receipt No. PPIN 18278

Sec-01 Twnship-05N Rng-11E TD-5021

Sale Sequence 558

PT NE4 SE4

Deed Book- 362 Deed Page- 633

Parcel# - 070R-01-00-007.70

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 46.14

—————————

PHILLIPS ETAL EDMUND J JR

Receipt No. PPIN 4076

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 559

BLK 1 LS PT IN SE4 TM SCANLAN

2 ADD

BLOCK 05

Deed Book- 159 Deed Page- 5

Parcel# - 057I-34-05-002.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 31.83

—————————

PHILLIPS ETAL EDMUND J JR

Receipt No. PPIN 5290

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 560

BLK 1 LS THAT PT IN NE4 TM SCA

NLAN2ND

BLOCK 01

Deed Book- 159 Deed Page- 5

Parcel# - 057P-34-01-002.00

Acres 1.70

**TOTAL TAX & COST 60.67

—————————

PHILLIPS ETAL EDMUND J JR

Receipt No. PPIN 5324

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 561

LTS 2-3-4 BLK 5 T M SCANLAN 2N

D ADD

BLOCK 03

Deed Book- 159 Deed Page- 4

Parcel# - 057P-34-03-008.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 35.52

—————————

PHILLIPS ETAL EDMUND JR

Receipt No. PPIN 5319

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 562

BLK 6&7 T M SCANLAN 2ND ADD

BLOCK 03

Deed Book- 159 Deed Page- 3

Parcel# - 057P-34-03-003.00

Acres 2.40

**TOTAL TAX & COST 59.06

—————————

PICKENS ALMA OLIVIA

Receipt No. PPIN 5216

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 563

LTS5,6,7,8&9 BLK 4 BINGHAM S/S

ADD

BLOCK 03

Deed Book- 377 Deed Page- 268

Parcel# - 057O-34-03-028.00

**TOTAL TAX & COST 736.31

—————————

PICKENS TRACIE LATONIA

Receipt No. PPIN 7844

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 564

LTS 1&2&3 LS 16’OFF S/S BLK12

NICH AD

BLOCK 02

Deed Book- 318 Deed Page- 79

Parcel# - 061A-01-02-022.00

**TOTAL TAX & COST 179.77

—————————

PICKENS TRAICE & PICKENS

Receipt No. PPIN 7845

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 565

LTS 4&5&N1/2 LT6 BLK 12 NICH.

ADD.

BLOCK 02

Deed Book- 255 Deed Page- 64

Parcel# - 061A-01-02-024.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 391.33

—————————

PICKETT TERRELL WAYNE JR

Receipt No. PPIN 12668

Sec- 5 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 566

PT SW4 SW4 & PT NW SW & PT NE SW

Deed Book- 341 Deed Page- 706

Parcel# - 037R-05-00-008.10

Acres 16.60

*CONTINUED

—————————

PICKETT TERRELL WAYNE JR

Receipt No. PPIN 12668 1

Sec- 5 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 566

PT SW4 SW4 & PT NW SW & PT NE SW

Deed Book- 341 Deed Page- 706

Parcel# - 037R-05-00-008.10

**TOTAL TAX & COST 711.42

—————————

PIERCE JEFFERY LEWIS

Receipt No. PPIN 2295

Sec-30 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 567

2.3A(C) IN W2 SW4 SE4 E OF RD

Deed Book- 228 Deed Page- 139

Parcel# - 045R-30-00-035.00

Acres 2.30

**TOTAL TAX & COST 206.04

—————————

PIPPIN PENNY ROBERTS

Receipt No. PPIN 18860

Sec-07 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 568

PT SW4 SE4 S OF RD

Deed Book- 346 Deed Page- 506

Parcel# - 117R-07-00-001.20

Acres 7.30

**TOTAL TAX & COST 234.44

—————————

PITTS JEFF

Receipt No. PPIN 985

Sec-16 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 569

PT N2 OF SECTION H & F

LEASE EXPIRES 10/7/2023

2020-COMINED PCLS 3, 3.10, 4, 5,

5.10, 6, 7, 7.10, 8 W/THIS

Deed Book- 376 Deed Page- 116

Parcel# - 020R-16-00-002.00

Acres 297.00

**TOTAL TAX & COST 242.82

—————————

PLUMMER DEBORAH RAYANNE VEITCH

Receipt No. PPIN 95

Sec-18 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 570

PT E2 NE4 NW4

13 ACRES

Deed Book- 240 Deed Page- 444

Parcel# - 002R-18-00-001.00

Acres 13.00

**TOTAL TAX & COST 191.96

—————————

POISSO JOHN B JR

Receipt No. PPIN 6944

Sec-24 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 571

S2 SW4

Deed Book- 280 Deed Page- 753

Parcel# - 099R-24-00-061.00

Acres 71.00

**TOTAL TAX & COST 226.02

—————————

POISSO JOHN B JR

Receipt No. PPIN 16959

Sec-23 Twnship-8 Rng-12 TD-2010

Sale Sequence 572

PT SE4 SE4 SE4

Deed Book- 289 Deed Page- 107

Parcel# - 099R-23-00-039.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 76.23

—————————

PONDEROSA RANCH LLC

Receipt No. PPIN 6945

Sec-24 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 573

S2 S2 SE4

Deed Book- 369 Deed Page- 628

Parcel# - 099R-24-00-062.00

Acres 35.50

**TOTAL TAX & COST 123.94

—————————

PONDEROSA RANCH LLC

Receipt No. PPIN 6946

Sec-25 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 574

28.27A(C)IN N2 NE4 E OF CREEK

Deed Book- 369 Deed Page- 628

Parcel# - 100R-25-00-001.00

Acres 28.27

**TOTAL TAX & COST 102.38

—————————

PONDEROSA RANCH LLC

Receipt No. PPIN 7605

Sec-30 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 575

4A N2 NW4 NW4

Deed Book- 369 Deed Page- 628

Parcel# - 113R-30-00-009.00

Acres 4.20

**TOTAL TAX & COST 18.74

—————————

PONDEROSA RANCH LLC

Receipt No. PPIN 14309

Sec-25 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 576

PT NE4 NE4

Deed Book- 369 Deed Page- 628

Parcel# - 100R-25-00-001.10

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 5.87

—————————

PONDEROSA RANCH LLC

Receipt No. PPIN 21183

Sec-19 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 577

PT S2 SW SW W ROAD

Deed Book- 369 Deed Page- 628

Parcel# - 112R-19-00-020.20

Acres 10.20

**TOTAL TAX & COST 386.34

—————————

POSEY JOHNNY W ETUX

Receipt No. PPIN 2421

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 578

3A NW/C NE NE LS .11A NW/C LS

A LOT

Deed Book- 230 Deed Page- 421

Parcel# - 046R-05-00-003.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 18.33

—————————

POWELL LISA ANGELA MCCOY

Receipt No. PPIN 8965

Sec-12 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 579

SW4 SE4

Deed Book- 319 Deed Page- 631

Parcel# - 137R-12-00-034.00

Acres 38.00

**TOTAL TAX & COST 136.78

—————————

PRECISION PAINT BODY & AUTO LLC

Receipt No. PPIN 3595

Sec-28 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 580

3.18A E PART SE4 SW4

Deed Book- 361 Deed Page- 251

Parcel# - 057E-28-00-006.00

Acres 3.10

**TOTAL TAX & COST 319.09

—————————

PRECISION PAINT BODY & AUTO LLC

Receipt No. PPIN 3617

Sec-28 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 581

1.2A NW COR SW4 SE4

Deed Book- 361 Deed Page- 251

Parcel# - 057F-28-00-014.00

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 226.68

—————————

PRUITT DONNA

Receipt No. PPIN 15199

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 582

PT LOT 3

Deed Book- 252 Deed Page- 275

Parcel# - 069M-35-00-041.01

**TOTAL TAX & COST 470.62

—————————

QUIMBY ROBERT BLAND

Receipt No. PPIN 14097

Sec-20 Twnship-06N Rng-10E TD-4710

Sale Sequence 583

PT SW4

2019-CHANGED PARCEL # & TAXING

DISTRICT PER NEW CITY LIMITS

Deed Book- 279 Deed Page- 277

Parcel# - 008S-20-00-006.20

Acres 47.50

**TOTAL TAX & COST 238.47

—————————

QUIMBY ROBERT BLAND

Receipt No. PPIN 14397

Sec-29 Twnship-06N Rng-10E TD-4710

Sale Sequence 584

PT NE4 NW4 N OF HWY & PT NW4 NW4 N

OF HWY

2019-CHANGED PARCEL # & TAXING

DISTRICT PER NEW CITY LIMITS

Deed Book- 279 Deed Page- 277

Parcel# - 009S-29-00-001.20

Acres 14.00

**TOTAL TAX & COST 1615.43

—————————

RASH ANGIE RENEE

Receipt No. PPIN 10140

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 585

S 135’ LTS 2,3,4 & 5 BLK 13 HU

NTER AD

BLOCK 05

Deed Book- 239 Deed Page- 457

Parcel# - 073D-06-05-004.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 443.53

