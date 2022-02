Newton County Elementary School announced the following students have received honors for the second nine weeks:

2nd Nine Weeks – Principal’s List – All A’s

First Grade: Daley Agent, Kylie Alexander, Eliza Amis, Damani Amos, Hanna Ballard, Tynleigh Bowen, Conner Clanton, Uriah Culpepper, Andee Ellingburg, Cullen Gipson, Brooklyn Griffin, Kade Harris, Briggs Henderson, Skylar Grace Hill, Nilan Hunter, Oliver Johnson, Owen Joiner, Brantley Joyner, Cruz Killen, Xander Lashley, Cooper Lofton, Tristan Mack, Oliver Massey, Paisley Grace Maxwell, Elle May, Laton Mayeaux, Halli Kate McDonald, Grayson McMullan, Landi McSwain, Caleb Melton, Henlee Kayt Moore, Ejuene Murrell, Breeze Nichols, Poppy Pearson, Jewel Posey, Rebel Reese, Sydney Robbins, Cami Rowell, Shyenne Seals, Zoe Mae Sheehan, Taylor Gunner Spangler, Mati Kate Stratton, Lewis Henry Thompson, Sawyer Grace Thrash, Grey Tune, Tillman Tune, Noah Ward, Gabe Way, and Azavier Young

Second Grade: Nylee Autman, Cason Bishop, Cole Caldwell, Jonah Chaney, Bentley Cleveland, McKinley Crowther, Riley Doss, Alex Gillis, Asher Glennon, Connor Hand, Hunter Holloway, Eli Huddleston, Lennix Hurst, Miranda Kossey, Timothy Lin, Ansley May, Georgia McGee, Charlie Pearson, Tripp Pearson, Kathryn Powell, Jaxson Reece, Mason Smith, Swayzee Strait, Zadie Strait, Lane Stuart, Addilyn Tucker, Wyatt Tullos, Anna Scott Warren, Cooper Webb, Peyton Wilhelm, Alanna Williams, and Chandler Williams

Third Grade: Toby Boykin, Makinley Burton, Oliva Chaney, Stella Chaney, Braylen Davis, Calhoun Farmer, Parker French, Carlee Gann, Jane Gilmer, Anslee Cate Massey, Mabry Russell, JD Savell, and Anthony Wood

Fourth Grade: Loper Bounds, Leilani Buckley, Jack Clark, Clark Comans, Isabella Doss, Kaidyn Flucker, Carter Franklin, Aubree Gray, Kyleigh Harris, Seth Hollingsworth, Hannah Lin, Addyson Lofton, Brennen McMillan, Addison Posey, Josselyn Richardson, Hollis Thompson, Tripp Thoms, Dylan Blake Walker, and Emma Ward

Fifth Grade: Raylen Barfoot, Scott Bassett, Landry Brunson, Baylee Clark, Hannah Cornelson, Aiyana Emerson, Cooper Franklin, Ella Gibbon, Eryn Griffin, Kiryn Hardaway, Brynlee James, Aiden Lawson, Avery Mangum, Addison Massey, Katherine May, Tinley May, Kara Beth Pierce, Mason Platt, MaKenna Reece, Mark Savell, Lilah Stamper, London Towner, Isabelle Tran, Erin Tullos, Campbell Tune, Paris Wair, Landen Walters, Jackson White, Kamden Wiggins, Lianna Williams, and Nola Woodall

Sixth Grade: Anna Reese Bass, Brenleigh Boatner, Langston Coleman, Chloe Cook, Fisher Edwards, Chas Evans, Julian Garcia, Pierce Allen Gilbert, Hayes Holliman, Wes Johnson, Aubrey Jones, Ansley Kiker, Brayden Liles, Jazmine Morgan, Jamarion Oliphant, Luke Owens, Ana Perez-Martinez, Triston Pierce, Kaybre Powell, Ava Sanders, Eli Slay, Noah Smith, Reese Thoms, Kiara Shoemake, Baylee Walker, and Ava Youngblood

2nd Nine Weeks – Honor Roll – All A’s and B’s

First Grade: Hank Addy, Kylie Alexander, Jayvion Bell, Tynleigh Bowen, Kaleb Chapman, Mariyah Crowther, Kasleigh Dean, Ayden Gallaspy, Bettylou Golden, Ben Hinton, Braxton Holifield, Karter Hughes, Kevin Johnson, Easton Joiner, Kaylee Jones, Amira Jones, Mia Le, Trenton Mack, Bostyn McMullan, Jordan Nickson, Poppy Pearson, Sawyer Scott, Shyenne Seals, Eva Thoms, Sawyer Grace Thrash, Cameron Turnage, Aiden Vance, Kipton Wiggins, and Ali Williams

