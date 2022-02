Newton County Middle School recently announced its students who received honors for the second nine weeks:

2nd Nine Weeks Principal’s List-All A’s

7th Grade: Bella Alexander, Patrick Bounds, LaDetric Clemons, Kara Dean, Claire Kyzar, Micah May, Jamyah Perry, Dwight Simmons, Ansley Sykes, Drew Walker, Olivia Way, and Malik Wilson

8th Grade: Macie Chaney, Layla Coleman, Carson Davis, Emma Claire Dorman, Haley Eakes, Addison Germany, Owen Gipson, Asaleigh Griffith, Charley Hollingsworth, Lyle Hollingsworth, Ryan Hunsaker, Bella Jones, Grant Keith, Nicholas McRae, Lily Miles, Mackenzie Platt, Jacob Rigdon, Atley Thomas, Tate Thompson, Molly Thornton, Adilyn Vaughn, and Gracey Wood

2nd Nine Weeks Honor Roll-All A’s and B’s

7th Grade: Payton Avery, Easton Baker, Colby Baskin, Jayce Beal, Cooper Berryhill, Eva Bishop, Brendon Blaylock, Anna Boudreaux, Brady Bounds, Madison Boutwell, Adalynn Boyette, Shyloe Brown, Jordan Chaney, Kari Rose Collins, Lyndon Cooley, Samuel Cornelson, Maddison Dawkins, Jammie Doan, Abigail Grace Donald, Russ Ford, Javier Herrera, Jordyn Gracie Leigh Hill, Ayda Hillman, Brooklyn Holifield, Maci Hopkins, Kemper Hughes, Macy Claire James, Brandon Jones, Adalyn Grace Lawson, Cohen Liggett, Mykaelia Janeese Luckett, Myles Mangum, Madi McDaniel, Miles McDonald, Chesley McMillan, Kim Nguyen, Benjamin Norman, Evan Oliphant, Ada Perez-Martinez, Katie Pierce, Edie Pippin, Nickolas Robinson, Ellie Russell, Garrett Sessions, Diamond Sims, Sierra Stewart, Tyson Thompson, Kayleigh Vaughn, Sakiya Wesley, and Mary Preston Williams

8th Grade: Alexa Addy, Kensley Allen, Hayden Amis, Skylar Balliet, Zahayliah Bell, Nicholas Bishop, Raylen Boutwell, Kelsie Boykin, Noah Butler, Caden Chaney, Anna Leigh Clark, Kahlyn Clayton, Presley Crafton, Laura Leigh Eady, Krystal Garcia, Tydarious Gardner, Kayla Garrison, Kendra Goggins, Mary Lee Gregory, Payton Hardy, Macy Brooke Hayes, Claira Jay, Jace Jenkins, Shallasen Jimmie, Cha Nya Johnson, Jeremiah Johnson, Jocie Johnson, Layla Johnson, Alissa Luke, Madison May, Hellen Sanchez Millan, Stepen Moore, John David Nugent, Ella Phillips, Kaleah Rhynes, John Parker Shimfessell, Anna Claire Skinner, Skylar Smith, Hunter Stephens, Madison Strebeck, Kolbie Wansley, Jordi Wilhelm, Makenzie Wilkerson, and Katie Wyatt