—————————

REDWOOD DEMETREK D

Receipt No. PPIN 20470

Sec-10 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 586

PART E2 NE4 SE4

Deed Book- 349 Deed Page- 462

Parcel# - 049R-10-00-009.40

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 40.14

—————————

RETTBERG EDDIE LEE

Receipt No. PPIN 10073

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 587

LT12 BLK3 JAMES ADD LS LT NE C

OR

BLOCK 03

Deed Book- 371 Deed Page- 289

Parcel# - 073D-06-03-006.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 690.76

—————————

RICE A ETOILE ESTATE

Receipt No. PPIN 4333

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 588

.88A SE PT NW4 NE4

BLOCK 01

Deed Book- 125 Deed Page- 16

Parcel# - 057K-33-01-046.00

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 747.69

—————————

RICHARDSON KEN

Receipt No. PPIN 16746

Sec-16 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 589

PT SECT HUNTING & FISHING LEASE

LEASE EXPIRES 7/1/2022

Deed Book- 373 Deed Page- 100

Parcel# - 056R-16-00-002.30

Acres 567.00

**TOTAL TAX & COST 582.62

—————————

RIGDON BONNIE J

Receipt No. PPIN 11634

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 590

.52A NE PT BLK2 JAMES ADD

BLOCK 02

Deed Book- 256 Deed Page- 381

Parcel# - 073D-06-02-013.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 556.84

—————————

RIGDON MARY SMITH

Receipt No. PPIN 4025

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 591

.22A W WOOD ST W2 NE4

BLOCK 02

Deed Book- 324 Deed Page- 689-693

Parcel# - 057I-34-02-027.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 940.39

—————————

RIGDON WILLIS F

Receipt No. PPIN 7914

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 592

LT NE/C BLK 1 NICH SUB

BLOCK 03

Deed Book- 160 Deed Page- 355

Parcel# - 061A-01-03-021.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 1787.03

—————————

RIGDON WILLIS F

Receipt No. PPIN 7918

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-3930

Sale Sequence 593

LTINBLK1NICHSUB&BLK7NICHADDDB2

BLOCK 03

Deed Book- 221 Deed Page- 615

Parcel# - 061A-01-03-024.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1355.12

—————————

RILEY ROBERT E

Receipt No. PPIN 9850

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 594

.63A NE PT SW4

Deed Book- 253 Deed Page- 712

Parcel# - 069M-35-00-008.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 142.69

—————————

ROBERTS GENEVA G (LE)

Receipt No. PPIN 6396

Sec-10 Twnship-06N Rng-12E TD-5010

Sale Sequence 595

E2 NW4 NE4 N OF RD

Deed Book- 296 Deed Page- 537

Parcel# - 091R-10-00-003.00

Acres 13.10

**TOTAL TAX & COST 49.14

—————————

ROBERTSON ROBBIE DOUGLAS

Receipt No. PPIN 5718

Sec-31 Twnship-07N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 596

2.5A(C) SE COR NW4 SW4

Deed Book- 330 Deed Page- 94

Parcel# - 078R-31-00-023.00

Acres 2.30

**TOTAL TAX & COST 795.44

—————————

ROBINSON ALFREDA GRESSETT

Receipt No. PPIN 8221

Sec-20 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 597

410’E SD SE NW N PUB RD

Deed Book- 122 Deed Page- 381

Parcel# - 118R-20-00-004.00

Acres 8.50

**TOTAL TAX & COST 655.82

—————————

ROBINSON MARY ALICE

Receipt No. PPIN 1664

Sec-25 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 598

PT SE4 SE4

Deed Book- 241 Deed Page- 323

Parcel# - 033R-25-00-042.00

Acres 1.90

**TOTAL TAX & COST 58.54

—————————

ROBINSON TOMMY GEORGE

Receipt No. PPIN 3941

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 599

LOT 2 BLOCK 4 BANKS ADD

BLOCK 01

Deed Book- 153 Deed Page- 346

Parcel# - 057I-34-01-029.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1011.60

—————————

ROEBUCK AMY B

Receipt No. PPIN 5861

Sec- 5 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 600

A LOT IN SE4 NE4 & PT W2 N2 NE4 SE4

Deed Book- 367 Deed Page- 196

Parcel# - 082R-05-00-006.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 39.62

—————————

ROSE BILLY JOE

Receipt No. PPIN 16271

Sec-35 Twnship-6N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 601

PT SE4 NE4 NE4

Deed Book- 279 Deed Page- 174

Parcel# - 106R-35-00-002.07

Acres 1.50

**TOTAL TAX & COST 112.14

—————————

ROSE WALTER GEORGE

Receipt No. PPIN 12579

Sec-35 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 602

3A SE COR NE4 NE4

Deed Book- 201 Deed Page- 278

Parcel# - 106R-35-00-002.10

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 84.53

—————————

ROWZEE CARLEE ESTATE

Receipt No. PPIN 10788

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 603

A LOT 190’E & W BY 190’ N&S

BEG IN N2 SE

Deed Book- 327 Deed Page- 502

Parcel# - 106P-36-00-057.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 107.67

—————————

ROWZEE EST CAP

Receipt No. PPIN 5738

Sec- 5 Twnship-06N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 604

NE4 SE4

Deed Book- 79 Deed Page- 124

Parcel# - 079R-05-00-009.00

Acres 41.40

**TOTAL TAX & COST 149.71

—————————

RURAL HOUSING SERVICE

Receipt No. PPIN 12495

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 605

LT 6 HUGH’S HILLSIDE SUB

2019-NAME CHANGE

BLOCK 02

Deed Book- 375 Deed Page- 318

Parcel# - 057K-33-02-017.60

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 1136.56

—————————

RUSHING BRENDA

Receipt No. PPIN 20459

Sec-16 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 606

PT E2 NE4 N OF HWY

Deed Book- 348 Deed Page- 725

Parcel# - 017R-16-00-003.20

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 149.47

—————————

RUSHING BRETT

Receipt No. PPIN 14294

Sec-33 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 607

PT S2 NE4 E OF HWY & S OF RD

Deed Book- 380 Deed Page- 162

Parcel# - 096R-33-00-003.20

Acres 12.20

**TOTAL TAX & COST 43.53

—————————

RUSHING FELICIA M

Receipt No. PPIN 10016

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 608

ALT11RODS E&WX25.5RODS N&S W/S

E2 LT2

BLOCK 02

Deed Book- 368 Deed Page- 180

Parcel# - 073D-06-02-005.10

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 436.82

—————————

RUSHING FELICIA M

Receipt No. PPIN 10131

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 609

60’ N SD LT 6 BLK 4 NICH ADD

BLOCK 04

Deed Book- 368 Deed Page- 180

Parcel# - 073D-06-04-031.00

**TOTAL TAX & COST 152.09

—————————

RUSSELL MARGARET MCGEE

Receipt No. PPIN 2982

Sec-21 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 610

2.7A IN S2 S2 SE4 E OF RD

Deed Book- 316 Deed Page- 104

Parcel# - 056R-21-00-043.00

Acres 2.70

**TOTAL TAX & COST 162.11

—————————

RUSSELL TABITHA D

Receipt No. PPIN 4360

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 611

LOT 3 BLK 1 LS PT IN SEC 34 HO

YE SUB

BLOCK 01

Deed Book- 360 Deed Page- 133

Parcel# - 057K-33-01-076.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 1035.14

—————————

RUSSELL TABITHA D

Receipt No. PPIN 4664

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 612

LT3 BLK1 HOYE SUB LS PT IN SEC

33

BLOCK 03

Deed Book- 360 Deed Page- 133

Parcel# - 057J-34-03-045.00

**TOTAL TAX & COST 73.24

—————————

RUSSELL WILLIAM MACK

Receipt No. PPIN 7337

Sec-26 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 613

S2 SW4 SE4 & SE4 SE4 W HWY LS

1.58A

Deed Book- 351 Deed Page- 420

Parcel# - 106R-26-00-029.00

Acres 20.20

**TOTAL TAX & COST 688.78

—————————

RUTLAND RITA HAMIL

Receipt No. PPIN 3388

Sec-35 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 614

31.73A(C) IN NW4 NW4 N OF RD

Deed Book- 368 Deed Page- 575

Parcel# - 063R-35-00-007.00

Acres 30.50

**TOTAL TAX & COST 4.07

—————————

SAID GAMAL

Receipt No. PPIN 12350

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 615

.51A NW COR SW4

Deed Book- 350 Deed Page- 367

Parcel# - 106O-36-00-009.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 710.94