Second Grade: Caitlynn Barnett, Lilly Grace Bass, Carmen Bell, Turner Clanton, Roman Collison, Mckenzie Davidson, Skylar Davis, Elliot Davis, Christian Divine, Liam Eaves, Bentley Gillis, Finn Gilmer, Jon Cole Harmon, Bennett Hollingsworth, Tylon Jones, TaLia Kincaid, Bryce Lane, Maci Claire Lanier, Keirstyn Lyles, Noah McDonald, Ragan McLaurin, Keaton McMillan, Aubrey Norman, Allika Payne, Kismet Quijano, Amy Del Angel Sanchez, Arianna Shoemake, Carter Smith, Kyler Thomas, Fletcher Thompson, Amory Wade, Rylee Walker, Prezleigh Wesley, Logan Wilson, and Zavien Wright

Third Grade: Jayda Brewer, Brycen Cook, Eli Deen, Hallie Ezell, Khloe Futrell, Sara Brooklyn Gentry, Anslie Kate Gipson, Jenna Glover, Kalleigh Harper Hollingsworth, Domonic Jenkins, Alexses Knochenmuss, Madeline Lang, Braxton Massey, Tana McCullough, Reeves Munn, Allie Stagg, Izabella Sullivan, Tinleigh Thompson, Grady Viverette, Eli Walker, Madison Watkins, and Briggs White

Fourth Grade: Ava Barnett, Kinzley Bishop, Mady Crocker, Leela Dean, Kyler Embrey, Hailey Evans, Sarah Flake, Madison Goings, Katherine Goodin, Luke Griffith, Blake Hamilton, Hallie Rose Harmon, Raylon Harrison, Maddi Henderson, Isaac Herrera, Kaidee Hill, Paxton Hopkins, Bryce Hughes, Loren Grace Keith, Reese Lampton, Ella Le, Daniel Little, Max Mangum, Evie Massey, Karmen McDonald, Abigail Mitchell, Remington Myers, Will Nugent, Lanee Beth Parks, Jase Roberson, Hunter Robinson, Emma Scott, Emma Smith, Brannon Shoemake, Andrew Smith, Keegan Strait, Ashanti Walker, Lindsey Wilkerson, and Bella Williams

Fifth Grade: Emma Alford, Coruntate Amos, Kyrsten Barnett, Lexi Beamon, Aiden Callahan, Seth Cox, Laken Culpepper, Bentlee Dubose, Tatum Evans, Clark Gentry, Ella Hammond, Ezra Harrison, Remington Harrison, Kylea Harville, Trever Jenkins, Bristol Johnson, Averie Joyner, Case Keith, Breely Kelly, Martez Kossey, Cannon Liggett, Anna Lola May, Andrew McElhenney, Draylen McIntire, Caden McMillan, Espree Murrell, Haidyn Newell, Alexis Patrick, Chandler Pierce, Zyren Shannon, Sophia Strait, Kori Tillman, Lilly Tucker, Lillian Vaughn, and Maggi Wright

Sixth Grade: Hadley Amis, Kiptyn Avant, Karmyn Butler, Camilla Collison, Lizzy Estrada, Hannah Foley, Canyon Foreman, Nate Geter, Bella Goodman, Julian Haro, Zoey Heidelberg, Collin Hoover, Talon Hurst, Lane Jenkins, Macy Kate Joyner, TaKira Kincaid, Christian Lampkin, Gavin Lanier, Macie Lofton, Ayden May, Racquel May, Eli McNeil, Demaryus Moses, Carter McDonald, Katie Lynne McDonald, Ayden Munn, Emma Kate Munn, Dayvanee Oates, Addyson Peets, Brycen Pittman, Brody Reese, Scarlett Robinson, Miranda Sanderford, Brayden Schellbach, Jania Sharkey, Gabriel Spangler, Tripp Stamper, Brandi Vrbicky, Presleigh Wade, Donavon Wilbourn, Liberty Wilkerson, and Olivia Woodham

Most Improved

Second Grade: Keidriunna Reed

Third Grade: Hunter Ferguson, Lakya Hunt, and Tyler Sallach

Fifth Grade: Haley Barnes, Charles Barr, Scott Bassett, Dalton Deen, Julie Del Angel Sanchez, Ashley Federick, Luke Harville, Aaliyah Jones, Karley Smith, Tanijah Windham, and Lamara Wright