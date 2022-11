Newton County High School 1st Nine Weeks honors lists

The following students received honors at Newton County High School for the first nine weeks: Principal’s List-All A’s 9th Grade: Kensley Allen, Raylen Boutwell, Anna Leigh Clark, Layla Coleman, Presley Crafton, Carson Davis, Emma Dorman, Haley Eakes, Addison Germany, Owen Gipson, Asaleigh Griffith, Charley Hollingsworth, Lyle Hollingsworth, Ryan Hunsaker, Shallasen Drenae Jimmie, Jocie Johnson, Bella Jones, Grant Keith, Nicholas McRae, Lily Miles, McKinley Murphy, Mackenzie Platt, Jacob Rigdon, Anna Claire Skinner, Madison Strebeck, Atley Thomas, Tate Thompson, Adilyn Vaughn, Jordi Wilhelm, and Gabe Willis 10th Grade: Brandon Allen, Caroline Bass, Kyra Bigby, Hannah Chaney, Aubrie Denton, Reese Eldridge, Seth Gipson, Ester Herrera, Chloe Faith Hill, Kadence Hoover, Raegan Johnson, Erica Lay, Collier Mangum, Aiden Merrell, Laklee Perez Martinez, Lily Swann, Addison Sykes, Zane Tadlock, Emily Terrell, and Camden Thoms 11th Grade: Claudia Allen, Natalie Allen, Kaylean Alonso, Kaylee Avant, Kylie Jo Bagley, Alexis Boswell, Morgan Chaney, Janae Coleman, Angelina Eshee, Carlee Ford, Bryanna Gann, Aneia Hodge, Levi Holliman, Ariel Hurst, Lyddia Jones, DyAsia Lampkin, Macy Claire Mann, Aleah McMullan, Courtney Palmer, Brelie Phillips, Abagail Pippin, Annalyse Russell, Emma Claire Thornton, Mikala Townsend, and Josie Tullos 12th Grade: Carlos Aguilar, Alli Claire Amis, Daulton Barrett, Tate Baucum, Lexi Beckham, Emma Beckwith, Zashanti Bender, Blair Boutwell, Amber Bynum, Marissa Clemons, Cade Cooley, Baley Cutway, Lynda Doan, Truitt Elinburg, Malayah Evans, Andrew Federick, Allison Ferguson, Ryann Gorgas, McKinley Gregory, Seth Griffin, Logan Hemphill, Jesse Hillman, Adison Hollingsworth, Audrey Hollingsworth, Josi Johnson, Kaliyah Johnson, Sebastain Johnson, Madilyn Kelly, Holley Beth Kiker, MandaRie Leach, Christopher Lee, Jordan Loper, Kayla Lopez Flores, Cade Mangum, Gabe McCarty, Landon McConnell, Taylor McDonald, Alexis McGee, Taylor Mitchell, Mac Morgan, Jonterrian Nickson, Caleb Parkman, Anna Lynne Pierce, Marieli Quijano, Anna Grace Reed, Harlana Robinson, Lake Seale, Aubrie Skinner, Trinity Smith, Drew Stevens, Kylee Strait, Eva Swann, Cole Tadlock, Kelcei Thomas, Kinly Vick, and Oshiv Yuvaraj Honor Roll-All A’s and B’s 9th Grade: Lexi Addy, Connor Alford, Hayden Amis, Sky Arasmith, Claria Armstrong, Nicholas Bishop, Kelsie Boykin, Noah Butler, Caden Chaney, Macie Chaney, Kahlyn Clayton, Jayme Dalton, Laura Leigh Eady, Rhaley Easley, Logan Evans, Madisyn Evans, Estellah Frazier, Tydarious Gardner, Marlisha Gipson, Mary Lee Gregory, Westin Hammond, Payton Hardy, Macy Brooke Hayes, Samantha Heard, Ashtyn Henry, Avery Marie Humphreys, Cha Nya Johnson, Layla Johnson, Alissa Luke, Lenora Maiden, Austin Marcum, Madison May, Taquaria McClelland, Carson McConnell, Jorja McDougle, Lorelai McKinion, Stephen Moore, Hylan Murrell, Keira Norman, John David Nugent, Kaylei Pearson, Ella Phillips, Carson Pierce, Marleigh Pinson, Phibi Pinson, Aiden Ramage, Alex Ramage, Hunter Stephens, Molly Thornton, Landry Tolbird, Kristjan Wesley, and Gracey Wood 10th Grade: Makenzie Adam, Roaman Bender, Ethan Bishop, Stephen Blalock, Jasmine Brand, Charlie Carmichael, Joey Churylo, Ella Clark, Kayde Rose Crosby, Yoricia Fisher, Kylie Dakota Foreman, TJ Geter, Abby Gray, Matthew Hemphill, Lauren Hopkins, Landen Huber, Cooper Johnson, Zoey Leach, Maria Leone, Henry Lopez Flores, Holdyn McConnell, Satchel Oliphant, Amiya Peters, Taylor Renfrow, Vance Richardson, Kooper Rodriquez, Ashlin Round, Hannah Taylor, Zaden Thames, Jacob Thompson, Logan Usry, April Walden, Lana Walters, and Ava Way 11th Grade: Dominic Bell, Z Keriya Bender, Allie Boswell, Chance Bounds, Brooklyn Boykin, Lee Marlon Burks, Cameron Butler, Jayden Butler, Harris Callahan, Zakk Chance, Patrick Clemmons, Wesley Cooley, Aaliyah Dawkins-Allen, Malayah Dowthard, Aubrey Flint, Eric Garrison, Eli Garvin, Reagan Garvin, Dalton Graham, Aubrey Kate Hayes, Coreyanna King, Cooper Lewis, Tylan Mcnichols, Nicholas Minckler, Madalyn Oliphant, Alexandra Owens, Stfanie Pascual, Lily Pigott, Lacie Posey, Trent Renfrow, Tyler Rock, Connor Rowzee, Aryel Shelwood, Miracle Skinner, Lexie Smith, Tanner Strebeck, Jeremiah Thames, Dru Vick, Grace Wade, Donovan Walker, Macy Claire Walker, Tre Wilbourn, and Chelsey Wilkerson 12th Grade: Yareny Aguilar-Perez, Jadas Anderson, Summer Arasmith, Bailey Arinder, Henry Blalock, Joshua Blalock, Amelia Claire Bracken, Jed Bradley, Cody Buffington, Carson Chaney, LJ Cole, Akerria Dowthard, Josh Ethridge, Abigale Evans, Shelby Fanguy, Jasmine Fernandez, Adrianna Hunter, Dresen Jimmie, Braden Johnson, Zarius Johnson, Zackary Jones, Divine Kennedy, Aerianna King, Layla Love, Kaylee McDowell, Gracie Measell, Gage Morrison, Dylan Neal, Skylar Patricola, Hannah Reilly, Elijah Sanchez, Laynee Spears, Ethan Terrell, Katherine Thames, Brian Todd, Loriann Vaughn, and Saniya Williams

Copyright 2022 Emmerich Newspapers, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