—————————

SANFORD STEWART GILES

Receipt No. PPIN 254

Sec-29 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 616

NE1/4 NE1/4 & 1A NE COR NW1/4

NE1/4

Deed Book- 364 Deed Page- 117

Parcel# - 006R-29-00-001.00

Acres 41.00

**TOTAL TAX & COST 147.31

—————————

SANFORD STEWART GILES

Receipt No. PPIN 858

Sec-28 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 617

E2 SE NW

Deed Book- 363 Deed Page- 60

Parcel# - 018R-28-00-006.00

Acres 20.50

**TOTAL TAX & COST 496.34

—————————

SCALLAN ETAL MARJORIE LE

Receipt No. PPIN 4503

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 618

LTS5,6,7,8&12.5’S/SLT4 N/S ADD

BLK 5

BLOCK 01

Deed Book- 276 Deed Page- 89

Parcel# - 057J-34-01-012.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 748.34

—————————

SCARBROUGH MARY A HARDY

Receipt No. PPIN 18585

Sec-01 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 619

PT LOT 20 W OF ROAD 109’X109’

Deed Book- 307 Deed Page- 724

Parcel# - 097R-01-00-015.07

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 21.31

—————————

SCL LLC

Receipt No. PPIN 13534

Sec-33 Twnship-05N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 620

13.6 A N/S NW4 NE4

224/412 255/48 255/50

Deed Book- 379 Deed Page- 272

Parcel# - 024R-33-00-002.40

Acres 13.60

**TOTAL TAX & COST 4.26

—————————

SCOTT MARJORIE

Receipt No. PPIN 4332

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 621

LOT 5 LS 62.5’ OFF E SD & ALL

LT 6

BLOCK 01

Deed Book- 332 Deed Page- 235

Parcel# - 057K-33-01-045.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 742.84

—————————

SCOTT WALTER GLENN SR

Receipt No. PPIN 8088

Sec-19 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 622

SE PT SE4 SE4 E OF CREEK

162’X303’

Deed Book- 305 Deed Page- 267

Parcel# - 115R-19-00-014.00

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 17.65

—————————

SCOTT WALTER GLENN SR

Receipt No. PPIN 8113

Sec-29 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 623

15A N PT NW4 NW4

Deed Book- 305 Deed Page- 267

Parcel# - 116R-29-00-004.00

Acres 15.00

**TOTAL TAX & COST 199.74

—————————

SESSUMS RONALD DARWIN ESTATE

Receipt No. PPIN 1258

Sec-24 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 624

PT NW SE NE SE LESS 19 A N & E

SIDE

Deed Book- 326 Deed Page- 332

Parcel# - 026R-24-00-019.00

Acres 41.60

**TOTAL TAX & COST 827.85

—————————

SHAW MICHAEL SHANE

Receipt No. PPIN 3896

Sec-12 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 625

NE4 NE4 W HWY & N CRK LS A 12’

STRIP

Deed Book- 374 Deed Page- 234

Parcel# - 067R-12-00-002.00

Acres 2.30

**TOTAL TAX & COST 25.97

—————————

SIMMONS VICKEY T

Receipt No. PPIN 5890

Sec- 6 Twnship-05N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 626

PT W2 W2 SW4

Deed Book- 369 Deed Page- 606

Parcel# - 082R-06-00-018.30

Acres 6.00

**TOTAL TAX & COST 92.17

—————————

SIMPSON SADIE CHRISTINE A

Receipt No. PPIN 4738

Sec-14 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 627

1.2A(C) E2 SW4 SE4

Deed Book- 164 Deed Page- 401

Parcel# - 071R-14-00-032.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 164.29

—————————

SIMS DOUGLAS

Receipt No. PPIN 9728

Sec-26 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 628

.4A N OLD HICK.RD S2 SW4

Deed Book- 344 Deed Page- 306

Parcel# - 069E-26-00-024.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 881.37

—————————

SINGLETON SELBY M

Receipt No. PPIN 12991

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 629

.3A NW PT SW4 SW4

Deed Book- 315 Deed Page- 592

Parcel# - 069M-35-00-072.10

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 1135.27

—————————

SKINNER JOEL C JR

Receipt No. PPIN 12923

Sec- 4 Twnship-05N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 630

1A NW PT NE4 NW4

Deed Book- 350 Deed Page- 152

Parcel# - 058D-04-00-002.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 843.62

—————————

SKINNER JOHN KENNETH

Receipt No. PPIN 9239

Sec-24 Twnship-07N Rng-11E TD-3510

Sale Sequence 631

1A SE PT SE4 NE4

Deed Book- 363 Deed Page- 745

Parcel# - 065I-24-00-015.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 295.04

—————————

SKINNER KELLY L

Receipt No. PPIN 16483

Sec-7 Twnship-8 Rng-13 TD-2010

Sale Sequence 632

PT S2 NW4 SW4 W OF RD

Deed Book- 314 Deed Page- 699

Parcel# - 111R-07-00-011.30

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 637.22

—————————

SKINNER MICHEAL WAYNE

Receipt No. PPIN 13181

Sec-16 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 633

3.6A NW COR NE4 NW4

LEASE EXPIRES 4/20/2020

Deed Book- 355 Deed Page- 296

Parcel# - 086R-16-00-004.20

Acres 3.60

**TOTAL TAX & COST 52.26

—————————

SLATTERY SARAH JONES ESTATE

Receipt No. PPIN 15531

Sec-31 Twnship-06N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 634

PT W2 SW4 SW4

Deed Book- 263 Deed Page- 71

Parcel# - 081R-31-00-010.02

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 303.27

—————————

SMITH ANGELA SCARBROUGH

Receipt No. PPIN 19299

Sec-29 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 635

PT NE4 NW4 & PT SE4 NW4

Deed Book- 323 Deed Page- 668

Parcel# - 003R-29-00-003.70

Acres 2.40

**TOTAL TAX & COST 65.59

—————————

SMITH BERTHA MAE

Receipt No. PPIN 3545

Sec-24 Twnship-07N Rng-11E TD-3510

Sale Sequence 636

.84A(C) NW PT NE4 NE4

Deed Book- 169 Deed Page- 638

Parcel# - 065S-24-00-002.00

Acres .84

**TOTAL TAX & COST 55.10

—————————

SMITH BRANDI

Receipt No. PPIN 19774

Sec-05 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 637

2 AC NW4 LT 16 & PT LT 13 S/OLD PUB

RD

Deed Book- 362 Deed Page- 643

Parcel# - 073R-05-00-031.01

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 35.55

—————————

SMITH CHRISTOPHER L

Receipt No. PPIN 17484

Sec-29 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 638

PT NE4 NW4 & PT SE4 NW4

Deed Book- 357 Deed Page- 497

Parcel# - 003R-29-00-003.50

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 101.14

—————————

SMITH EARL JUNIUS ESTATE

Receipt No. PPIN 6037

Sec- 4 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 639

1A NW PT LOT 10

Deed Book- 115 Deed Page- 598

Parcel# - 085R-04-00-015.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 810.08

—————————

SMITH FERR ETAL

Receipt No. PPIN 140

Sec-29 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 640

PT NE4 SE4

Deed Book- 289 Deed Page- 387

Parcel# - 003R-29-00-010.00

Acres 13.10

**TOTAL TAX & COST 47.49

—————————

SMITH GERALD A

Receipt No. PPIN 1435

Sec-35 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 641

PT NW4 SE4 S OF RD

Deed Book- 372 Deed Page- 275

Parcel# - 030R-35-00-009.00

Acres 35.00

**TOTAL TAX & COST 126.87

—————————

SMITH GERALD A

Receipt No. PPIN 1436

Sec-35 Twnship-07N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 642

PT NE1/4 SW1/4 & SE1/4 NW1/4 S OF

PUB RD

Deed Book- 372 Deed Page- 275

Parcel# - 030R-35-00-010.00

Acres 35.00

**TOTAL TAX & COST 127.67

—————————

SMITH GERALD ANDREW

Receipt No. PPIN 2047

Sec-18 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 643

W2 NE4 SW4 LS 4A S SD

Deed Book- 372 Deed Page- 275

Parcel# - 041R-18-00-012.00

Acres 15.30

**TOTAL TAX & COST 56.38

—————————

SMITH JAMES HAROLD

Receipt No. PPIN 16016

Sec-36 Twnship-06 Rng-13 TD-5411

Sale Sequence 644

PT LOT 1 BLK 3

Deed Book- 330 Deed Page- 369

Parcel# - 145J-36-00-025.01

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 149.17

—————————

SMITH JAMIE

Receipt No. PPIN 17146

Sec-01 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 645

PT NW4 SW4 NE4

Deed Book- 347 Deed Page- 537

Parcel# - 031R-01-00-001.60

Acres 2.50

**TOTAL TAX & COST 157.64

—————————

SMITH KATONNA T

Receipt No. PPIN 19090

Sec-10 Twnship-06N Rng-12E TD-5010

Sale Sequence 646

1.5A IN SE4 SW4

Deed Book- 316 Deed Page- 762

Parcel# - 091R-10-00-016.15

Acres 1.50

**TOTAL TAX & COST 58.14

—————————

SMITH MICHAEL

Receipt No. PPIN 9986

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 647

LT 3 LS 20’ N SD & LT 4 FREEMA

N EST

Deed Book- 369 Deed Page- 560

Parcel# - 073C-06-00-052.00

Acres .48

**TOTAL TAX & COST 3963.96

—————————

SMITH MICHAEL R

Receipt No. PPIN 10217

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 648

LT 2 LS 20’E/E &N2 LT3 BLK12 H

UNTER A

BLOCK 06

Deed Book- 376 Deed Page- 710

Parcel# - 073D-06-06-006.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 26.67

