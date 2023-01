The Union Public School District has released its honor roll for the second nine weeks.

See the Superintendent's List here:

The following students received Principal’s List honors for the term:

Second Grade: Axl Atkins, Elaina Brackeen, Morgan Campbell, Adalyn Clark, Remi Dickerson, Finley Driskell, Gracynn Ferguson, Naomi Ficklin, Chandler Goss, Paisleigh Goss, Zoey Hadley, Tony Henton, Trevor Hickmon, Emily King, Dyzire McClelland, Kayelynne Pientowski, Tucker Richardson, Gavin Russell, Ever Sam, Josylynn Smith, Kazli Talley, Mariah Tatum, Mylaa Walker

Third Grade: Lola Branning, Jace Buckley, Chase Cockerham, Brailey Conn, Savanna Freeman, William Fultz, Avery Harris, Addison Hickmon, Braelyn Holley, Adrian Jackson, Exo Moore, Carson Hunter, Blakely Oliver, Catcher Robinson, Brycen Russell, Presley Russell, Jennavecia Tull, Ella Wilcher

Fourth Grade: Cheyanne Bishop, Abbey Breedlove, Jamir Brown, Logan Brown, Jackson Caton, Jackson Chaney, Brice Chisolm, Harley Conn, Jonathan Conover, Madison Dorman, Paisley Driskell, Mya Fields, Cheyann Freeman, Jack Fultz, Bentley Goss, Braylin Hattaway, Anderson Horton, Phillip Kennedy, Sophie Le, Pairs Lindsey, Judson McDaniel, Hadley McElhenney, Kallie Oakley, Jacob Perry, Shelby Roberts, Coleman Smith, Karsyn Staton, Sadler Tillman, Camdyn White, Rander Williams

Fifth Grade: Amelia Brasher, Kenneth Burrage, La’miyah Campbell, Cash Cockerham, Cooper Conn, Aleira Davis, Journee Donald, D’mani Gibson, Miguel Gibson, Wysteria Gore, Elizabeth Hall, Dekenzie Hobson, Jack Jones, JW Keene, Karsyn Ladner, Ja’kailyn Murrell, Isaac Rigdon, Alyssa Ryals, Emma Smith, Jordan Spivey, Addison Sullivan, Ashton Wilcher, Cameron Williams, Mia Wilson, William Wooton

Sixth Grade: Braylen Adkins, Nic Brown, Jolee Caton, Chapman Conn, Maci Kate Copeland, Raeleigh Dickerson, Ann-Hadli Ezell, Ryder Furr, Brianne Gainey, Riley Goforth, Zakiya Hunter, Jaxon Ladner, Abbi Loper, Xander Madden, Paisley Majure, Daniel Mcclendon, Hannah Mckinney, Hayden Neese, Na’jah Norris, Kayden Oakley, Kysen Patrick, Ava Smith, Savannah Smith, Jagger Stephens, Landon Tolbert, Kapp Ward

Seventh Grade: Noah Bankston, Jaidyn Bufkin, Charleston Campbell, Joshua Cumberland, Levi Donald, Nathan Douglas, Erin Ferguson, Paxton Gibson, WaverLeigh Gore, Jayden Gusman, Landen Holliday, Adrianna Jackson, Olivia Landrum, Caroline Manning, Brady Milling, Sawyer Robinson, Matthew Sharp, Austin Smith, Brody Smith, Dathan Smith, Kai Staton, Savannah Stokes, Zoe Strickland

Eighth Grade: Maggie Atkinson, Katyn Cumberland, Marquesha Davis, Hayden Ferguson, Brennon Hamm, Braxton Hattaway, Case Henry, Kiley King, Cruz Pace, Macie Parker, Jack Stevens, Malon Williams, Mariah Williams

Ninth Grade: Ethan Brasher, Eli Chandlee, Will Chaney, Jessa Eldridge, Alandrea Fisher, Sadie Leach, Austin Lee, Denver McCoy, Ian McKay, Jasmine Pickens, Hannah Smercak, Cody Whittington, Makayla Williams, Makenlee Yeager

Tenth Grade: Jude Alexander, Dinaiya Blaylock, Vaiden Bouder, Mason Bradley, Suzanne Burnett, Tamara Burrage, Tiara Campbell, Carsyn Capps, Kelsey Coats, Jordan Conrad, Camryn Crawford, Omarri Holliday, Alex Horne, Destiny Hunter, Isabella Killens, Aly Milling, Kallie Parker, Brantley Peebles, Miranda Rigdon, Jacob Smith, Health Stelberg

Eleventh Grade: Connor Adkins, McKinlee Bankston, Ava Grace Boatwright, Leigha Bozeman, Jalissia Davis, Hayden Dolan, Hannah Faurot, Hunter Gressett, Ky’yon Harris, Johannes Hellmann, Kyler Jones, Elijah Kilpatrick, Caden Long, Kylee Madden, Maryellen Moore, Kelsey Parker, Alec Pientowski, Chloe Ray, Lauryn Roebuck, Jaylin Rogers, Hunter Sullivan, Gentry Ward, Cary Wilkinson

Twelfth Grade: Natalie Burns, Jamall Clay, Karsyn Cumberland, Aidan Ferguson, Nick Fletcher, Casey Foy, Kaitlyn Harrison, Morgan Hisaw, Jacob Howell, Jacob King, Jr., Ben Land, Britley Milling, Germaine Pickens, Anna Shaw, Morgan Shaw, Faith Stevens, Lois Sullivan, Aamagine Taylor