Education: Newton High School releases first honors lists

Newton High School 2022-has recently released its 2023 Term 1 Principal’s List and Honor Roll List. Students receiving honors include PRINCIPAL’S LIST: Ninth Grade - Z’mya Arrington, Ayana Fortenberry, Angela Pham Tenth Grade - Samuel Brown, Aria Dukes, Rayla Mitchell, Nakeelah Wash Eleventh Grade - De’Asia Cox, Sasha Harris, Ja’mazia Johnson, Jacoby Jones, Kalaeja Jones, Samaria Jones, Samiya Sanders, Daylen Ware Twelfth Grade - Nakeirra Blaylock, Jamiah Buckley, Taylor Chapman, Craigory Craft, Kendrick Donald, Faith Hardaway, Destinee Hardy, Savana Higginbotham, Mia Jenkins, Kacie Johnson, Aliyah Jones, Desaree Jones, Jada Lindsey, Shayna Lum, Destiny McCluney, Miciah Pugh, Brittney Reed, Devin Smith, Tyreke Snow, Alayshia Spivey, Chelise Turner, Essence Wesley HONOR ROLL: Ninth Grade - Nigel Bender, Naliyah Clemons, Myah Eaton, Lauryn Ford, Paris Franklin, Mornin Green, Zaria Hardy, Dayshia Irby, Davranique Johnson, Ta’naja Keyes, Terri Lyles, Z’naiyah McCluney, Keilanzae Nichols, Samaria Norman, Zamiya Stinner, Euniya Taylor, Teiara Wheaton, Andrea Williams Tenth Grade - De’Traun Brown, Daylan Chapman, Sedrick Harris, Lonnie Jones, Jamari McDonald, Cinsere Norman, Aaliyah Pruitt, Jamia Qualls, Jaylon Robinson, Jadon Spivey, Chelci Turner, La’shanti Walker, Erin Ware, Kamareya Wesley, Richard Wheaton, Z’Kaila Wheaton Eleventh Grade - Sha’mayleon Collier, Kamyah Gallaspy, Hannah Hardway, Kenyon Hunter, Charavon Johnson, Demetrius Johnson, Isyss Jones, Jaquari Lindsey, Te’queria Moppins, Emmanuel Robinson, Dayshayla Russell, Corrie Tibbs, Corey Taylor, Alexander West, Ethan West, Alazia Wheaton, Nicholas Wheaton, Tavion White Twelfth Grade - Ashton Bedford, Antwain Brown, Jr., Atrivia Chapman, De’Asia Daniel, Zariah Davidson, JaMiyah Epting, Ashari Evans, Quentin Hunt, D’angelo Johnson, Destiny Kidd, Bryant Lee, Erynn Lyles, Janiah McDonald, Katelyn Norman, Marquise Poole, Jade Qualls, Gynesis Rivers, Samiya Robinson, Talia Swan, Bryson Temple, Christian Walker, Kylan Wilkerson

Copyright 2022 Emmerich Newspapers, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.