—————————

SMITH OLIVIA DURR

Receipt No. PPIN 10270

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-1930

Sale Sequence 649

LT35’E&WX85’N&S BLK3 L S JAMES

ADD

BLOCK 01

Deed Book- 125 Deed Page- 230

Parcel# - 073E-06-01-046.00

**TOTAL TAX & COST 26.83

—————————

SMITH OLIVIA DURR

Receipt No. PPIN 12784

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-1930

Sale Sequence 650

.24A NW PT LOT 12

BLOCK 01

Deed Book- 207 Deed Page- 344

Parcel# - 073E-06-01-006.30

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 1321.10

—————————

SMITH TESSA WALTON

Receipt No. PPIN 10227

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 651

LT N RR E OLD DEC RD

BLOCK 01

Deed Book- 341 Deed Page- 99

Parcel# - 073E-06-01-003.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 620.63

—————————

SMITH WILLIAM T

Receipt No. PPIN 21539

Sec-09 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 652

PT E2 NW N OF ROAD

2020-NEW PCL SPLIT FROM PCL 2.30

Deed Book- 375 Deed Page- 459

Parcel# - 124R-09-00-002.50

Acres 10.80

**TOTAL TAX & COST 44.98

—————————

SNAPP AARON DESHAWN

Receipt No. PPIN 6372

Sec- 9 Twnship-06N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 653

BNW/CNESE E378’PFBE150’S150’W1

50’NPOB

Deed Book- 380 Deed Page- 304

Parcel# - 091R-09-00-018.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 126.29

—————————

SNOWDEN CLEO FITZGERALD

Receipt No. PPIN 9460

Sec-11 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 654

1A NW PT NE4 SE4 S OF RD

Deed Book- 196 Deed Page- 844

Parcel# - 143R-11-00-013.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 39.62

—————————

SNOWDEN PATRICIA ANNE LIONS

Receipt No. PPIN 19198

Sec-23 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 655

PT NE4 PT SE4 NW4 & PT N2 SE4

Deed Book- 320 Deed Page- 498

Parcel# - 068S-23-00-006.20

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 306.58

—————————

SORRELLS GLENETTA BROWN

Receipt No. PPIN 8434

Sec-10 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 656

5A SE PT NE4 NE4

Deed Book- 210 Deed Page- 505

Parcel# - 124R-10-00-005.00

Acres 4.60

**TOTAL TAX & COST 140.69

—————————

SPENCE DANNY ONEAL JR

Receipt No. PPIN 8456

Sec-21 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 657

5.51A(C) W2 SW4 SW4

Deed Book- 363 Deed Page- 353

Parcel# - 125R-21-00-011.00

Acres 5.50

**TOTAL TAX & COST 1334.28

—————————

STANFORD CHESTER L JR

Receipt No. PPIN 5397

Sec-29 Twnship-08N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 658

.75A NE PT NW4 SW4

Deed Book- 253 Deed Page- 286

Parcel# - 075R-29-00-017.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 15.92

—————————

STEELE HANNAH

Receipt No. PPIN 10985

Sec-36 Twnship-06N Rng-13E TD-5411

Sale Sequence 659

5.67A W PT NW4

2019-COMBINED THIS W/PCL 37

Deed Book- 368 Deed Page- 486

Parcel# - 145J-36-00-038.00

Acres 3.50

**TOTAL TAX & COST 119.27

—————————

STEELE HANNAH

Receipt No. PPIN 11003

Sec-35 Twnship-06N Rng-13E TD-5411

Sale Sequence 660

1.26A E PT NE4

Deed Book- 370 Deed Page- 498

Parcel# - 145K-35-00-016.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 32.60

—————————

STEVENS DAWN DANIELS

Receipt No. PPIN 20394 1

Sec-27 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 661

PT N2 NE4 NE4 W OF ROAD

Deed Book- 347 Deed Page- 237

Parcel# - 132R-27-00-001.70

**TOTAL TAX & COST 313.50

—————————

STEWART CHRISTOPHER D

Receipt No. PPIN 18757

Sec-01 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 662

1AC NW4 NW4 E OF RD

Deed Book- 311 Deed Page- 678

Parcel# - 031R-01-00-004.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 121.34

—————————

STEWART ROBERT F

Receipt No. PPIN 3593

Sec-28 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 663

.67A NE COR SE4 SW4 S OF HWAY

Deed Book- 339 Deed Page- 772

Parcel# - 057E-28-00-004.00

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 1317.89

—————————

STEWART SHERRI

Receipt No. PPIN 8902

Sec- 2 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 664

PT LT4 S & W OF RD

Deed Book- 369 Deed Page- 285

Parcel# - 136R-02-00-005.00

Acres 6.20

**TOTAL TAX & COST 134.82

—————————

STOKES JESSICA MYERS

Receipt No. PPIN 928

Sec- 4 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 665

PT S2 NE4 SW4 & PT N2 SE4 SW4

Deed Book- 323 Deed Page- 200

Parcel# - 019R-04-00-029.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 39.37

—————————

STRANGE JESSIE ELI

Receipt No. PPIN 7666

Sec-32 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 666

NE4 NW4 & NW4 NE4 W RD LS 1.75

A NE/C

Deed Book- 217 Deed Page- 300

Parcel# - 113R-32-00-010.00

Acres 52.00

**TOTAL TAX & COST 1435.14

—————————

STREET CHARLES HOWARD JR

Receipt No. PPIN 4620

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 667

B75’NSW/CBLK18N75’E180’S75’WPO

BBLK18

BLOCK 02

Deed Book- 368 Deed Page- 330

Parcel# - 057J-34-02-052.00

Acres .25

**TOTAL TAX & COST 585.32

—————————

STREET LLC

Receipt No. PPIN 8974

Sec-13 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 668

SE4NE4&SW4NE4 N RD LS5.3AW/S L

S1A S/S

Deed Book- 362 Deed Page- 786

Parcel# - 138R-13-00-007.00

Acres 104.00

**TOTAL TAX & COST 4453.05

—————————

STRICKLAND ROBERT W

Receipt No. PPIN 17612 1

Sec-10 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 669

PT NE4 SE4

Deed Book- 333 Deed Page- 713

Parcel# - 013R-10-00-017.10

**TOTAL TAX & COST 923.87

—————————

SULLIVAN RUSSELL WAYNE

Receipt No. PPIN 20249

Sec-36 Twnship-08N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 670

8 A E SD SW4 SE4

Deed Book- 347 Deed Page- 476

Parcel# - 063R-36-00-025.20

Acres 8.00

**TOTAL TAX & COST 268.54

—————————

TATE HOLDINGS LLC

Receipt No. PPIN 5807

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 671

14.46A(C) E2 SW4

Deed Book- 362 Deed Page- 640

Parcel# - 080R-19-00-013.00

Acres 14.40

**TOTAL TAX & COST 212.35

—————————

TATE LAND COMPANY LLC

Receipt No. PPIN 8968

Sec-12 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 672

2A M/L SE PT SE4 SE4

Deed Book- 362 Deed Page- 632

Parcel# - 137R-12-00-037.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 35.09

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 1533

Sec-13 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 673

N1/2 SE4 N OF OLD PUB RD LS 2A

SE COR

Deed Book- 373 Deed Page- 434

Parcel# - 032R-13-00-018.00

Acres 35.60

**TOTAL TAX & COST 133.88

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 4677

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 674

.18A NE PT BLK 17 S/S ADD

BLOCK 03

Deed Book- 373 Deed Page- 433

Parcel# - 057J-34-03-057.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 65.48

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 4955

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 675

LT 180’E&W X 75’N&S NW SE

BLOCK 02

Deed Book- 347 Deed Page- 270

Parcel# - 057N-33-02-044.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 461.49

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 5150

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5820

Sale Sequence 676

LT175’E&WX141’N&SNE4SW4

BLOCK 01

Deed Book- 357 Deed Page- 132

Parcel# - 057O-34-01-021.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 512.49

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 7873

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 677

B.SE/CLT3E50’N124’W50’SPOBBLK4

NICHW/S

BLOCK 02

Deed Book- 373 Deed Page- 431

Parcel# - 061A-01-02-052.50

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 7.77

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 15233

Sec-28 Twnship-05N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 678

PT NW4 NE4 NW4

Deed Book- 357 Deed Page- 136

Parcel# - 096R-28-00-004.90

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 28.64

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 16724

Sec-29 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 679

NE OF SW4 SW4 N OF RD LESS 2 1/2 AC

Deed Book- 343 Deed Page- 34

Parcel# - 113R-29-00-014.20

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 21.31

—————————

TATE LYLE

Receipt No. PPIN 19131

Sec-15 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 680

PT NW SW W OF ROAD

Deed Book- 357 Deed Page- 137

Parcel# - 131R-15-00-009.09

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 13.25

—————————

TATE PHILLIP

Receipt No. PPIN 9889

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 681

E2 LOT 2 BOUNDS SURVEY

Deed Book- 373 Deed Page- 432

Parcel# - 069M-35-00-048.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 25.59

—————————

TATE PHILLIP B

Receipt No. PPIN 18533

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 682

.6 AC NW PT SE4 NE4 S RR ST

Deed Book- 368 Deed Page- 434

Parcel# - 057K-33-02-007.02

Acres .80

**TOTAL TAX & COST 79.25

—————————

TAYLOR TRACEY

Receipt No. PPIN 14030

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 683

A LOT IN NW4 SE4

Deed Book- 257 Deed Page- 541

Parcel# - 106P-36-00-046.10

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 28.33

—————————

THAMES BILLY JACKSON JR ESTATE

Receipt No. PPIN 11451

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 684

LT 244.98’X102.64’X285.3’X242.

2’BLK4

BLOCK 01

Deed Book- 303 Deed Page- 351

Parcel# - 057I-34-01-081.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1091.08

—————————

THOMPSON BRANDI

Receipt No. PPIN 11521

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 685

LT 50’E&WX75’N&S NW PT BLK1 MC

NEIL AD

BLOCK 06

Deed Book- 369 Deed Page- 594

Parcel# - 057P-34-06-005.00

**TOTAL TAX & COST 34.15

—————————

THOMPSON BRANDI N

Receipt No. PPIN 5365

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 686

.21A S ST NW PT SE4 BLK5&6 MCN

BLOCK 06

Deed Book- 369 Deed Page- 590

Parcel# - 057P-34-06-006.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 490.58

—————————

THOMPSON DERIC & BRANDI

Receipt No. PPIN 6462

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 687

125’E&WX80’N&SBLK10 MCNEIL DB1

BLOCK 09

Deed Book- 369 Deed Page- 581

Parcel# - 057P-34-09-002.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 68.68

—————————

THORNE CHRISTOPHER ALLEN

Receipt No. PPIN 11815

Sec-11 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 688

1A E2 NW4 S OF RD

Deed Book- 289 Deed Page- 770

Parcel# - 064R-11-00-010.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 703.74

—————————

THORNTON ANTHONY DALE

Receipt No. PPIN 18597

Sec-35 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 689

PT NE NE 97’X128’

Deed Book- 375 Deed Page- 232

Parcel# - 106R-35-00-002.08

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 91.49

—————————

THRASH CHARLES CECIL

Receipt No. PPIN 12858

Sec- 6 Twnship-08N Rng-10E TD-3010

Sale Sequence 690

1A NE PART SW1/4 NE1/4

Deed Book- 210 Deed Page- 429

Parcel# - 001R-06-00-001.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 39.62

—————————

TILLMAN PATRICIA ANN

Receipt No. PPIN 5889

Sec- 6 Twnship-05N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 691

1A W2 SW4 N OF RD

Deed Book- 369 Deed Page- 238

Parcel# - 082R-06-00-018.20

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 78.04

—————————

TIMS JESSIE EARL

Receipt No. PPIN 9201

Sec- 1 Twnship-08N Rng-11E TD-1930

Sale Sequence 692

.98A SW4 SE4

Deed Book- 336 Deed Page- 591

Parcel# - 061H-01-00-047.00

Acres .90

**TOTAL TAX & COST 24.46

—————————

TINGLE KATRINA R

Receipt No. PPIN 4927 1

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 693

LOT 1 BLK 1 ORCHARD PARK SUB

BLOCK 02

Deed Book- 257 Deed Page- 514

Parcel# - 057N-33-02-016.00

**TOTAL TAX & COST 232.78

—————————

TINGLE WILLIAM H

Receipt No. PPIN 4112

Sec-13 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 694

PART SE NE

Deed Book- 302 Deed Page- 397

Parcel# - 068R-13-00-015.00

Acres 5.20

**TOTAL TAX & COST 120.22

—————————

TINGLE WILLIAM H

Receipt No. PPIN 14245

Sec-13 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 695

PT SE4 NE4

Deed Book- 299 Deed Page- 139

Parcel# - 068R-13-00-011.70

Acres 2.90

**TOTAL TAX & COST 76.74

—————————

TINGLE WILLIAM H

Receipt No. PPIN 14555

Sec-13 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 696

PT SE4 NE4

Deed Book- 353 Deed Page- 382

Parcel# - 068R-13-00-015.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 40.81

—————————

TODD DAVID DEWAYNE SR

Receipt No. PPIN 8749

Sec-27 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 697

PT E2 SE4 SW4

Deed Book- 343 Deed Page- 773

Parcel# - 132R-27-00-019.00

Acres 2.90

**TOTAL TAX & COST 708.13

—————————

TOWER FINANCE CO INC

Receipt No. PPIN 4066

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 698

LOT 3 BLK 5 EAST CHURCH

45’X150’

BLOCK 04

Deed Book- 288 Deed Page- 555

Parcel# - 057I-34-04-022.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 39.06

—————————

TOWER FINANCE CO INC

Receipt No. PPIN 12530

Sec- 6 Twnship-05N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 699

1A S RD SW4 SW4

Deed Book- 249 Deed Page- 448

Parcel# - 082R-06-00-018.90

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 40.52

—————————

TOWER FINANCE CO INC ETAL

Receipt No. PPIN 10769

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5611

Sale Sequence 700

115’E&W X 52.5’N&S NE4 SE4

Deed Book- 265 Deed Page- 193

Parcel# - 106P-36-00-036.10

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 21.99

—————————

TOWNSEND JAMES PRENISETA

Receipt No. PPIN 5063

Sec- 7 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 701

NE4 SE4

Deed Book- 376 Deed Page- 584

Parcel# - 073R-07-00-014.00

Acres 40.00

**TOTAL TAX & COST 164.57

—————————

TOWNSEND JAMES PRENISETA

Receipt No. PPIN 5076

Sec- 8 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 702

S2NWLS4ANE/CLS8ASE/C&NWSW&10AN

SDNESW

Deed Book- 376 Deed Page- 584

Parcel# - 073R-08-00-007.00

Acres 123.00

**TOTAL TAX & COST 1086.31

—————————

TROUT TERRANCE & ELIZABETH

Receipt No. PPIN 14718

Sec-16 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 703

.07 A IN SE4 SE4 SE4 N OF RD

Deed Book- 299 Deed Page- 655

Parcel# - 020R-16-00-010.20

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 702.54

—————————

TROUT TERRANCE & ELIZABETH

Receipt No. PPIN 15631

Sec-16 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 704

A LOT IN SE SE SE N OF RD

Deed Book- 299 Deed Page- 655

Parcel# - 020R-16-00-010.30

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 48.96

—————————

TUNE CLAYTON LEE JR

Receipt No. PPIN 13100

Sec- 2 Twnship-08N Rng-10E TD-3030

Sale Sequence 705

2A W PART NW4 NW4

Deed Book- 298 Deed Page- 427

Parcel# - 025R-02-00-005.10

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 140.25

—————————

VANDERBILT MORTGAGE & FINANCE

Receipt No. PPIN 19188

Sec-17 Twnship-06N Rng-10E TD-4010

Sale Sequence 706

PT SW SE

2019-NAME CH

Deed Book- 375 Deed Page- 163

Parcel# - 008R-17-00-016.01

Acres 1.50

**TOTAL TAX & COST 902.19

—————————

VAUGHN WAYNE

Receipt No. PPIN 19431

Sec-34 Twnship-07N Rng-10E TD-4010

Sale Sequence 707

PT SE NW S & W OF ROAD

Deed Book- 356 Deed Page- 544

Parcel# - 018R-34-00-009.40

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 254.26

—————————

WADE KIZZIE ETAL

Receipt No. PPIN 19163

Sec-03 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 708

PT LT 15

Deed Book- 320 Deed Page- 224

Parcel# - 123R-03-00-003.03

Acres 9.00

**TOTAL TAX & COST 36.88

—————————

WAGNER JOSEPH T

Receipt No. PPIN 12083

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5611

Sale Sequence 709

E2 NW N HWY 80 LS 5A SW/C

Deed Book- 333 Deed Page- 342

Parcel# - 119L-31-00-001.00

Acres 59.00

**TOTAL TAX & COST 695.90

—————————

WAGNER JOSEPH T

Receipt No. PPIN 18344

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5611

Sale Sequence 710

ALL THE E2 NW SOUTH OF HWY 80

Deed Book- 312 Deed Page- 223

Parcel# - 119L-31-00-010.00

Acres 11.29

**TOTAL TAX & COST 48.44

—————————

WAGNER JOSEPH T

Receipt No. PPIN 18862

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5611

Sale Sequence 711

14.3A NE PT SW4

Deed Book- 312 Deed Page- 223

Parcel# - 119M-31-00-001.01

Acres 14.30

**TOTAL TAX & COST 80.95

—————————

WAGNER JOSEPH T

Receipt No. PPIN 19578

Sec-30 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 712

S 25 AC SE4 SW4

Deed Book- 328 Deed Page- 358

Parcel# - 119R-30-00-003.01

Acres 25.00

**TOTAL TAX & COST 721.15

—————————

WAGNER JOSEPH TRUITT

Receipt No. PPIN 21137

Sec-31 Twnship-06N Rng-13E TD-5011

Sale Sequence 713

PT NW4 NE4 S OF ROAD

2018-NEW PCL SPLIT FROM PCL 5

Deed Book- 365 Deed Page- 525

Parcel# - 119R-31-00-005.03

Acres 14.30

**TOTAL TAX & COST 54.69

—————————

WALKER INISHI RENEA

Receipt No. PPIN 4723

Sec-14 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 714

PT N2 SE4 NW4

Deed Book- 267 Deed Page- 283

Parcel# - 071R-14-00-018.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 108.36

—————————

WALKER JACK

Receipt No. PPIN 4237

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 715

PT W2 NE4

Deed Book- 374 Deed Page- 37

Parcel# - 069R-35-00-013.00

Acres 5.90

**TOTAL TAX & COST 161.81

—————————

WALKER JACK JR

Receipt No. PPIN 11597

Sec- 4 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 716

PT W2 SW4 140X180.6

Deed Book- 317 Deed Page- 226

Parcel# - 058R-04-00-024.00

Acres .60

*CONTINUED

—————————

WALKER JACK JR

Receipt No. PPIN 11597 1

Sec- 4 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 716

PT W2 SW4 140X180.6

Deed Book- 317 Deed Page- 226

Parcel# - 058R-04-00-024.00

**TOTAL TAX & COST 467.90

—————————

WALKER JONATHAN DAVID

Receipt No. PPIN 20596

Sec-36 Twnship-06N Rng-12E TD-5011

Sale Sequence 717

PT E2 NW4 NW4

Deed Book- 352 Deed Page- 543

Parcel# - 106R-36-00-005.40

Acres 5.50

**TOTAL TAX & COST 1092.63

—————————

WALKER L A

Receipt No. PPIN 3105

Sec- 9 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 718

.4A NW NW E RR W RD FOR RENTAL

HOUSES

Deed Book- 146 Deed Page- 9

Parcel# - 058R-09-00-010.01

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 37.47

—————————

WALKER L A

Receipt No. PPIN 15505

Sec-09 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 719

PT S2 NW4 NW4

Deed Book- 107 Deed Page- 50

Parcel# - 058R-09-00-010.05

Acres .60

**TOTAL TAX & COST 25.99

—————————

WALL BEN DAVID

Receipt No. PPIN 15488

Sec-15 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 720

PT E2 E2 SW4 N OF RD

Deed Book- 313 Deed Page- 633

Parcel# - 053R-15-00-005.02

Acres 14.00

**TOTAL TAX & COST 52.28

—————————

WALL JEANETTE

Receipt No. PPIN 15571

Sec-32 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 721

PT N2 NW4 SE4 W OF RD

Deed Book- 341 Deed Page- 628

Parcel# - 113R-32-00-021.01

Acres 4.10

**TOTAL TAX & COST 693.10

—————————

WALL JEANETTE A

Receipt No. PPIN 13623

Sec-29 Twnship-08N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 722

PT N2 SW4 SW4 BETWEEN RDS

Deed Book- 300 Deed Page- 83

Parcel# - 113R-29-00-014.05

Acres 1.80

**TOTAL TAX & COST 163.02

—————————

WALL JEANETTE JOYNER ALAWINE

Receipt No. PPIN 3166

Sec-22 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 723

4.7A IN E2 NE4 NE4

Deed Book- 282 Deed Page- 143

Parcel# - 059R-22-00-007.00

Acres 4.70

**TOTAL TAX & COST 871.22

—————————

WALTON RONNIE HUBERT

Receipt No. PPIN 3479

Sec-12 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 724

ALLLANDS&WCANALINS2NENE&SENELS

12ASE/C

Deed Book- 318 Deed Page- 26

Parcel# - 064R-12-00-008.00

Acres 31.00

**TOTAL TAX & COST 539.59

—————————

WALTON RONNIE HUBERT

Receipt No. PPIN 3483

Sec-12 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 725

12A SE COR SE4 NE4

Deed Book- 293 Deed Page- 275

Parcel# - 064R-12-00-012.00

Acres 12.00

**TOTAL TAX & COST 337.41

—————————

WALTOWER LINZA

Receipt No. PPIN 11332

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 726

.8A(C) SE/C SW4SW4

Deed Book- 217 Deed Page- 585

Parcel# - 046R-05-00-029.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 870.70

—————————

WASH INISHI RENEA

Receipt No. PPIN 20543

Sec-14 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 727

PT SE4 NW4

Deed Book- 351 Deed Page- 328

Parcel# - 071R-14-00-018.90

Acres 18.40

**TOTAL TAX & COST 70.62

—————————

WASH JOE MILTON

Receipt No. PPIN 3018

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 728

2.4A(C) W2 SE4 NW4

Deed Book- 291 Deed Page- 345

Parcel# - 057S-27-00-010.00

Acres 2.50

*CONTINUED

—————————

WASH JOE MILTON

Receipt No. PPIN 3018 1

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 728

2.4A(C) W2 SE4 NW4

Deed Book- 291 Deed Page- 345

Parcel# - 057S-27-00-010.00

**TOTAL TAX & COST 2300.38

—————————

WASH MAMIE LOU GOODMAN

Receipt No. PPIN 6258

Sec-16 Twnship-07N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 729

2A W OF RD SW4 SE4

Deed Book- 211 Deed Page- 72

Parcel# - 089R-16-00-017.00

Acres 4.00

**TOTAL TAX & COST 255.20

—————————

WASH MARJORIE KIDD

Receipt No. PPIN 9238

Sec-24 Twnship-07N Rng-11E TD-3510

Sale Sequence 730

.23A SE PT SE4 NE4

Deed Book- 363 Deed Page- 753

Parcel# - 065I-24-00-014.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 47.94

—————————

WASH ORA JONES

Receipt No. PPIN 9246

Sec-24 Twnship-07N Rng-11E TD-3510

Sale Sequence 731

.19A NE PT SE4

Deed Book- 304 Deed Page- 428

Parcel# - 065P-24-00-004.00

Acres .10

**TOTAL TAX & COST 38.69

—————————

WATERS GABRIELLE

Receipt No. PPIN 20469

Sec-32 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 732

PT E2 SE4 NE4 N OF ROAD

Deed Book- 348 Deed Page- 425

Parcel# - 045R-32-00-013.12

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 4.98

—————————

WATKINS ARRETTER B

Receipt No. PPIN 18676

Sec-21 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 733

BEG 290’W OF SE COR SE4 NW4 TH NW 9

4.8’, NE 161.2’, NW ALONG ROW 54; S

W 167.4’, S139.1’, E143.7 TO POB

Deed Book- 197 Deed Page- 115

Parcel# - 056R-21-00-020.10

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 41.30

—————————

WATKINS DANIEL SCOTT

Receipt No. PPIN 16079

Sec-10 Twnship-8 Rng-10 TD-3010

Sale Sequence 734

PT S2 NW4 & A LOT IN NE4 SW4

Deed Book- 340 Deed Page- 570

Parcel# - 013R-10-00-006.30

Acres 49.20

**TOTAL TAX & COST 399.26

—————————

WATKINS MARCUS

Receipt No. PPIN 5298

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 735

LT 1 BLK 4 T M SCANLAN 2ND ADD

BLOCK 02

Deed Book- 361 Deed Page- 796

Parcel# - 057P-34-02-001.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 68.21

—————————

WATSON PATRICK JOHN

Receipt No. PPIN 10151

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 736

LT 16 BLK 13 HUNTER ADD

BLOCK 05

Deed Book- 351 Deed Page- 66

Parcel# - 073D-06-05-015.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 591.84

—————————

WATTS HORACE

Receipt No. PPIN 9916

Sec- 2 Twnship-05N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 737

W2 NW4 NW4 E HWY 15 & N WICKWA

RE RD

Deed Book- 209 Deed Page- 390

Parcel# - 070D-02-00-003.00

Acres 2.30

**TOTAL TAX & COST 1398.96

—————————

WATTS HORACE

Receipt No. PPIN 11886

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 738

.35A SW4 NW4 N CHURCH ST

Deed Book- 199 Deed Page- 137

Parcel# - 069L-35-00-029.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 40.33

—————————

WATTS JENNIFER

Receipt No. PPIN 14856

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5020

Sale Sequence 739

PT W2 E2 W4 N OF RD

Deed Book- 245 Deed Page- 298

Parcel# - 080R-19-00-014.06

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 524.38

—————————

WATTS JENNIFER M

Receipt No. PPIN 14854

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5020

Sale Sequence 740

PT W2 NE4 SW4

Deed Book- 361 Deed Page- 461

Parcel# - 080R-19-00-014.04

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 44.26

—————————

WATTS JENNIFER MARIE

Receipt No. PPIN 14853

Sec-19 Twnship-06N Rng-12E TD-5020

Sale Sequence 741

PT W2 NE4 SW4

Deed Book- 378 Deed Page- 666

Parcel# - 080R-19-00-014.03

Acres 2.60

**TOTAL TAX & COST 44.26

—————————

WATTS PAM FORD

Receipt No. PPIN 6575

Sec- 3 Twnship-05N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 742

LOT 15 & PT LOT 14 WHITECLIFF SUB

BLOCK 02

Deed Book- 348 Deed Page- 260

Parcel# - 058B-03-02-079.00

**TOTAL TAX & COST 937.55

—————————

WATTS ROBERT SR ESTATE

Receipt No. PPIN 2423

Sec- 5 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 743

5A NE COR NW4 NE4

Deed Book- 99 Deed Page- 557

Parcel# - 046R-05-00-005.00

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 473.06

—————————

WATTS T J

Receipt No. PPIN 4239

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 744

.86A(C) W2 W2 NE4 N&W OF RDS

Deed Book- 164 Deed Page- 636

Parcel# - 069R-35-00-015.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 560.99

—————————

WATTS TONY

Receipt No. PPIN 14132

Sec-24 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 745

PT SW4 SW4

Deed Book- 233 Deed Page- 258

Parcel# - 032R-24-00-046.16

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 22.16

—————————

WAY LINDA GENTRY

Receipt No. PPIN 6910

Sec-23 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 746

1A SE PT SE4 SE4

Deed Book- 215 Deed Page- 118

Parcel# - 099R-23-00-033.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 48.36

—————————

WAY LINDA GENTRY

Receipt No. PPIN 6915

Sec-23 Twnship-08N Rng-12E TD-2010

Sale Sequence 747

5.3 A M OR L SE COR SE4 SE4

Deed Book- 154 Deed Page- 588

Parcel# - 099R-23-00-038.00

Acres 5.30

**TOTAL TAX & COST 358.64

—————————

WAY WILLIAM HENRY CHARLES

Receipt No. PPIN 5054

Sec- 5 Twnship-08N Rng-12E TD-2030

Sale Sequence 748

NW4 LT 16 & PT LT 13 S/OLD PUB RD

Deed Book- 362 Deed Page- 651

Parcel# - 073R-05-00-031.00

Acres 6.50

**TOTAL TAX & COST 98.04

—————————

WEBB PATRICIA PARKER

Receipt No. PPIN 6558

Sec- 3 Twnship-05N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 749

LT 1 & 38’ N SD LT 2 SHADY GRO

VE

BLOCK 02

Deed Book- 300 Deed Page- 401

Parcel# - 058B-03-02-011.00

Acres .50

**TOTAL TAX & COST 271.91

—————————

WEEKS RUBIN R

Receipt No. PPIN 10037

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-2930

Sale Sequence 750

LT 100’E&WX200’N&S JAMES RES P

LATT

BLOCK 02

Deed Book- 369 Deed Page- 571

Parcel# - 073D-06-02-030.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 386.28

—————————

WEEMS MICHAEL J

Receipt No. PPIN 1889

Sec-17 Twnship-08N Rng-11E TD-3030

Sale Sequence 751

NW4 SW4

Deed Book- 337 Deed Page- 717

Parcel# - 038R-17-00-010.00

Acres 40.00

**TOTAL TAX & COST 4.10

—————————

WELCH MIRANDA

Receipt No. PPIN 10230

Sec- 6 Twnship-08N Rng-12E TD-1930

Sale Sequence 752

2.3A W HWY N RR

BLOCK 01

Deed Book- 328 Deed Page- 456

Parcel# - 073E-06-01-006.00

Acres 2.30

**TOTAL TAX & COST 902.56

—————————

WESLEY ANNIE TILLMAN

Receipt No. PPIN 4221

Sec-26 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 753

1.16A (C) SE PT SW4 SE4

Deed Book- 157 Deed Page- 272

Parcel# - 069R-26-00-036.00

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 55.68

—————————

WESLEY PATRICIA THAMES

Receipt No. PPIN 4423

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 754

B.SW/CNEN300’PFBE210’N213.3’W2

10’SPOB

BLOCK 02

Deed Book- 294 Deed Page- 398

Parcel# - 057K-33-02-051.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 774.68

—————————

WESSON MERI ELIZABETH

Receipt No. PPIN 13887

Sec-26 Twnship-05N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 755

PT S2 NW4 SW4

Deed Book- 367 Deed Page- 195

Parcel# - 036R-26-00-003.10

Acres 3.00

**TOTAL TAX & COST 5.61

—————————

WEST WILMA J

Receipt No. PPIN 13959

Sec-01 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 756

PT W2 W2 SE4 W OF RR

Deed Book- 370 Deed Page- 559

Parcel# - 067R-01-00-006.30

Acres 5.90

**TOTAL TAX & COST 80.76

—————————

WHEATON CRYSTAL KARIS

Receipt No. PPIN 5269

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-5821

Sale Sequence 757

LT 13 BLK 1 WEAVER SUB

BLOCK 04

Deed Book- 320 Deed Page- 606

Parcel# - 057O-34-04-031.00

Acres .40

**TOTAL TAX & COST 759.08

—————————

WHEATON DEBORAH LEE

Receipt No. PPIN 4919

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 758

LT 7 BLK 2 ORCHARD PARK SUB

BLOCK 02

Deed Book- 343 Deed Page- 557

Parcel# - 057N-33-02-008.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 421.22

—————————

WHEATON FANNIE BELL TILLMAN

Receipt No. PPIN 18819

Sec-06 Twnship-05N Rng-12E TD-5021

Sale Sequence 759

PT SE4 NW4

Deed Book- 328 Deed Page- 479

Parcel# - 082R-06-00-009.80

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 155.26

—————————

WHEATON JANET

Receipt No. PPIN 1543

Sec-13 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 760

PT SW4 SE4

Deed Book- 376 Deed Page- 395

Parcel# - 032R-13-00-028.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 79.63

—————————

WHEATON JANICE

Receipt No. PPIN 17961

Sec-13 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 761

PT SW4 SE4

Deed Book- 300 Deed Page- 527

Parcel# - 032R-13-00-028.10

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 79.63

—————————

WHEATON JERLENE ETAL

Receipt No. PPIN 2099

Sec-20 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 762

PT S2 SE4 SW4

Deed Book- 290 Deed Page- 418

Parcel# - 041R-20-00-021.00

Acres 7.00

**TOTAL TAX & COST 27.71

—————————

WHEATON JERLENE ETAL

Receipt No. PPIN 14153

Sec-29 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 763

PT NE4 NW4 & PT SE4 NW4

Deed Book- 290 Deed Page- 418

Parcel# - 042R-29-00-002.20

Acres 58.20

**TOTAL TAX & COST 206.15

—————————

WHEATON MARION

Receipt No. PPIN 9883

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1821

Sale Sequence 764

.3A BLK4 N DOOLITTLE ADD

Deed Book- 359 Deed Page- 371

Parcel# - 069M-35-00-040.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 65.48

—————————

WHEATON REX ANDREW

Receipt No. PPIN 4914

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 765

LT 12 BLK 2 ORCHARD PARK SUB

BLOCK 02

Deed Book- 185 Deed Page- 632

Parcel# - 057N-33-02-003.00

Acres .30

**TOTAL TAX & COST 610.51

—————————

WHEATON STANLEY

Receipt No. PPIN 4594

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 766

21.5’E/ENDW1/2LT12BLK14HARRODP

LATT

BLOCK 02

Deed Book- 373 Deed Page- 597

Parcel# - 057J-34-02-026.00

**TOTAL TAX & COST 823.77

—————————

WHEATON STANLEY

Receipt No. PPIN 4595

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 767

LT16’E&WX50’N&S NPT BLK14 HARR

OD PLAT

BLOCK 02

Deed Book- 373 Deed Page- 595

Parcel# - 057J-34-02-027.00

**TOTAL TAX & COST 245.95

—————————

WHITE ALEX HOWARD

Receipt No. PPIN 19587

Sec-04 Twnship-06N Rng-10E TD-4020

Sale Sequence 768

3.2 A IN SE4 SW4

Deed Book- 333 Deed Page- 151

Parcel# - 019R-04-00-028.03

Acres 3.20

**TOTAL TAX & COST 24.71

—————————

WHITE JEWEL E ETAL

Receipt No. PPIN 4273

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-5021

Sale Sequence 769

BG 125’WSE/C NESEW55’N40’E55’S

40’POB

Deed Book- 365 Deed Page- 638

Parcel# - 069R-35-00-049.00

**TOTAL TAX & COST 12.39

—————————

WHITE ROBERT LEE

Receipt No. PPIN 2529

Sec-18 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 770

BGNE/CSESEW240’PFBS105’W420’N1

05’EPOB

Deed Book- 294 Deed Page- 87

Parcel# - 047R-18-00-019.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 179.52

—————————

WHITEHEAD CALVIN D

Receipt No. PPIN 9828

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 771

5.8A SW PART SW4 NW4

Deed Book- 340 Deed Page- 328

Parcel# - 069L-35-00-052.00

Acres 4.27

**TOTAL TAX & COST 168.65

—————————

WILDWOOD A LIMITED PARTNE

Receipt No. PPIN 469

Sec-19 Twnship-06N Rng-10E TD-4710

Sale Sequence 772

4.37A IN W1/2 SW1/4 N OF HWY 8

0

Deed Book- 222 Deed Page- 631

Parcel# - 008M-19-00-008.00

Acres 4.30

**TOTAL TAX & COST 16.96

—————————

WILLIAMS GEORGE A

Receipt No. PPIN 2261

Sec-29 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 773

1A(C) IN SE PT SW4 SE4

227/370

Deed Book- 332 Deed Page- 332

Parcel# - 045R-29-00-036.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 1633.20

—————————

WILLIAMS JEREMY WAYNE

Receipt No. PPIN 18440 1

Sec-29 Twnship-05N Rng-12E TD-4010

Sale Sequence 774

PT SW4 NW4

Deed Book- 305 Deed Page- 633

Parcel# - 084R-29-00-004.02

**TOTAL TAX & COST 313.50

—————————

WILLIAMS MAKAYLA MARIE

Receipt No. PPIN 4559

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 775

LT 128’E&W X 221’N&S SW PT BLK

2 HARRO

BLOCK 01

Deed Book- 370 Deed Page- 662

Parcel# - 057J-34-01-073.00

Acres .70

**TOTAL TAX & COST 95.75

—————————

WILLIAMS MAKAYLA MARIE

Receipt No. PPIN 4560

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 776

2.04A SE PT SE NW MCNEIL AD&HA

RRODS P

BLOCK 01

Deed Book- 370 Deed Page- 662

Parcel# - 057J-34-01-074.00

Acres 2.00

**TOTAL TAX & COST 111.15

—————————

WILLIAMS MAKAYLA MARIE

Receipt No. PPIN 4568

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 777

LT 10 & S2 LOT 11 BLK 9 HARROD

S PLATT

BLOCK 01

Deed Book- 370 Deed Page- 662

Parcel# - 057J-34-01-082.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 779.80

—————————

WILLIAMS MAKAYLA MARIE

Receipt No. PPIN 12046

Sec- 6 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 778

2A W2 SW4 NW4 W OF RD

Deed Book- 370 Deed Page- 662

Parcel# - 114R-06-00-015.00

Acres 1.30

**TOTAL TAX & COST 84.53

—————————

WILLIAMSON TOMMY

Receipt No. PPIN 2934

Sec-15 Twnship-06N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 779

SWSWLS1ANW/C&11.5AS/S NW SW LS

1ASWPT

Deed Book- 366 Deed Page- 182

Parcel# - 056R-15-00-019.00

Acres 52.00

**TOTAL TAX & COST 737.47

—————————

WILLIS JOHN E

Receipt No. PPIN 4256

Sec-35 Twnship-06N Rng-11E TD-1020

Sale Sequence 780

4.82A(C) W2 SE4 NE4 N OF RR

Deed Book- 331 Deed Page- 123

Parcel# - 069R-35-00-031.00

Acres 5.00

**TOTAL TAX & COST 78.63

—————————

WILSON DAVID LAMAR

Receipt No. PPIN 3695

Sec-27 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 781

4A E PART NE4 SE4 S OF HWAY

Deed Book- 352 Deed Page- 771

Parcel# - 057H-27-00-007.00

Acres 4.00

**TOTAL TAX & COST 549.26

—————————

WILSON GEORGE EARVIN

Receipt No. PPIN 2826

Sec-33 Twnship-07N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 782

S2 S2 SE LS 2.15A S/S

Deed Book- 157 Deed Page- 424

Parcel# - 054R-33-00-009.00

Acres 37.10

**TOTAL TAX & COST 133.84

—————————

WILSON GEORGE EARVIN

Receipt No. PPIN 2858

Sec- 4 Twnship-06N Rng-11E TD-3010

Sale Sequence 783

N2 NE4 NE4 N & W OF PINE BLUFF

RD

Deed Book- 157 Deed Page- 424

Parcel# - 055R-04-00-001.00

Acres 10.50

**TOTAL TAX & COST 39.44

—————————

WILSON GEORGE EARVIN

Receipt No. PPIN 13713

Sec- 4 Twnship-06N Rng-11E TD-1010

Sale Sequence 784

PT N2 NE4 NE4 S & E OF RD

Deed Book- 157 Deed Page- 424

Parcel# - 055R-04-00-001.20

Acres 7.20

**TOTAL TAX & COST 28.65

—————————

WILSON HOWARD DEAN

Receipt No. PPIN 3219

Sec-34 Twnship-05N Rng-11E TD-4020

Sale Sequence 785

236A S PART SEC LYING W OF HWY

15

Deed Book- 210 Deed Page- 827

Parcel# - 060R-34-00-003.00

Acres 236.00

**TOTAL TAX & COST 947.51

—————————

WILSON ROBERT EUGENE JR

Receipt No. PPIN 15639

Sec-11 Twnship-07N Rng-13E TD-2010

Sale Sequence 786

PT E2 E2 SE4 E OF RD

Deed Book- 266 Deed Page- 611

Parcel# - 140R-11-00-011.01

Acres 1.20

**TOTAL TAX & COST 185.35

—————————

WINDHAM KATHERINE D

Receipt No. PPIN 3951

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 787

LOT 12 BLOCK 3 BANKS ADD

BLOCK 01

Deed Book- 345 Deed Page- 349

Parcel# - 057I-34-01-038.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 15.02

—————————

WINDHAM LINDA DOBBINS

Receipt No. PPIN 3952

Sec-34 Twnship-06N Rng-11E TD-1820

Sale Sequence 788

LOT 11 BLOCK 3 BANKS ADD

BLOCK 01

Deed Book- 279 Deed Page- 476

Parcel# - 057I-34-01-039.00

Acres .20

**TOTAL TAX & COST 142.36

—————————

YOUNG VIRGINIA MOORE

Receipt No. PPIN 4298

Sec-33 Twnship-06N Rng-11E TD-4820

Sale Sequence 789

LTS10,11,12,13&20’W/SLTS9&14BL

K2HOYEA

BLOCK 01

Deed Book- 314 Deed Page- 228

Parcel# - 057K-33-01-011.00

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 669.19

—————————

21ST MORTGAGE CORP

Receipt No. PPIN 14878

Sec-09 Twnship-06N Rng-12E TD-1010

Sale Sequence 790

PT SE4 NE4 NW4

Deed Book- 360 Deed Page- 92

Parcel# - 091R-09-00-005.30

Acres 1.00

**TOTAL TAX & COST 39.91

County City School Total

Assessed Value.. 2,845,889

Advalorem......... 180,384.71 43,040.37 159,326.42 382,751.50

- Regular Homestead. 10,932.00 10,932.00 21,864.00

- Spec Homestead.... 7,749.59 963.22 6,797.38 15,510.19

+ Forest............ 364.63 364.63

+ Levee.............

+ Drainage.......... 7,300.00 7,300.00

+ Special Assessment

= Sub-Total....... 169,367.75 42,077.15 141,597.04 353,041.94

- Partial Payments.. 2,784.08 2,371.42 5,155.50

= Net Balance Due. 166,583.67 42,077.15 139,225.62 347,886.44

+ Interest.......... 5,830.54 1,472.82 4,872.88 12,176.24

+ Print Fee......... 2,415.00 2,415.00

= *TOTAL AMOUNT DUE 174,829.21 43,549.97 144,098.50 362,477.68

To be Sold Count....... 805 318 805

Parcels Not Published....

in the amt of

Total Records Processed. 805

**********************

* 362,477.68 Total amount Published for sale. 805 Parcels Published

************************

Options for this Report.... LRMSAL13

Tax Year 2020

Output Print file for Newspaper Y

Published Dates: August 18 and August 25